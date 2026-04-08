புதன், 8 ஏப்ரல் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
Written By BALA
Last Modified: புதன், 8 ஏப்ரல் 2026 (11:20 IST)

ஹோர்மூஸ் நீரிணை கடக்க கப்பலுக்கு ரூ.18.5 கோடி. ஈரான் அறிவிப்பு!.. பொருட்கள் விலை ஏறுமா?...

ஈரான் மீது அமெரிக்காவும் இஸ்ரேலும் போர் தொடங்கியதால் கோபமடைந்த ஈரான் வளைகுடா நாடுகளிலிருந்து எண்ணெய் கப்பல்கள் வரும் கடல் வழி பாதையான ஹார்மோஸ் நீரிணையை மூடிவிட்டது. ஏனெனில் அந்த கடல் பாதை ஈரானுக்கு சொந்தமாக இருக்கிறது.

இதனால் இந்தியா உள்ளிட்ட பல நாடுகளுக்கும் கச்சா எண்ணெய் கொண்டு வர முடியாததால் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டிருக்கிறது. இதன் காரணமாக இந்தியா உள்ளிட்ட பல நாடுகளிலும் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டு ஹோட்டல்களில் பயன்படுத்தும் சமையல் சிலிண்டர் கிடைக்காமல் போனது. இதனால் பல ஹோட்டல்களும் மூடப்பட்டது.. சில தனியர் பெட்ரோல் நிறுவனங்கள் பெட்ரோல், டீசல் விலையை ஏற்றிவிட்டது.

கடந்த சில நாட்களாகவே ‘ஈரான் ஹோர்மூஸ் ஜலசந்தியை திறக்க வேண்டும்.. இல்லை என்றால் அந்த நாட்டின் மீது கடுமையான தாக்குதல் நடத்துவோம்’ என அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் கூறி வந்தார். ஆனால் ஈரான் அடிபணியவில்லை.. அதேநேரம், நேற்று நடந்த பேச்சு வார்த்தையில் ஹோர்மூஸ் ஜலசந்தியை திறக்கவேண்டும் என்கிற நிபந்தனையோடு இன்னும் இரண்டு வருடங்களுக்கு போர் நிறுத்தம் என அமெரிக்கா அறிவித்திருக்கிறது.

ஈரானின் இந்த முடிவால் இந்தியா உள்ளிட்ட பல நாடுகளுக்கும் கச்சா எண்ணெய் சுலபமாக வந்துவிடும் என்பதால் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு நீங்கிவிடும் என வணிகர்கள் நிம்மதி அடைந்தனர். இந்நிலையில், ஹோர்மூஸ் நீரிணையை கடக்க ஒரு கப்பலுக்கு இந்திய மதிப்பில் ஒரு 18.5 கோடி வசூலிக்க ஈரான் திட்டமிட்டிருக்கிறது.. போர் இழப்பீட்டை ஈடு செய்ய வசூலிக்கப்படும் இந்த கட்டணத்தை ஓமன் நாட்டுடன் பகிர்ந்து கொள்வோம் என ஈரான் அறிவித்திருக்கிறது. கட்டணம் வசூலிக்க அனுமதிக்க வேண்டும் என்பது ஈரானின் போர் நிறுத்த நிபந்தனைகளில் இடம்பெற்றுள்ளது.

இப்படி ஈரான் கடல் வழியாக வரும் கப்பல்களுக்கு கட்டணம் வசூலித்தால் கப்பலில் கொண்டுவரப்படும் பொருட்களின் விலை உயரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ரெப்போ வட்டி விகிதத்தில் என்ன மாற்றம்? ரிசர்வ் வங்கி கவர்னரின் முக்கிய அறிவிப்பு..!

ரெப்போ வட்டி விகிதத்தில் என்ன மாற்றம்? ரிசர்வ் வங்கி கவர்னரின் முக்கிய அறிவிப்பு..!இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் ஆளுநர் சஞ்சய் மல்ஹோத்ரா தலைமையிலான நிதி கொள்கை குழு இன்று நடைபெற்ற கூட்டத்தில் ரெப்போ வட்டி விகிதத்தை 5.25 சதவீதமாகவே நிலைநிறுத்த முடிவு செய்துள்ளது.

பங்குச்சந்தை மட்டுமல்ல, தங்கம் வெள்ளி விலையும் உச்சம்.. ஒரே நாளில் 2,720 ரூபாய் உயர்ந்த தங்கம்..!

பங்குச்சந்தை மட்டுமல்ல, தங்கம் வெள்ளி விலையும் உச்சம்.. ஒரே நாளில் 2,720 ரூபாய் உயர்ந்த தங்கம்..!சென்னையில் இன்று தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை அதிரடி உயர்வை சந்தித்துள்ளது. இன்றைய நிலவரப்படி, ஆபரண தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு 340 ரூபாய் உயர்ந்துள்ளது.

போர் நிறுத்த அறிவிப்பு எதிரொலி: உச்சத்திற்கு சென்ற பங்குச்சந்தை.. சென்செக்ஸ் 2700 புள்ளிகள் உயர்வு..!

போர் நிறுத்த அறிவிப்பு எதிரொலி: உச்சத்திற்கு சென்ற பங்குச்சந்தை.. சென்செக்ஸ் 2700 புள்ளிகள் உயர்வு..!அமெரிக்கா மற்றும் ஈரான் இடையே எட்டப்பட்டுள்ள இரண்டு வார கால போர்நிறுத்த ஒப்பந்தம், இந்திய பங்குச் சந்தையில் இன்று மிகப்பெரிய எழுச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கங்கை நதியில் பீர் அருந்தும் இளைஞர்களின் வீடியோ.. உபி பாஜக அரசுக்கு கடும் கண்டனங்கள்..

கங்கை நதியில் பீர் அருந்தும் இளைஞர்களின் வீடியோ.. உபி பாஜக அரசுக்கு கடும் கண்டனங்கள்..புனித நதியாக கருதப்படும் கங்கையில் படகின் மீது அமர்ந்து ஒரு கும்பல் மது அருந்தி கொண்டு நடனமாடும் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

போர் நிறுத்த அறிவிப்பு எதிரொலி.. தலைகீழாக குறைந்த கச்சா எண்ணெய் விலை..!

போர் நிறுத்த அறிவிப்பு எதிரொலி.. தலைகீழாக குறைந்த கச்சா எண்ணெய் விலை..!அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், ஈரானுடன் இரண்டு வார கால தற்காலிக போர்நிறுத்தத்தை அறிவித்ததை தொடர்ந்து, சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை அதிரடியாக குறைந்துள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com