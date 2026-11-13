  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
  4. donald trump says america will attack iran again
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Friday, 13 November 2026 (13:02 IST)

ஈரானை தாக்க தயங்க மாட்டேன்!.. மீண்டும் யூடர்ன் போடும் டொனால்ட் டிரம்ப்....

donald trump
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Fri, 13 Nov 2026 (13:03 IST)
google-news
ஈரான் நாடு அணு ஆயுதம் தயாரிப்பதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அந்த நாட்டின் மீது கடந்த பிப்ரவரி மாதம் அமெரிக்கா போரை தொடங்கியது. பல மாதங்களாக போர் நடைபெற்ற நிலையில் கடந்த இரண்டு மாதங்களாக அமெரிக்கா எந்த தாக்குதலையும் நடத்தவில்லை.

மேலும் ஈரானோடு பேச்சுவார்த்தை நடத்தும் முயற்சியில் அமெரிக்க ஈடுபட்டிருக்கிறது.
ஆனால் அமெரிக்காவின் நிபந்தனைகளை ஈரான் ஏற்காததால் இரண்டு நாடுகளுக்கும் இடையே அமைதிப் பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்படவில்லை. ஒருபக்கம் ஈரான் மீது அமெரிக்கா போர் தொடுத்ததை அமெரிக்க மக்களே விரும்பவில்லை. ஏனெனில், அமெரிக்காவில் பொருளாதாரம் வீழ்ச்சி ஏற்பட்டு பொருட்களின் விலைகள் உயர்ந்தன. இதன் காரணமாக சமீபத்தில் நடந்த அமெரிக்க பாராளுமன்ற இடைத்தேர்தலில் டொனால்ட் ட்ரம்ப்பின் குடியரசு கட்சி தோல்வி அடைந்தது..

இதற்கு ஈரான் மீது போர் தொடுத்ததுதான் காரணம் என டிரம்ப் ஒப்புக்கொண்டார். மேலும், ஈரான் மீது இனி தாக்குதலை நடத்த மாட்டோம் எனக் கூறியிருந்தார். இந்நிலையில், தற்போது மீண்டும் யூடர்ன் அடித்துள்ளார். ஒரு நிகழ்ச்சியில் பேசிய டொனால்ட் டிரம்ப் ‘தேவைப்பட்டால் ஈரான் மீது மீண்டும் தாக்குதல் நடத்த தயங்க மாட்டேன்.. ஐரோப்பாவை தாக்கக்கூடிய ஆயுதங்களை ஈரான் தன் வசம் வைத்திருக்கிறது..

அமெரிக்காவின் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்,  சாண்டியாகோ உள்ளிட்ட நகரங்களுக்கும் ஈரான் அச்சுறுத்தலாக இருக்கலாம்.. அமெரிக்க நட்பு நாடுகளில் ஈரான் அச்சுறுத்துவதை தடுக்க தேவையான அனைத்தையும் நான் செய்வேன்.. ஈரானின் கடற்படை, விமானப்படை ஆகியவை இல்லாமல் போய்விட்டன.. ஈரானின் பொருளாதாரமும் சரிந்து விட்டது’ என அவர் பேசியிருக்கிறார்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
ரயிலில் RAC டிக்கெட் நடைமுறையில் மாற்றம்!.. அதிகாரிகள் ஆலோசனை...

ஓய்வுபெறும் நாளில் சஸ்பெண்ட் செய்யக் கூடாது ... மின்வாரிய தலைவர் அதிரடி உத்தரவு...

ஓய்வுபெறும் நாளில் சஸ்பெண்ட் செய்யக் கூடாது ... மின்வாரிய தலைவர் அதிரடி உத்தரவு...தமிழ்நாடு மின்வாரியத்தில் பணிபுரிந்து ஓய்வுபெறும் ஊழியர்களுக்கு பெரும் நிம்மதி அளிக்கும் வகையில் புதிய உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுவரை பணியின்போது ஒழுங்கு நடவடிக்கை அல்லது கிரிமினல் வழக்குகள் உள்ள ஊழியர்களை அவர்கள் ஓய்வுபெறும் கடைசி நாளன்று சஸ்பெண்ட் செய்து, அவர்களது பணிக்கொடை மற்றும் ஓய்வூதியத்தை முழுமையாக நிறுத்தி வைக்கும் நடைமுறை வழக்கத்தில் இருந்தது.

ஆசிரியர்களின் குழந்தைகளுக்கு கல்வி உதவித்தொகை.. என்னென்ன நிபந்தனைகள்?

ஆசிரியர்களின் குழந்தைகளுக்கு கல்வி உதவித்தொகை.. என்னென்ன நிபந்தனைகள்?தமிழ்நாட்டில் அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் பணிபுரியும், ஓய்வுபெற்ற மற்றும் பணியின்போது காலமான ஆசிரியர்களின் குழந்தைகளுக்காகத் தேசிய ஆசிரியர் நல நிதியிலிருந்து உயர்கல்விக்கான படிப்புதவித் தொகை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ரூ.1600 கோடிக்கு கைமாறிய அடையார் ஆனந்த பவன் (A2B)!..

ரூ.1600 கோடிக்கு கைமாறிய அடையார் ஆனந்த பவன் (A2B)!..இந்தியாவில் எல்லா மாநிலங்களிலும் அடையாறு ஆனந்த பவன் (A2B) செயல்பட்டு வருகிறது.

அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு இலவச சைக்கிள்.. விலையை குறைத்தது ஹீரோ நிறுவனம்...

அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு இலவச சைக்கிள்.. விலையை குறைத்தது ஹீரோ நிறுவனம்...தமிழகத்தில் அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் பிளஸ் 1 பயிலும் மாணவ, மாணவியருக்கு விலையில்லா நவீன மிதிவண்டிகள் வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ், குறைந்த விலையில் சைக்கிள்களை வழங்க 'ஹீரோ சைக்கிள்ஸ்' நிறுவனம் முன்வந்துள்ளது.

நவம்பர் 16-ஆம் தேதி 'அசுரன்' புயல் உருவாக வாய்ப்பு.. தமிழகத்தில் கனமழை பெய்யுமா?

நவம்பர் 16-ஆம் தேதி 'அசுரன்' புயல் உருவாக வாய்ப்பு.. தமிழகத்தில் கனமழை பெய்யுமா?வங்கக் கடலில் உருவாகியுள்ள காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதி தீவிரமடைந்து வருவதைத் தொடர்ந்து, வரும் நவம்பர் 16-ஆம் தேதி புதிய புயல் உருவாக வாய்ப்புள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது. தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் நிலை கொண்டுள்ள இந்த வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி, படிப்படியாக வலுப்பெற்று நவ. 16-ல் தீவிரப் புயலாக மாறக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.