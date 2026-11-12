  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
  4. netan yagu wants america fight with iran again
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Thursday, 12 November 2026 (14:17 IST)

ஈரான் மீது போர்.. வேணும்.. வேணாம்!.. இஸ்ரேல் பிரதமருக்கும் டிரம்புக்கும் இடையே மோதல்...

donald netanyagu
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Thu, 12 Nov 2026 (14:19 IST)
google-news
ஈரான் அணு ஆயுதம் வைத்துக் கொள்ளக் கூடாது எனக்கூறி கடந்த பிப்ரவரி மாதம் அமெரிக்கா அந்த நாட்டின் மீது போரை தொடங்கிய போது அமெரிக்காவுடன் சேர்ந்து இஸ்ரேலும் ஈரான் மீது தாக்குதல் நடத்தியது.

இஸ்ரேல் நடத்திய தாக்குதலில் ஈரானின் முன்னாள் உச்சத் தலைவர் கமேனி குடும்பத்துடன் கொல்லப்பட்டார். அந்த தாக்குதலில் கமேனி குடும்பத்தில் 15க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர். மேலும் தற்போது உச்ச தலைவராக உள்ள மோஜ்தபா கமேனி படுகாயமடைந்ததாக சொல்லப்பட்டது.அதன்பின் அமெரிக்காவும், ஈரானும் போரில் ஈடுபட ஒரு கட்டத்தில் ஈரான் இந்த போரிலிருந்து விலகிக் கொண்டது..

சமீபத்தில், அமெரிக்கா பாராளுமன்ற இடைத்தேர்தலில் குடியரசு கட்சி தோல்வியடைந்தது. அதற்கு அமெரிக்கா ஈரான் மீது போரை தொடங்கியதுதான் காரணம் என டிரம்பே ஒத்துக் கொண்டார். அதோடு ஈரான் மீதான போர் முடிவுக்கு வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார். அதேநேரம் ஈரானின் கச்சா எண்ணெய் வியாபாரத்தை முடக்கும் முயற்சியில் அவர் ஈடுபட்டிருக்கிறார்.

ஒருபக்கம் இஸ்ரேலில் நடந்த தேர்தலில் அதிபர் நெதன்யாகுவின் கட்சி தோல்வி அடைந்துள்ளது. எனவே நெதன்யாகு பிரதமர் பதவியை இழக்கவிருக்கிறார். இந்நிலையில், ஈரான் மீது மீண்டும் ராணுவ நடவடிக்கையை மேற்கொள்ளுமாறு இஸ்ரேல் பிரதமர் நெதன்யாகு வலியுறுத்தி வரும் நிலையில் அமைதிப் பேச்சுவார்த்தையை தொடர டிரம்ப் விரும்புகிறார். இதன் காரணமாக இருவருக்கும் இடையிலான தொலைபேசி உரையாடலில் கருத்து வேறுபாடு வெளிப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது..
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
மதுரை தனிஷ்க் ஜூவல்லரியில் 35 கிலோ நகை கொள்ளை!.. கடை திறந்து 15 நாட்களில் அதிர்ச்சி...

ரூ. 1 கோடி சம்பாதித்தாலும் ரூ.1 லட்சம் கூட சேமிக்க முடியவில்லை.. அமெரிக்காவில் உள்ள இந்திய பெண் ஆதங்கம்...

ரூ. 1 கோடி சம்பாதித்தாலும் ரூ.1 லட்சம் கூட சேமிக்க முடியவில்லை.. அமெரிக்காவில் உள்ள இந்திய பெண் ஆதங்கம்...அமெரிக்காவில் வசிக்கும் இந்திய பெண் ஒருவர், ஆண்டுக்கு சுமார் ரூ. 1 கோடி சம்பாதித்தாலும் தன்னை ஒரு நடுத்தர வர்க்கத்தினராகவே கருதுவதாக கூறியிருப்பது சமூக வலைதளங்களில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தனி ஆளாக ரூ.50 கோடி நகையை தூக்கிய நபர்!.. தனிஷ்க் ஜுவல்லரியில் கொள்ளை நடந்தது எப்படி?...

தனி ஆளாக ரூ.50 கோடி நகையை தூக்கிய நபர்!.. தனிஷ்க் ஜுவல்லரியில் கொள்ளை நடந்தது எப்படி?...மதுரை காளவாசல் பைபாஸ் சாலையில் உள்ள தனிஷ்க் ஜூவல்லரியில் ரூ.50 கோடி மதிப்புள்ள நகைகள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. இத்தனைக்கும் கடை திறந்து 15 நாட்களில் இந்த கொள்ளை சம்பவம் அங்கு நடந்துள்ளது.

ஈரான் மீது போர்.. வேணும்.. வேணாம்!.. இஸ்ரேல் பிரதமருக்கும் டிரம்புக்கும் இடையே மோதல்...

ஈரான் மீது போர்.. வேணும்.. வேணாம்!.. இஸ்ரேல் பிரதமருக்கும் டிரம்புக்கும் இடையே மோதல்...ஈரான் அணு ஆயுதம் வைத்துக் கொள்ளக் கூடாது எனக்கூறி கடந்த பிப்ரவரி மாதம் அமெரிக்கா அந்த நாட்டின் மீது போரை தொடங்கிய போது அமெரிக்காவுடன் சேர்ந்து இஸ்ரேலும் ஈரான் மீது தாக்குதல் நடத்தியது.

மதுரை தனிஷ்க் ஜூவல்லரியில் 35 கிலோ நகை கொள்ளை!.. கடை திறந்து 15 நாட்களில் அதிர்ச்சி...

மதுரை தனிஷ்க் ஜூவல்லரியில் 35 கிலோ நகை கொள்ளை!.. கடை திறந்து 15 நாட்களில் அதிர்ச்சி...இந்தியாவில் பல மாநிலங்களிலும் அவ்வப்போது நகைக்கடைகளின் ஷட்டரை உடைத்தோ, ஓட்டையிட்டோ கொள்ளையர்கள் உள்ளே புகுந்து கிலோக்கணக்கான நகைகளை கொள்ளையடித்து செல்வது என்பது தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது .

ரூ. 20 லட்சம் முதலீட்டில் தொடங்கப்பட்ட ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனம்.. இன்று ரூ.2.5 கோடி வருமானம்.. 3 இந்தியர்கள் சாதனை...

ரூ. 20 லட்சம் முதலீட்டில் தொடங்கப்பட்ட ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனம்.. இன்று ரூ.2.5 கோடி வருமானம்.. 3 இந்தியர்கள் சாதனை...பீகாரை சேர்ந்த மூன்று எம்பிஏ பட்டதாரிகள், விவசாய கழிவாக வீசப்படும் வாழைத்தண்டு மூலம் மிகப்பெரிய வெற்றியை சாதனை படைத்துள்ளனர்.