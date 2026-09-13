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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Sunday, 13 September 2026 (15:30 IST)

மீண்டும் விஜயை அட்டாக் பண்ணிய விஜய் சேதுபதி!. இது எங்க போய் முடியுமோ!...

vijay sethupathi
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Sun, 13 Sep 2026 (15:33 IST)
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தற்போதைய தமிழக முதல்வர் ஜோசப் விஜய் பற்றி பிக்பாஸ் தொகுப்பாளர் நடிகர் விஜய் சேதுபதி பேசிய கருத்துக்கள் தவெகவினரையும், விஜய் ரசிகர்களையும் கொந்தளிக்க செய்திருக்கிறது.

‘ஏற்கனவே வாக்குறுதி கொடுத்துவிட்டு அதை நிறைவேற்றாமல் எதிர்க்கட்சிகள் கேள்வி எழுப்பும் போது பலியை தூக்கி எதிரணியின் மீது போட்டுவிட்டு வெளியே சென்று விடுவது தலைமை பண்புக்கு அழகில்லை.. அது ஏமாற்றும் வேலை’ என பிக்பாஸ் போட்டியாளருக்கு அறிவுரை கூறியிருந்தார். அது பிக்பாஸ் போட்டியாளரிடம் சொல்லப்பட்டாலும் மறைமுகமாக அவர் விஜயைத்தான் சொல்லியிருக்கிறார் என விஜய் ரசிகர்கள் சமூகவலைத்தளங்களில் கருத்து தெரிவித்து வருகிறார்கள்.

இந்நிலையில், தற்போது மற்றொரு வீடியோ வெளியாகி இருக்கிறது. பிக்பாஸ் வீட்டில் இருப்பவர்களிடம் பேசும் விஜய் சேதுபதி ‘எல்லார் வீட்டிலும் நாற்காலி இருக்கிறது.. ஆனால் நாற்காலியில் அமர்ந்ததும் வருகிற அதிகாரம்தான் போதை. அதேபோல் சட்டசபையில் ஆளும் எதிர்க்கட்சிதான் வெளிநடப்பு செய்ய வேண்டும்.. ஆளுங்கட்சி வெளிநடப்பு செய்யக்கூடாது’ என சொல்லியிருக்கிறார்.

சில நாட்களுக்கு முன்பு எதிர்கட்சி தலைவர் உதயநிதி எழுப்பிய கேள்விகளுக்கு அந்த இடத்தில் பதில் சொல்லாமல் நான் திங்கட்கிழமை வந்து பதில் சொல்லுகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு முதல்வர் விஜய் சட்டசபையிலிருந்து வெளிறினார். அதைத்தான் விஜய் சேதுபதி மறைமுக பேசியிருக்கிறார் என விஜய் ரசிகர்கள் நம்புகிறார்கள். இதையடுத்து விஜய் ரசிகர்கள் விஜய் சேதுபதியை திட்டத் தொடங்கியுள்ளனர்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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