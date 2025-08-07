வியாழன், 7 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. விளையாட்டு
  2. விளையாட்டு
  3. செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : வியாழன், 7 ஆகஸ்ட் 2025 (12:30 IST)

பும்ரா இல்லாத போட்டிகளில் எல்லாம் இந்தியா வெற்றி பெறுகிறதா? சச்சின் சொல்வது என்ன?

இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் நட்சத்திர வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜஸ்பிரித் பும்ரா இல்லாத போட்டிகளில் இந்தியா வெற்றி பெறுவதாக சிலர் விமர்சனம் செய்த நிலையில், சச்சின் டெண்டுல்கர் அந்த விமர்சனங்களுக்கு காட்டமாக பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.
 
சமீப காலமாக, பும்ராவின் விக்கெட்டுகள் மற்றும் அவரது ஃபார்ம் குறித்து சில விவாதங்கள் சமூக வலைத்தளங்களில் எழுந்தன. இந்த விமர்சனங்களுக்கு பதிலளிக்கும் விதமாக சச்சின் ஒரு முக்கியமான கருத்தைப் பதிவு செய்துள்ளார்.
 
"இந்திய நட்சத்திர பந்து வீச்சாளர் பும்ரா இல்லாத டெஸ்ட் போட்டிகளில் இந்தியா வெற்றி பெறுவது என்பது உண்மையில் தற்செயலான ஒன்று," என்று சச்சின் கூறியுள்ளார். அவரது இந்தக் கருத்து, பும்ரா இந்திய அணியின் வெற்றிக்கு எவ்வளவு முக்கியமானவர் என்பதைத் தெளிவாக உணர்த்துகிறது. பும்ரா அணியில் இருக்கும்போது, அவர் எதிரணி வீரர்களுக்கு ஒரு தொடர்ச்சியான அச்சுறுத்தலாக இருக்கிறார்.
 
அவருடைய தனித்துவமான பந்துவீச்சு பாணி மற்றும் துல்லியமான யார்க்கர்கள், எந்தவொரு கடினமான களத்திலும் விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தும் வல்லமை கொண்டவை. அவர் இல்லாத சமயங்களில், எதிரணி பேட்ஸ்மேன்கள் சற்று நிம்மதியாக விளையாட வாய்ப்புள்ளது.
 
அணியில் ஒரு முக்கிய வீரரின் பங்களிப்பு இல்லாமல் கிடைக்கும் வெற்றி, சில நேரங்களில் அதிர்ஷ்டத்தினால் கூட இருக்கலாம் என்பதை சச்சின் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.
 
சச்சினின் இந்த பதிலடி, பும்ராவின் திறமையையும், இந்திய அணியில் அவரது முக்கியத்துவத்தையும் மீண்டும் ஒருமுறை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. 
 
Edited by Siva

சாம்சன் எங்கயும் போகலியாம்… சென்னை ரசிகர்கள் ஆர்வத்தைக் கிளப்பி இப்படி பண்ணிட்டாங்களே!

சாம்சன் எங்கயும் போகலியாம்… சென்னை ரசிகர்கள் ஆர்வத்தைக் கிளப்பி இப்படி பண்ணிட்டாங்களே!இந்த சீசன் ஐபிஎல் தொடரில் மோசமான வெற்றிகளைப் பெற்று ப்ளே ஆஃப்க்குத் தகுதி பெறாத அணியாக பின்னடைவை சந்தித்தது ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ். அந்த அணியின் சஞ்சு சாம்சன் தலைமைப் பொறுப்பை ஏற்று வழிநடத்தினாலும் இந்த தொடரில் காயம் காரணமாக நான்கு போட்டிகளில் அவருக்குப் பதிலாக ரியான் பராக்தான் கேப்டனாக செயல்பட்டார்.

தொடர்நாயகன் விருதுக்கு ரூட்தான் சரியானவர்… கம்பீரின் முடிவில் எனக்கு உடன்பாடு இல்லை- ஹார் ப்ரூக்!

தொடர்நாயகன் விருதுக்கு ரூட்தான் சரியானவர்… கம்பீரின் முடிவில் எனக்கு உடன்பாடு இல்லை- ஹார் ப்ரூக்!பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஆண்டர்சன் –டெண்டுல்கர் டெஸ்ட் தொடர் மிகவும் பரபரப்புடன் ஒரு டி20 தொடர் போல விறுவிறுப்பாக நடந்து முடிந்துள்ளது. இரு அணிகளும் தலா 2 போட்டிகளை வென்று தொடர் சமனில் முடிந்துள்ளது. மூத்த வீரர்கள் இல்லாத இந்திய அணி இந்த தொடரை சமனில் முடித்ததே பெரிய விஷயமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

டி20 போட்டியில் 650 விக்கெட்.. ஆப்கன் வீரர் ரஷித்கான் புதிய சாதனை

டி20 போட்டியில் 650 விக்கெட்.. ஆப்கன் வீரர் ரஷித்கான் புதிய சாதனைஆப்கானிஸ்தான் அணியின் நட்சத்திர சுழற்பந்து வீச்சாளரான ரஷீத் கான், T20 கிரிக்கெட்டில் மாபெரும் மைல்கல்லை எட்டியுள்ளார். T20 கிரிக்கெட் போட்டிகளில் 650 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய உலகின் முதல் பந்துவீச்சாளர் என்ற சாதனையை அவர் படைத்துள்ளார்.

கிரிக்கெட் வீரர்களின் சண்டையையும் டிரம்ப் தான் நிறுத்தினாரா? கலாய்க்கும் நெட்டிசன்கள்..!

கிரிக்கெட் வீரர்களின் சண்டையையும் டிரம்ப் தான் நிறுத்தினாரா? கலாய்க்கும் நெட்டிசன்கள்..!ஐந்து மாதங்களில் ஐந்து போர்களை நிறுத்தியுள்ளேன்" என்று அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் தொடர்ந்து பெருமை பேசும் நிலையில், சமூக வலைத்தளங்களில் நெட்டிசன்கள் அவரை கிண்டல் செய்து வருகின்றனர். குறிப்பாக, இந்திய முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் வாசிம் ஜாபர் மற்றும் இங்கிலாந்து முன்னாள் கேப்டன் மைக்கேல் வாகன் ஆகியோருக்கு இடையிலான வார்த்தை போரை நிறுத்தியது டிரம்ப் தான் என்று நகைச்சுவையாக பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

வாஷிங்டன் சுந்தருக்கு இம்பேக்ட் ப்ளேயர் விருது கொடுத்த கௌரவித்த பிசிசிஐ!

வாஷிங்டன் சுந்தருக்கு இம்பேக்ட் ப்ளேயர் விருது கொடுத்த கௌரவித்த பிசிசிஐ!பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஆண்டர்சன் –டெண்டுல்கர் டெஸ்ட் தொடர் மிகவும் பரபரப்புடன் ஒரு டி20 தொடர் போல விறுவிறுப்பாக நடந்து முடிந்துள்ளது. இரு அணிகளும் தலா 2 போட்டிகளை வென்று தொடர் சமனில் முடிந்துள்ளது. மூத்த வீரர்கள் இல்லாத இந்திய அணி இந்த தொடரை சமனில் முடித்ததே பெரிய விஷயமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com