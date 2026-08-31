ஒரே நாளில் 4 பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சிகள் தொடக்கம்.. குஷில் ரசிகர்கள்...
தமிழில் மிகவும் பிரபலமான ரியாலிட்டி நிகழ்ச்சிகளில் ஒன்றான பிக் பாஸ், இந்த ஆண்டு புதிய சீசனுடன் ரசிகர்களை சந்திக்க தயாராகியுள்ளது. பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 10 நிகழ்ச்சி செப்டம்பர் 6-ம் தேதி முதல் ஒளிபரப்பாகவுள்ளது. இதே நாளில் தெலுங்கு, மலையாளம் மற்றும் கன்னட மொழிகளிலும் புதிய சீசன்கள் தொடங்க இருப்பது ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பை மேலும் அதிகரித்துள்ளது.
தமிழ் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியை இந்த முறை நடிகர் விஜய் சேதுபதி தொகுத்து வழங்கவுள்ளார். மலையாளத்தில் மோகன் லாலும், கன்னடத்தில் கிச்சா சுதீப்பும், தெலுங்கில் நாகார்ஜுனாவும் நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்குகின்றனர். இதனால் நான்கு மொழிகளிலும் நிகழ்ச்சி தொடங்கும் நாளை ரசிகர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து வருகின்றனர்.
தமிழ் சீசன் 10-ல் போட்டியாளர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்ட விதத்திலும் இந்த முறை வித்தியாசம் காட்டப்பட்டுள்ளது. வழக்கமாக சினிமா, சின்னத்திரை மற்றும் சமூக வலைதள பிரபலங்கள் அதிகம் இடம்பெறும் நிலையில், பொதுமக்களுக்கும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
குறிப்பாக பிக் பாஸ் காமன்மேன் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற இருவர், தற்போது பிக் பாஸ் சீசன் 10-ல் போட்டியாளர்களாக களமிறங்க உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் பிரபலங்களுடன் சாதாரண மக்களின் பிரதிநிதிகளும் ஒரே வீட்டில் இணையும் சூழல் உருவாகியுள்ளது.
இந்த புதிய முயற்சி நிகழ்ச்சியில் சுவாரஸ்யத்தையும் எதிர்பாராத திருப்பங்களையும் உருவாக்குமா என்பதை பொறுத்திருந்து பார்க்க வேண்டும். விஜய் சேதுபதியின் தொகுப்பு, புதிய போட்டியாளர்கள் என இந்த சீசன் ரசிகர்களுக்கு வித்தியாசமான அனுபவத்தை கொடுக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Edited by Siva