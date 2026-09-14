சீரியல் மாதிரி இருக்கு!. மூக்குத்தி அம்மன் 2 டீசரை ட்ரோல் செய்யும் ரசிகர்கள்!..
கோலிவுட்டில் 30 வருடங்களுக்கு மேல் திரைப்படங்களை இயக்கி வருபவர் சுந்தர்.சி. இவர் இயக்கிய 90 சதவீத திரைப்படங்கள் வெற்றி படங்கள்தான். ரஜினி, கமல், அஜித், சிம்பு ஆகியோரை வைத்து படங்களை இயக்கியிருக்கிறார்.
அதேநேரம் குறைவான பட்ஜெட் சின்ன சின்ன நடிகர்களை வைத்து காதல் கலந்த காமெடி திரைப்படங்கள் எடுப்பதில் சுந்தர்.சி கில்லாடி. ஒருபக்கம் அரண்மனை போன்ற ஹாரர் காமெடி திரைப்படங்களையும் அவர் இயக்கி வருகிறார். இந்நிலையில்தான் நயன்தாராவை வைத்து மூக்குத்தி அம்மன் 2 திரைப்படத்தை அவர் இயக்கியுள்ளார்.
இந்த திரைப்படம் தீபாவளியை முன்னிட்டு நம்பர் 6ம் தேதி வெளியாகவிருக்கிறது. இந்நிலையிதான், இன்று படத்தின் கிளிம்ப்ஸ் வீடியோவை படக்குழு வெளியிட்டது. இந்த வீடியோ முழுக்க முழுக்க கிராபிக்ஸ் காட்சிகளை கொண்டு உருவாக்கப்பட்டிருந்தது.
இதைப் பார்த்த ரசிகர்கள் ’என்னப்பா இது சன் டிவி, கலர் டிவில வற சீரியல் மாதிரி இருக்கு..
படத்துல கிராபிக்ஸ் இல்ல. கிராபிக்ஸ்லதான் படமே இருக்கு.. மூக்குத்தி அம்மன் முதல் பாகம் போல் இது இல்லை’ என ட்ரோல் செய்து வருகிறார்கள்.
இந்த திரைப்படம் தீபாவளியை முன்னிட்டு நம்பர் 6ம் தேதி வெளியாகவிருக்கிறது. இந்நிலையிதான், இன்று படத்தின் கிளிம்ப்ஸ் வீடியோவை படக்குழு வெளியிட்டது. இந்த வீடியோ முழுக்க முழுக்க கிராபிக்ஸ் காட்சிகளை கொண்டு உருவாக்கப்பட்டிருந்தது.
இதைப் பார்த்த ரசிகர்கள் ’என்னப்பா இது சன் டிவி, கலர் டிவில வற சீரியல் மாதிரி இருக்கு..
படத்துல கிராபிக்ஸ் இல்ல. கிராபிக்ஸ்லதான் படமே இருக்கு.. மூக்குத்தி அம்மன் முதல் பாகம் போல் இது இல்லை’ என ட்ரோல் செய்து வருகிறார்கள்.