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Written By சு. பாலகிருஷ்ணன் சு. பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Friday, 21 August 2026 (13:23 IST)

7 நாட்களில் ரூ.2.66 கோடிக்குள் சுருண்ட மகுடம் வசூல்

விஷால்
Written By: சு. பாலகிருஷ்ணன்
Updated: Fri, 21 Aug 2026 (13:25 IST)
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விஷால் நடிப்பில் சமீபத்தில் வெளியான திரைப்படம்  மகுடம் . சூப்பர் குட் பிலிம்ஸ் தயாரித்துள்ள  இப்படத்தை விஷால் இயக்கி நடித்துள்ளார். இப்ப்படத்தில் விஷாலுஇடன் அஞ்சலி, துஷ்ரா விஜயன், ஜான் விஜய் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். ஜி.வி.பிரகாஷ் இசையமைத்திருந்தார்.
 
விஷால் முதன் முறையாக இயக்கும் படம் என்பதால் ரசிகரகளிடம் பெரிய எதிர்பார்ப்பு நிலவியது. ஆனால் கடந்த 14ம் தேதி வெளியான இப்படம் கலவையான விமர்சனங்களையே பெற்று வருகிறது. 
 
இந்நிலையில் மகுடம்  திரைப்படம் வெளியாகி கடந்த 7 நாட்களில் உலக அளவில் ரூ.2.66 கோடி மட்டுமே வசூல் செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. படத்தின் வசூல் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு இல்லாதது படக்குழுவுக்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
தொடர்ந்து விடுமுறை நாட்கள் மற்றும் அடுத்தடுத்த நாட்களில் படத்தின் வசூல் அதிகரிக்குமா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
About Writer
சு. பாலகிருஷ்ணன்
18 ஆண்டுகள் தமிழ் முன்னணி  நாளிதழ்களின் டிஜிட்டல் செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர்.  அரசியல், பொழுதுபோக்கு செய்திகள் எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளவர்.  .... Read More
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