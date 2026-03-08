ஞாயிறு, 8 மார்ச் 2026
Written By Mahendran
Last Modified: ஞாயிறு, 8 மார்ச் 2026 (12:19 IST)

பெட்ரோல் விலை ஏறினாலும் ஈரானை அழிப்போம்!.. அடங்காத டொனால்ட் டிரம்ப்!...

donald
ஈராக் அணு ஆயுதம் உற்பத்தி செய்யக்கூடாது என இஸ்ரேலும், அமெரிக்காவும் சொல்லி வந்தது. ஆனால் ஈரான் அரசு அதைக் கேட்கவில்லை.. இது தொடர்பாக நடந்த பேச்சுவார்த்தைகளும் தோல்வியில் முடிந்தது.. எனவே ஒரு வாரத்திற்கு முன்பு ஈரான் மீது அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் க்குதல் நடத்தியது. ஒருகட்டத்தில் அது போராக மாறிவிட்டது.

ஈரானின் பல பகுதிகளிலும் இஸ்ரேல் தாக்குதல் நடத்தியது.. அதேபோல் அமெரிக்க ராணுவத்தளங்கள் அமைந்திருக்கும் வளைகுடா நாடுகளை குறிவைத்து ஈரன் தொடர் தாக்குதலை நடத்தி வருகிறது.. இதனால் கச்சா எண்ணெய் விலை அதிகரித்துக்கொண்டே வருகிறது. ஏற்கனவே சமையல் சிலிண்டர் விலை 60 அதிகரித்துவிட்டது.. விரைவில் பெட்ரோல், டீசல் விலையும் அதிகரிக்கும் என மக்கள் கலக்கத்தில் இருக்கிறார்கள்..

இந்நிலையில் செய்தியாளிடம் பேசிய அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் ‘பூமித்தாயின் முகத்தில் இருந்த புற்றுநோயை அகற்றி விட்டோம்.. ஈரான் ராணுவத்தை கிட்டத்தட்ட அழித்து விட்டோம்.. ஈரானின் 70 சதவீத ஏவுகணைகளை அழித்துவிட்டோம்.. கடற்படையின் 44 போர் கப்பல்களை மூழ்கடித்து விட்டோம்.. ஈரானில் இதுவரை தாக்குதல் நடத்தாத பகுதிகளில் குறிவைத்து தாக்குதல் நடத்தப்படும்..

அமெரிக்க மற்றும் இஸ்ரேல் தாக்குதலால் ஈரான் நிலைகுலைந்திருக்கிறது.. கச்சா எண்ணெய் தட்டுப்பாடு, பெட்ரோல் விலை உயர்வு ஏற்பட்டாலும் ஈரனை அழிப்பதே எங்கள் இலக்கு.. ஏற்கனவே பல தலைவர்களை ஈரான் இழந்துள்ளது.. அடுத்தகட்ட தாக்குதலில் மேலும் பலரை அழிப்போம்.. ஈரானை ரஷ்யா ஆதரிப்பதற்கான எந்த அறிகுறியும் தென்படவில்லை’ என அவர் கூறியிருக்கிறார்..

ஓபிஎஸ் ஒரு பச்சைத்தமிழன்.. புகழாரம் சூட்டிய முதல்வர் ஸ்டாலின்..!

ஓபிஎஸ் ஒரு பச்சைத்தமிழன்.. புகழாரம் சூட்டிய முதல்வர் ஸ்டாலின்..!தமிழக அரசியலில் ஒரு வரலாற்று திருப்பமாக, முன்னாள் முதல்வர் ஓ. பன்னீர்செல்வம் தனது மகன் ரவீந்திரநாத் மற்றும் ஆயிரக்கணக்கான ஆதரவாளர்களுடன் திமுகவில் இணைந்தார். இந்நிலையில் மதுரையில் நடைபெற்ற "தாய்க்கழகம் திரும்பும் விழா" நிகழ்வில், முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் முன்னிலையில் இந்த இணைப்பு நடைபெற்றது.

பெண்களுக்கு இலவச பேருந்து.. கல்லூரி மாணவிகளுக்கு ரூ.1000.. முதியோர்களுக்கு ரூ.3000.. தேர்தல் வாக்குறுதி கொடுத்த ராகுல் காந்தி..!

பெண்களுக்கு இலவச பேருந்து.. கல்லூரி மாணவிகளுக்கு ரூ.1000.. முதியோர்களுக்கு ரூ.3000.. தேர்தல் வாக்குறுதி கொடுத்த ராகுல் காந்தி..!கேரள சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு காங்கிரஸ் சார்பில் நடைபெற்ற 'புதுயுக யாத்திரை' நிறைவு விழாவில் ராகுல் காந்தி பங்கேற்று உரையாற்றினார்.

ஜனாதிபதி கலந்து கொள்ளும் விழாவுக்கு வரமுடியாது.. மக்கள் பணியில் பிசியாக இருக்கிறேன்: மம்தா பானர்ஜி

ஜனாதிபதி கலந்து கொள்ளும் விழாவுக்கு வரமுடியாது.. மக்கள் பணியில் பிசியாக இருக்கிறேன்: மம்தா பானர்ஜிமேற்கு வங்கத்தில் நடைபெறும் 9-வது சர்வதேச சந்தாலி மாநாடு, அரசியல் மோதல் களமாக மாறியுள்ளது. சந்தால் பழங்குடியின மக்களின் மொழி மற்றும் கலாச்சாரத்தை போற்றும் இந்த நிகழ்வில், இந்தியக் குடியரசு தலைவர் திரௌபதி முர்மு பங்கேற்றார். ஆனால், மாநில அரசு கடைசி நேரத்தில் மாநாட்டு இடத்தை மிகச்சிறிய பகுதிக்கு மாற்றியது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.

விஜய் - திரிஷா!.. யார பழிவாங்கற?.. நாலு செவத்துக்குள்ள வச்சிக்கோ!.. சமுத்திரக்கனி கோபம்...

விஜய் - திரிஷா!.. யார பழிவாங்கற?.. நாலு செவத்துக்குள்ள வச்சிக்கோ!.. சமுத்திரக்கனி கோபம்...நடிகரும் தவெக தலைவருமான விஜயின் மனைவி சங்கீதா சமீபத்தில் விஜயிடமிருந்து விவாகரத்து கேட்டு நீதிமன்றத்தை அணுகினார்.

என் எச்சிலில் அரசியல் செய்றான் ஒருத்தான்!.. விஜயை தாக்கிய சீமான்!...

என் எச்சிலில் அரசியல் செய்றான் ஒருத்தான்!.. விஜயை தாக்கிய சீமான்!...நடிகர் விஜய் அரசியல் கட்சி துவங்கியதில் இருந்தே அவரை கடுமையாக விமர்சித்து வருபவர் சீமான்..

