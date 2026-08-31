என் மகன் என்னா தீவிரவாதியா?!.. ஏன் திட்றீங்க?... யஷ் அம்மா கண்ணீர் பேட்டி!..
ஏற்கனவே சில படங்களில் நடித்திருந்தாலும் KGF, KGF 2 ஆகிய திரைப்படங்கள் மூலம் இந்திய சினிமா ரசிகர்களிடம் பிரபலமானவர் யஷ். இந்த இரண்டு படங்களும் கன்னடத்தில் உருவாகியிருந்தாலும் தமிழ், ஹிந்தி, மலையாளம் போன்ற மொழிகளில் டப் செய்யப்பட்டு வெளியானது. அந்த படத்திற்கு பின் யஷ் டாக்சிக் என்கிற திரைப்படத்தில் நடித்திருந்தார். இந்த படத்தை கீது மோகன்தாஸ் இயக்கியிருக்கிறார். கடந்த புதன்கிழமை வெளியான இந்த திரைப்படம் ரசிகர்களிடம் நெகட்டிவ் விமர்சனங்களை பெற்று வருகிறது..
படம் முழுவதும் யஷ் ஸ்டைலாக நடந்து கொண்டே இருக்கிறார். யாரையாவது சுட்டுக் கொண்டே இருக்கிறார்.. அதை முடித்துவிட்டு பெண்களுடன் ஜாலியாக இருக்கிறார்.. இதைத்தான் அவர் படம் முழுக்க செய்திருக்கிறார்.. என்றெல்லாம் பலரும் பேசுகிறார்கள்..
இது தொடர்பாக செய்தியாளர்களிடம் கருத்து தெரிவித்த யஷின் தாயார் புஷ்பா ‘கேஜிஎப் படத்திற்கு முன்பு கன்னட சினிமாவில் என் மகன் ஐந்து ஹிட் படங்களை கொடுத்திருக்கிறார்..
சாதாரண பேருந்து ஓட்டுனரின் மகனாக பிறந்து கடின உழைப்பால் என் மகன் யஷ் உச்சத்தை அடைந்திருக்கிறார்.. ஒரு தாயாக அவரை நினைத்து பெருமைப்படுகிறேன்.. அவருக்கு எதிராக சிலர் வேண்டுமென்று அவதூறு பரப்புகிறார்கள்.. டாக்சிக் படத்திற்கு எதிர்மறை விமர்சனங்களையும் பரப்பி வருகிறார்கள்.. என் மகன் ஒன்றும் தீவிரவாதி அல்ல.. அவர் யாருக்கும் தீங்கு நினைக்கவில்லை’ என அவர் கண்ணீர் பேட்டி கொடுத்திருக்கிறார்.
இது தொடர்பாக செய்தியாளர்களிடம் கருத்து தெரிவித்த யஷின் தாயார் புஷ்பா ‘கேஜிஎப் படத்திற்கு முன்பு கன்னட சினிமாவில் என் மகன் ஐந்து ஹிட் படங்களை கொடுத்திருக்கிறார்..
சாதாரண பேருந்து ஓட்டுனரின் மகனாக பிறந்து கடின உழைப்பால் என் மகன் யஷ் உச்சத்தை அடைந்திருக்கிறார்.. ஒரு தாயாக அவரை நினைத்து பெருமைப்படுகிறேன்.. அவருக்கு எதிராக சிலர் வேண்டுமென்று அவதூறு பரப்புகிறார்கள்.. டாக்சிக் படத்திற்கு எதிர்மறை விமர்சனங்களையும் பரப்பி வருகிறார்கள்.. என் மகன் ஒன்றும் தீவிரவாதி அல்ல.. அவர் யாருக்கும் தீங்கு நினைக்கவில்லை’ என அவர் கண்ணீர் பேட்டி கொடுத்திருக்கிறார்.