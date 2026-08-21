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Written By சு. பாலகிருஷ்ணன் சு. பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Friday, 21 August 2026 (14:06 IST)

சினிமாவில் வாய்ப்பு இல்ல!.. வெப் சீரியஸ் பக்கம் போன திரிஷா!.. புது அப்டேட்...

trisha
Written By: சு. பாலகிருஷ்ணன்
Updated: Fri, 21 Aug 2026 (14:07 IST)
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லேசா லேசா திரைப்படம் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் நடிக்க துவங்கியவர் திரிஷா. அதன்பின் தொடர்ந்து பல படங்களிலும் நடித்தார். கில்லி, சாமி போன்ற படங்களின் வெற்றி திரிஷாவை கோலிவுட்டின் முன்னணி நடிகையாக மாற்றியது. ரஜினி, கமல், விஜய், அஜித், சூர்யா, விக்ரம், தனுஷ், சிம்பு, விஷால் என இளம் ஹீரோக்களுடன் நடித்திருக்கிறார்.

தமிழ் மட்டுமில்லாமல் பல தெலுங்கு படங்களிலும் திரிஷா நடித்துள்ளார். நடிகர் விஜயுடன் 5க்கும் மேற்பட்ட படங்களில் ஜோடி போட்டு நடித்திருக்கிறார். இடையில் சில வருடங்கள் சரியான வாய்ப்பு இல்லமால் இருந்த திரிஷாவுக்கு பொன்னியின் செல்வன் கை கொடுத்தது. அதன்பின் மீண்டும் விஜய், அஜித் ஆகியோரோடு ஜோடி போட்டு நடித்தார்.

இந்நிலையில்,தெலுங்கில் சமந்தா நடித்து சூப்பர் ஹிட் அடித்த மா இண்டி பங்காரம் படத்தின் இயக்குனர் நந்தினி ரெட்டி இயக்கவுள்ள ஒரு புதிய வெப் சீரியஸில் திரிஷா நடிக்கவிருக்கிறாராம். இது சூப்பர் நேச்சுரல் திரில்லர் கதை என சொல்லப்படுகிறது.
About Writer
சு. பாலகிருஷ்ணன்
18 ஆண்டுகள் தமிழ் முன்னணி  நாளிதழ்களின் டிஜிட்டல் செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர்.  அரசியல், பொழுதுபோக்கு செய்திகள் எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளவர்.  .... Read More
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