புதன், 10 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. விளையாட்டு
  2. விளையாட்டு
  3. செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : புதன், 10 டிசம்பர் 2025 (17:06 IST)

பாகிஸ்தானுக்கு ஆஸ்திரேலியா கிரிக்கெட் அணியை அனுப்பலாமா? பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் ஆய்வு..!

cricket ground
பாகிஸ்தானில் அடுத்த ஆண்டு ஜனவரியில் நடைபெற உள்ள மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடுவது குறித்து, கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியா தற்போது ஆய்வு நடத்தி வருகிறது.
 
பாதுகாப்பு அம்சங்களை முழுமையாக ஆய்வு செய்வதற்காக, பாதுகாப்பு ஆலோசகர்கள் மற்றும் CA அதிகாரிகளைக் கொண்ட ஒரு குழுவை ஆஸ்திரேலியா அமைத்துள்ளது. பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியத்துடன் ஆலோசித்து வரும் இந்த குழு, லாகூரில் உள்ள கடாபி மைதானம், எல்சிசிஏ மைதானம் மற்றும் வீரர்கள் தங்குமிடங்கள் ஆகியவற்றில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை ஆய்வு செய்து வருகிறது.
 
சமீபத்தில் இலங்கை அணி பாகிஸ்தானில் விளையாடிய போது மைதானம் அருகே நடந்த குண்டுவெடிப்பு சம்பவம் பெரும் அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்திய நிலையில், இந்த ஆய்வு முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. 
 
இந்த ஆய்வு முடிவுகளின் அடிப்படையிலேயே ஆஸ்திரேலிய அணியின் சுற்றுப்பயணம் உறுதி செய்யப்படும் என்று கூறப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

மூன்று ஃபார்மட்டுகளிலும் 100 விக்கெட்டுகள் எடுத்த முதல் இந்திய வீரர்.. பும்ராவுக்கு குவியும் வாழ்த்துக்கள்..!

மூன்று ஃபார்மட்டுகளிலும் 100 விக்கெட்டுகள் எடுத்த முதல் இந்திய வீரர்.. பும்ராவுக்கு குவியும் வாழ்த்துக்கள்..!சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் டெஸ்ட் போட்டி, ஒருநாள் போட்டி மற்றும் டி20 என மூன்று ஃபார்மட்டுகளிலும் 100-க்கும் அதிகமாக விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய முதல் இந்திய வீரர் என்ற பெருமையை பிரபல பந்துவீச்சாளர் ஜஸ்பிரித் பும்ரா பெற்றுள்ளார்.

தென்னாபிரிக்காவுக்கு எதிரான முதல் டி20 போட்டி.. 102 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இந்தியா அபார வெற்றி..!

தென்னாபிரிக்காவுக்கு எதிரான முதல் டி20 போட்டி.. 102 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இந்தியா அபார வெற்றி..!இந்தியா மற்றும் தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் டி20 கிரிக்கெட் போட்டி நேற்று நடைபெற்றது. இதில் இந்திய அணி அபார வெற்றி பெற்றது.

தென்னாப்பிரிக்கா அணிக்கு திரும்பும் டேவிட் மில்லர்.. இந்திய அணியில் சுப்மன் கில்- ஹர்திக்.. இன்று முதல் டி20 போட்டி..!

தென்னாப்பிரிக்கா அணிக்கு திரும்பும் டேவிட் மில்லர்.. இந்திய அணியில் சுப்மன் கில்- ஹர்திக்.. இன்று முதல் டி20 போட்டி..!இந்தியா, தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையிலான டி20 தொடர் இன்று தொடங்கவிருக்கும் நிலையில், கட்டாக் மைதானத்தில் இன்று இரவு 7 மணிக்கு போட்டி தொடங்குகிறது

உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்தினால் கிரிக்கெட் வீரர்களுக்கு மரியாதை கிடைக்காது: அஸ்வின்

உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்தினால் கிரிக்கெட் வீரர்களுக்கு மரியாதை கிடைக்காது: அஸ்வின்ஆஸ்திரேலிய சுழற்பந்து வீச்சாளர் நாதன் லயன், அணியில் இருந்து நீக்கப்பட்டபோது தான் முற்றிலும் அருவருப்பாக உணர்ந்ததாக பொதுவெளியில் தெரிவித்ததை பற்றி இந்திய சுழற்பந்து வீச்சாளர் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

ஐபிஎல் மினி ஏலம்: 350 வீரர்களுடன் இறுதிப் பட்டியல் வெளியீடு!

ஐபிஎல் மினி ஏலம்: 350 வீரர்களுடன் இறுதிப் பட்டியல் வெளியீடு!ஐபிஎல் 2026 சீசனுக்கான மினி ஏலத்தில் கலந்துகொள்ளும் வீரர்களின் இறுதி பட்டியலை இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் வெளியிட்டுள்ளது. இந்த ஏலம் வரும் டிசம்பர் 16-ஆம் தேதி அபுதாபியில் நடைபெறவுள்ளது. ஏலத்தில் பங்கேற்க முதலில் பதிவு செய்த 1,355 வீரர்களில் இருந்து, தற்போது 350 வீரர்கள் இறுதி செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com