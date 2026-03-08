ஞாயிறு, 8 மார்ச் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : ஞாயிறு, 8 மார்ச் 2026 (12:25 IST)

சக மாணவனை இரும்புக்கம்பியால் தாக்கி கொலை.. கர்நாடக சர்வதேச பள்ளியில் அதிர்ச்சி சம்பவம்..!

சக மாணவனை இரும்புக்கம்பியால் தாக்கி கொலை.. கர்நாடக சர்வதேச பள்ளியில் அதிர்ச்சி சம்பவம்..!
கர்நாடகா மாநிலம் பல்லாரி மாவட்டத்தில் உள்ள குருகுல் சர்வதேச பள்ளி விடுதியில், ஒன்பதாம் வகுப்பு மாணவர் ஒருவர் சக மாணவர்கள் மீது இரும்பு கம்பியால் நடத்திய தாக்குதலில் ஒரு மாணவர் உயிரிழந்தார். 
 
நேற்று இரவு உணவிற்கு பிறகு மாணவர்கள் உறங்கிக் கொண்டிருந்தபோது இந்த சம்பவம் நடந்துள்ளது. இருவருக்கும் இடையே ஏற்பட்ட சிறு தகராறு காரணமாக, ஆத்திரமடைந்த அந்த மாணவர் இரும்பு கம்பியால் தாக்கியதில் ஒரு மாணவர் பலியானார், மேலும் ஏழு பேர் படுகாயமடைந்தனர். 
 
காயமடைந்தவர்கள் விம்ஸ் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். தாக்குதலை தடுக்க முயன்ற விடுதி காப்பாளர் மீதும் தாக்குதல் நடத்திவிட்டு அந்த மாணவர் தப்பியோடிவிட்டார்.
 
பலியான மாணவனின் பெற்றோர், தாக்குதலில் கத்தி பயன்படுத்தப்பட்டதாக கூறி பள்ளியின் விளக்கத்தை மறுத்துள்ளனர். மேலும், தாக்குதல் நடத்திய மாணவர் போதைக்கு அடிமையானவராக இருக்கலாம் என்றும், இத்தகைய கொடூர செயலுக்கு பள்ளி நிர்வாகத்தின் பாதுகாப்பு குறைபாடே காரணம் என்றும் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர். 
தப்பியோடிய மாணவனை பிடிக்கப் போலீசார் தீவிர தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
 
Edited by Siva

ஓபிஎஸ் ஒரு பச்சைத்தமிழன்.. புகழாரம் சூட்டிய முதல்வர் ஸ்டாலின்..!

ஓபிஎஸ் ஒரு பச்சைத்தமிழன்.. புகழாரம் சூட்டிய முதல்வர் ஸ்டாலின்..!தமிழக அரசியலில் ஒரு வரலாற்று திருப்பமாக, முன்னாள் முதல்வர் ஓ. பன்னீர்செல்வம் தனது மகன் ரவீந்திரநாத் மற்றும் ஆயிரக்கணக்கான ஆதரவாளர்களுடன் திமுகவில் இணைந்தார். இந்நிலையில் மதுரையில் நடைபெற்ற "தாய்க்கழகம் திரும்பும் விழா" நிகழ்வில், முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் முன்னிலையில் இந்த இணைப்பு நடைபெற்றது.

பெண்களுக்கு இலவச பேருந்து.. கல்லூரி மாணவிகளுக்கு ரூ.1000.. முதியோர்களுக்கு ரூ.3000.. தேர்தல் வாக்குறுதி கொடுத்த ராகுல் காந்தி..!

பெண்களுக்கு இலவச பேருந்து.. கல்லூரி மாணவிகளுக்கு ரூ.1000.. முதியோர்களுக்கு ரூ.3000.. தேர்தல் வாக்குறுதி கொடுத்த ராகுல் காந்தி..!கேரள சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு காங்கிரஸ் சார்பில் நடைபெற்ற 'புதுயுக யாத்திரை' நிறைவு விழாவில் ராகுல் காந்தி பங்கேற்று உரையாற்றினார்.

ஜனாதிபதி கலந்து கொள்ளும் விழாவுக்கு வரமுடியாது.. மக்கள் பணியில் பிசியாக இருக்கிறேன்: மம்தா பானர்ஜி

ஜனாதிபதி கலந்து கொள்ளும் விழாவுக்கு வரமுடியாது.. மக்கள் பணியில் பிசியாக இருக்கிறேன்: மம்தா பானர்ஜிமேற்கு வங்கத்தில் நடைபெறும் 9-வது சர்வதேச சந்தாலி மாநாடு, அரசியல் மோதல் களமாக மாறியுள்ளது. சந்தால் பழங்குடியின மக்களின் மொழி மற்றும் கலாச்சாரத்தை போற்றும் இந்த நிகழ்வில், இந்தியக் குடியரசு தலைவர் திரௌபதி முர்மு பங்கேற்றார். ஆனால், மாநில அரசு கடைசி நேரத்தில் மாநாட்டு இடத்தை மிகச்சிறிய பகுதிக்கு மாற்றியது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.

விஜய் - திரிஷா!.. யார பழிவாங்கற?.. நாலு செவத்துக்குள்ள வச்சிக்கோ!.. சமுத்திரக்கனி கோபம்...

விஜய் - திரிஷா!.. யார பழிவாங்கற?.. நாலு செவத்துக்குள்ள வச்சிக்கோ!.. சமுத்திரக்கனி கோபம்...நடிகரும் தவெக தலைவருமான விஜயின் மனைவி சங்கீதா சமீபத்தில் விஜயிடமிருந்து விவாகரத்து கேட்டு நீதிமன்றத்தை அணுகினார்.

என் எச்சிலில் அரசியல் செய்றான் ஒருத்தான்!.. விஜயை தாக்கிய சீமான்!...

என் எச்சிலில் அரசியல் செய்றான் ஒருத்தான்!.. விஜயை தாக்கிய சீமான்!...நடிகர் விஜய் அரசியல் கட்சி துவங்கியதில் இருந்தே அவரை கடுமையாக விமர்சித்து வருபவர் சீமான்..

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com