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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Thursday, 27 August 2026 (12:06 IST)

நேபாள வெள்ளத்தில் சிக்கிய ஈஷா யாத்ரீகர்கள் 80 பேர் மாயம்!.. சத்குரு கண்ணீர் வீடியோ..

sadhguru
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Thu, 27 Aug 2026 (12:10 IST)
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நேற்று மாலை நேபாளத்தில் திடீரென வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது. வட நேபாளத்தின் மேல் பகுதியில் உள்ள பனிப்பாறைகள் உடைந்ததால் நீர் நேபாள நாட்டிற்குள் புகுந்ததாக சொல்லப்படுகிறது. நேபாளத்தில் உள்ள ஆறு, ஏரி என அனைத்து நீர் நிலைகள் வழியாகவும் வெள்ளம் அதிகளவு வந்ததால் பல வீடுகளும், கட்டிடங்களும், வாகனங்களும் அடித்து செல்லப்பட்டன.

வெள்ளத்தில் பல மனிதர்களும் அடித்து செல்லப்பட்டனர். இதில் 500க்கும் மேற்பட்டோர் மாயமாகியிருக்கிறார்கள். 200-க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துவிட்டனர். நேபாளத்திற்கு சுற்றுலாவுக்கு சென்ற இந்தியர்கள் உட்பட 400க்கும் மேற்பட்டவர்களை காணவில்லை..

இந்நிலையில்தான் இமயமலையில் யாத்திரை சென்று விட்டு திரும்பிக் கொண்டிருந்த ஈஷா யாத்ரீகர்கள் 80 பேரை காணவில்லை என சத்குரு ஜக்கி வாசுதேவ் வீடியோ வெளியிட்டிருக்கிறார்.

சீனா கட்டுப்பாட்டில் உள்ள திபெத்திலிருந்து ஈஷா யாத்ரீகர்கள் 80 பேர் யாத்திரையை முடித்துவிட்டு இமயமலையிலிருந்து இறங்கி கொண்டிருந்த போது திபெத் - நேபாளம் எல்லையில் உள்ள ஆற்றில் ஏற்பட்ட வெள்ளத்தில் அவர்கள் சிக்கியிருக்கலாம் என அவர் அந்த வீடியோவில் கூறியிருக்கிறார்..
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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