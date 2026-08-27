நேபாளத்தில் திடீரென வெள்ளம் வந்தது எப்படி?.. காரணம் என்ன?.. ஒரு அலசல்!..
வடக்கு நேபாளத்தில் ஆற்றின் மேல் பகுதியில் திடீரென ஏற்பட்ட பனிச்சரிவு காரணமாக அந்த நாட்டில் உள்ள ஆறு உள்ளிட்ட அனைத்து நீர் நிலையிலும் திடீர் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது. இதனால் மிகவும் குறுகிய நேரத்தில் அதிக அளவு தண்ணீர் நகரத்துக்குள் புகுந்தது. அதில் பல வீடுகளும், கட்டிடங்களும், வாகனங்களும், மனிதர்களும் தண்ணீரில் அடித்து செல்லப்பட்டனர்.
அந்த வெள்ளத்தில் சிக்கி இதுவரை 200க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துவிட்டதாக சொல்லப்படுகிறது. ஆற்றின் ஓரத்தில் ஒதுங்கும் உடல்கலை மீட்பு படையினர் மீட்டு வருகிறார்கள். ஒருபக்கம் நேபாளத்திற்கு சுற்றுலாவுக்கு சென்ற 400-க்கும் மேற்பட்ட வெளிநாட்டை சேர்ந்தவர்கள் மாயமாகியிருக்கிறார்கள். அதில் 300 பேர் இந்தியர்கள். அதேபோல் தமிழகத்தில் இருந்தும் நேபாளத்திற்கு சுற்றுலா சென்றவர்கள் 40 பேர் காணவில்லை என சொல்லப்படுகிறது..
திடீரென நேபாளத்திற்குள் எப்படி அவ்வளவு அதிகமான வெள்ளம் வந்தது என்பதை பற்றி பார்ப்போம். இதற்கு முக்கிய காரணமாக பணிச்சரிவு சொல்லப்படுகிறது. Bhote Koshi ஆற்றில் ஏற்பட்ட திடீர் வெள்ளம் Lhende ஆற்றில் ஏற்பட்ட பனிச்சரிவு காரணமாக ஆற்றின் ஓட்டம் தற்காலிகமாக தடைப்பட்டதால் வெள்ளம் ஏற்பட்டிருக்கலாம் என ஆரம்பகட்ட தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
திபெத் பகுதியில் 4.4 ரிட்டர் அளவிலான நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. இந்த நிலநடுக்கம் காரணமாக பனி அல்லது பாறைகள் சரிவை தூண்டியிருக்க வாய்ப்பும் உள்ளது. அதாவது பனிப்பாறைகள் உடைந்ததால் பனிப்பாறைகளுக்கு கீழே இருந்த நீர் வெள்ளமாக மாறி ஆற்றின் வழியாக நேபாளத்திற்கு புகுந்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.
ஒருபக்கம், பனிப்பாறை ஏரி உடைந்ததே இதற்கு காரணம் என சொல்லப்படுகிறது.
ஆனாலும் இந்த தகவல் எதுவும் உறுதி செய்யப்படவில்லை. செயற்கைக்கோள் படங்கள் மூலம் வெள்ளம் எவ்வாறு உருவானது என கண்டுபிடிக்கும் முயற்சியில் நேபாள அரசு இறங்கியிருக்கிறது. தற்போது மீட்பு பணியில் அவர்கள் கவனம் செலுத்தி வருவதால் உண்மையிலேயே என்ன காரணத்தினால் வெள்ளம் ஏற்பட்டது என்பது இன்னும் சில நாட்களில் தெரிந்துவிடும்.
Video Courtesy to Hindu Tamil..
திடீரென நேபாளத்திற்குள் எப்படி அவ்வளவு அதிகமான வெள்ளம் வந்தது என்பதை பற்றி பார்ப்போம். இதற்கு முக்கிய காரணமாக பணிச்சரிவு சொல்லப்படுகிறது. Bhote Koshi ஆற்றில் ஏற்பட்ட திடீர் வெள்ளம் Lhende ஆற்றில் ஏற்பட்ட பனிச்சரிவு காரணமாக ஆற்றின் ஓட்டம் தற்காலிகமாக தடைப்பட்டதால் வெள்ளம் ஏற்பட்டிருக்கலாம் என ஆரம்பகட்ட தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
திபெத் பகுதியில் 4.4 ரிட்டர் அளவிலான நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. இந்த நிலநடுக்கம் காரணமாக பனி அல்லது பாறைகள் சரிவை தூண்டியிருக்க வாய்ப்பும் உள்ளது. அதாவது பனிப்பாறைகள் உடைந்ததால் பனிப்பாறைகளுக்கு கீழே இருந்த நீர் வெள்ளமாக மாறி ஆற்றின் வழியாக நேபாளத்திற்கு புகுந்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.
ஒருபக்கம், பனிப்பாறை ஏரி உடைந்ததே இதற்கு காரணம் என சொல்லப்படுகிறது.
ஆனாலும் இந்த தகவல் எதுவும் உறுதி செய்யப்படவில்லை. செயற்கைக்கோள் படங்கள் மூலம் வெள்ளம் எவ்வாறு உருவானது என கண்டுபிடிக்கும் முயற்சியில் நேபாள அரசு இறங்கியிருக்கிறது. தற்போது மீட்பு பணியில் அவர்கள் கவனம் செலுத்தி வருவதால் உண்மையிலேயே என்ன காரணத்தினால் வெள்ளம் ஏற்பட்டது என்பது இன்னும் சில நாட்களில் தெரிந்துவிடும்.