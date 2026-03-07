சனி, 7 மார்ச் 2026
Written By Siva
Last Updated : சனி, 7 மார்ச் 2026 (08:45 IST)

ஈரான் விமான நிலையத்தில் சக்தி வாய்ந்த குண்டு போட்ட இஸ்ரேல்.. ஈரான் பதிலடி கொடுக்குமா?

ஈரான் விமான நிலையத்தில் சக்தி வாய்ந்த குண்டு போட்ட இஸ்ரேல்.. ஈரான் பதிலடி கொடுக்குமா?
மத்திய கிழக்கில் அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் மற்றும் ஈரான் இடையிலான போர் ஏழாவது நாளை எட்டியுள்ள நிலையில், ஈரானின் மெஹ்ராபாத் விமான நிலையத்தில் சக்திவாய்ந்த குண்டுவெடிப்புகள் நிகழ்ந்துள்ளன. 
 
ஈரானின் முக்கிய உள்கட்டமைப்புகளை இலக்கு வைத்து இஸ்ரேல் நடத்திய இந்த தாக்குதலால் போர் மேகங்கள் மேலும் சூழ்ந்துள்ளன. இதற்கு பதிலடியாக இஸ்ரேல் மற்றும் அமெரிக்க தளங்கள் மீது ஈரான் ஏவுகணை தாக்குதல்களை நடத்தியது. 
 
இந்த கொடிய போரில் ஈரானில் 1,230-க்கும் மேற்பட்டோர், லெபனானில் 70-க்கும் மேற்பட்டோர் மற்றும் இஸ்ரேலில் சுமார் 12 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். ஆறு அமெரிக்க வீரர்களும் கொல்லப்பட்டுள்ளனர். 
 
குவைத்தில் உள்ள அமெரிக்க தூதரகம் மூடப்பட்டுள்ளது. இந்த போரினால் சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை கடுமையாக உயர்ந்துள்ளதுடன், ஹார்முஸ் ஜலசந்தி வழியாக நடைபெறும் கப்பல் போக்குவரத்தும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப், ஈரானின் அடுத்தகட்ட தலைமை மாற்றத்தில் ஆர்வம் காட்டி வரும் சூழலில், இப்போர் உலகளாவிய பொருளாதார நெருக்கடிக்கு வழிவகுக்கும் என அஞ்சப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

வாட்ஸ்அப்-பில் 'Hi' என்று மெசேஜ் அனுப்பினால் போதும்.. உடனே ஆம்புலன்ஸ் ஓடி வரும்.. தமிழக அரசு

வாட்ஸ்அப்-பில் 'Hi' என்று மெசேஜ் அனுப்பினால் போதும்.. உடனே ஆம்புலன்ஸ் ஓடி வரும்.. தமிழக அரசுதமிழ்நாடு அரசு மருத்துவ சேவையில் மற்றுமொரு மைல்கல்லாக, தற்போது வாட்ஸ்அப் மூலம் ஆம்புலன்ஸ் வசதியை பெறும் புதிய நடைமுறையை அறிமுகம் செய்துள்ளது.

செய்வீர்களா? செய்வீர்களா? செய்வீர்களா? ஜெயலலிதா பாணியில் பேசிய கெளதமி..!

செய்வீர்களா? செய்வீர்களா? செய்வீர்களா? ஜெயலலிதா பாணியில் பேசிய கெளதமி..!கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சங்கராபுரம் தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் நடிகை கௌதமி கலந்துகொண்டு உரையாற்றினார். அவர் பேச தொடங்கிய சில நிமிடங்களிலேயே கூட்டத்தில் இருந்த மக்கள் மெல்ல கலைந்து செல்ல தொடங்கினர். இதனால் மைதானத்தின் பல பகுதிகளில் நாற்காலிகள் காலியாக கிடந்தன.

போர் எதிரொலி!.. சமையல் கேஸ் சிலிண்டர் விலை உயர்வு!. மக்கள் அதிர்ச்சி!..

போர் எதிரொலி!.. சமையல் கேஸ் சிலிண்டர் விலை உயர்வு!. மக்கள் அதிர்ச்சி!..சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெயின் விலை மற்றும் அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு இந்த இரண்டின் அடிப்படையிலேயே பெட்ரோல், டீசல் மற்றும் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் ஆகியவற்றின் விலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டு வருகிறது..

வீட்ல பெண்ணுக்கு மரியாதை இல்ல!.. மகளிர் தின கூட்டத்தில் என்ன பேசப்போகிறார் விஜய்?..

வீட்ல பெண்ணுக்கு மரியாதை இல்ல!.. மகளிர் தின கூட்டத்தில் என்ன பேசப்போகிறார் விஜய்?..தமிழக அரசியலில் ஒரு புதிய சக்தியாக விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் உருவாகி வருகிறது

NDA பொதுக்கூட்டங்களில் பழனிச்சாமி பேரை சொல்லாத பாஜக!.. நடப்பது என்ன?...

NDA பொதுக்கூட்டங்களில் பழனிச்சாமி பேரை சொல்லாத பாஜக!.. நடப்பது என்ன?...2026 சட்டமன்ற தேர்தலை பொறுத்தவரை முதலில் கூட்டணியை அறிவித்தது அதிமுகதான். இன்னும் சொல்லப்போனால் அதை அதிமுக அறிவிக்கவில்லை

