ஈரான் மீது போர்.. வேணும்.. வேணாம்!.. இஸ்ரேல் பிரதமருக்கும் டிரம்புக்கும் இடையே மோதல்...
ஈரான் அணு ஆயுதம் வைத்துக் கொள்ளக் கூடாது எனக்கூறி கடந்த பிப்ரவரி மாதம் அமெரிக்கா அந்த நாட்டின் மீது போரை தொடங்கிய போது அமெரிக்காவுடன் சேர்ந்து இஸ்ரேலும் ஈரான் மீது தாக்குதல் நடத்தியது.
இஸ்ரேல் நடத்திய தாக்குதலில் ஈரானின் முன்னாள் உச்சத் தலைவர் கமேனி குடும்பத்துடன் கொல்லப்பட்டார். அந்த தாக்குதலில் கமேனி குடும்பத்தில் 15க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர். மேலும் தற்போது உச்ச தலைவராக உள்ள மோஜ்தபா கமேனி படுகாயமடைந்ததாக சொல்லப்பட்டது.அதன்பின் அமெரிக்காவும், ஈரானும் போரில் ஈடுபட ஒரு கட்டத்தில் ஈரான் இந்த போரிலிருந்து விலகிக் கொண்டது..
சமீபத்தில், அமெரிக்கா பாராளுமன்ற இடைத்தேர்தலில் குடியரசு கட்சி தோல்வியடைந்தது. அதற்கு அமெரிக்கா ஈரான் மீது போரை தொடங்கியதுதான் காரணம் என டிரம்பே ஒத்துக் கொண்டார். அதோடு ஈரான் மீதான போர் முடிவுக்கு வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார். அதேநேரம் ஈரானின் கச்சா எண்ணெய் வியாபாரத்தை முடக்கும் முயற்சியில் அவர் ஈடுபட்டிருக்கிறார்.
ஒருபக்கம் இஸ்ரேலில் நடந்த தேர்தலில் அதிபர் நெதன்யாகுவின் கட்சி தோல்வி அடைந்துள்ளது. எனவே நெதன்யாகு பிரதமர் பதவியை இழக்கவிருக்கிறார். இந்நிலையில், ஈரான் மீது மீண்டும் ராணுவ நடவடிக்கையை மேற்கொள்ளுமாறு இஸ்ரேல் பிரதமர் நெதன்யாகு வலியுறுத்தி வரும் நிலையில் அமைதிப் பேச்சுவார்த்தையை தொடர டிரம்ப் விரும்புகிறார். இதன் காரணமாக இருவருக்கும் இடையிலான தொலைபேசி உரையாடலில் கருத்து வேறுபாடு வெளிப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது..
சமீபத்தில், அமெரிக்கா பாராளுமன்ற இடைத்தேர்தலில் குடியரசு கட்சி தோல்வியடைந்தது. அதற்கு அமெரிக்கா ஈரான் மீது போரை தொடங்கியதுதான் காரணம் என டிரம்பே ஒத்துக் கொண்டார். அதோடு ஈரான் மீதான போர் முடிவுக்கு வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார். அதேநேரம் ஈரானின் கச்சா எண்ணெய் வியாபாரத்தை முடக்கும் முயற்சியில் அவர் ஈடுபட்டிருக்கிறார்.
ஒருபக்கம் இஸ்ரேலில் நடந்த தேர்தலில் அதிபர் நெதன்யாகுவின் கட்சி தோல்வி அடைந்துள்ளது. எனவே நெதன்யாகு பிரதமர் பதவியை இழக்கவிருக்கிறார். இந்நிலையில், ஈரான் மீது மீண்டும் ராணுவ நடவடிக்கையை மேற்கொள்ளுமாறு இஸ்ரேல் பிரதமர் நெதன்யாகு வலியுறுத்தி வரும் நிலையில் அமைதிப் பேச்சுவார்த்தையை தொடர டிரம்ப் விரும்புகிறார். இதன் காரணமாக இருவருக்கும் இடையிலான தொலைபேசி உரையாடலில் கருத்து வேறுபாடு வெளிப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது..