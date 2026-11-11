  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
  4. indian share maket going in high after iran war
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Wednesday, 11 November 2026 (10:34 IST)

முடிவுக்கு வந்த ஈரான் போர்!.. இந்திய பங்கு சந்தை ஏற்றம்....

donald trump
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Wed, 11 Nov 2026 (10:38 IST)
google-news
ஈரான் அணு ஆயுதம் தயாரிப்பதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் ஒன்றிணைந்து கடந்த பிப்ரவரி மாதம் ஈரானை தாக்கின. இதனால் வளைகுடா நாடுகளிலிருந்து இந்தியா உள்ளிட்ட பல நாடுகளுக்கும் கச்சா எண்ணெய் கொண்டு செல்லப்படும் கப்பல் வழித்தடமான ஹார்மூஸ் நீரிணையை ஈரான் மூடியது. இதன் காரணமாக உலகெங்கும் எரிபொருட்கள் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டதோடு எரிபொருள் விலையும் உயர்ந்தது.

இந்தப் போரில் பல லட்சம் கோடிகளை அமெரிக்கா செலவு செய்தது. ஆனாலும் ஈரானை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை. ஒரு பக்கம் ஈரான் மீது அமெரிக்கா போர் தொடுத்ததை அமெரிக்க மக்களே விரும்பவில்லை. சமீபத்தில் நடந்த நாடாளுமன்ற இடைத்தேர்தலில் அதிபர் ட்ரம்பின் குடியரசு கட்சி படுதோல்வி அடைந்தது.

ஈரான் மீது அமெரிக்கா போர் தொடுத்துதான் இதற்கு காரணம் என டிரம்ப்பே ஒத்துக் கொண்டார். அதோடு ஈரானுடன் போர் முடிவுக்கு வருவதாக சமீபத்தில் அவர் அறிவித்தார்.  இந்நிலையில், டிரம்பின் அறிவிப்பால் இன்று இந்திய பங்கு சந்தைகள் மிகப்பெரிய ஏற்றத்துடன் வர்த்தகமாக வருகின்றன. நிஃப்டி 300 புள்ளிகளுக்கும் மேலும், சென்செக்ஸ் 1100 புள்ளிகளுக்கு மேலும் உயர்ந்து வர்த்தகமாகி வருகின்றன.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
ரவி சங்கருக்கு துணை சபாநாயகர் பதவி பறிபோகிறதா?.. நடப்பது என்ன?..

அதிருப்தியில் தவெக எம்.எல்.ஏக்கள்.. ஹோட்டலிலேயே தங்க வைக்க தவெக முடிவு?..

அதிருப்தியில் தவெக எம்.எல்.ஏக்கள்.. ஹோட்டலிலேயே தங்க வைக்க தவெக முடிவு?..துணை சபாநாயகர் ரவிசங்கர் மற்றும் கள்ளக்குறிச்சி எம்.எல்.ஏ அருள் விக்னேஷ் ஆகியோர் சர்ச்சையில் சிக்கிய நிலையில் இன்று காலை சென்னை கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் உள்ள நட்சத்திர விடுதியில் தவெக எம்.எல்.ஏக்கள் ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்று வருகிறது.

ஈரானுக்கு எதிரான ஆபரேஷன் அயன் கோட்!.. டிரம்புக்கு வளைகுடா நாடுகள் ஆதரவு...

ஈரானுக்கு எதிரான ஆபரேஷன் அயன் கோட்!.. டிரம்புக்கு வளைகுடா நாடுகள் ஆதரவு...ஈரான் அணு ஆயுதம் தயாரிப்பதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து கடந்த பிப்ரவரி மாதம் அமெரிக்கா அந்த நாட்டின் மீது போரை தொடங்கியது. அமெரிக்காவுடன் சேர்ந்து இஸ்ரேல் ராணுவம் தாக்கியதில் ஈரானின் உச்ச தலைவர் கமேனி கொல்லப்பட்டார் .

டாஸ்மாக் பணம் ரூ.1.50 கோடி வழிப்பறி!.. காஞ்சிபுரத்தில் அதிர்ச்சி..

டாஸ்மாக் பணம் ரூ.1.50 கோடி வழிப்பறி!.. காஞ்சிபுரத்தில் அதிர்ச்சி..தமிழகத்தில் தவெக ஆட்சி பொறுப்புக்கு வந்தபின் டாஸ்மாக் தொடர்பாக பல அதரடியான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

400 கோடி லஞ்ச புகார்!.. சரணடைந்த கார் டிரைவர்!.. அன்பில் மகேஷுக்கு ஜாமீன் கிடைக்குமா?!..

400 கோடி லஞ்ச புகார்!.. சரணடைந்த கார் டிரைவர்!.. அன்பில் மகேஷுக்கு ஜாமீன் கிடைக்குமா?!..கடந்த திமுக ஆட்சியில் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சராக அன்பில் மகேஷ் இருந்தபோது தனியார் பள்ளிகளுக்கு அனுமதி மற்றும் புதுப்பிப்பது தொடர்பாக சான்றிதழ் கொடுப்பதற்கு கட்சி நிதி என்கிற பெயரில் ரூ.400 கோடி வரை லஞ்சம் பெற்றதாக அவர் மீது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை வழக்கு பதிவு செய்து அவரை கைது செய்தது

சமையல்காரரின் மாத வருமானம் சுமார் 1.05 லட்சம் ரூபாய்.. மனைவிக்கு ரூ.45 ஆயிரம்.. மாதம் ரூ.1.50 லட்சம்..

சமையல்காரரின் மாத வருமானம் சுமார் 1.05 லட்சம் ரூபாய்.. மனைவிக்கு ரூ.45 ஆயிரம்.. மாதம் ரூ.1.50 லட்சம்..மும்பையை சேர்ந்த தொழிலதிபர் மனுராஜ் கார்க் என்பவர் தனது சமையல்காரரின் மாத வருமானம் சுமார் 1.05 லட்சம் ரூபாய் என்று சமூக வலைதளத்தில் பகிர்ந்த விவகாரம் தற்போது பெரும் விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது.