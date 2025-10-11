சனி, 11 அக்டோபர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 11 அக்டோபர் 2025 (16:46 IST)

4 விக்கெட்டுக்களை இழந்து தத்தளிக்கும் மே.இ.தீவுகள்.. இந்தியாவுக்கு இன்னொரு இன்னிங்ஸ் வெற்றியா?

இந்தியா மற்றும் மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணிகளுக்கு இடையேயான டெஸ்ட் போட்டியின் இரண்டாம் நாளான இன்று, மேற்கிந்திய தீவுகள் அணி 4 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறி வருகிறது. இந்தியப் பந்துவீச்சாளர்களின் அபாரமான செயல்பாட்டால், இந்தியாவுக்கு இந்த ஆட்டத்தில் இன்னொரு இன்னிங்ஸ் வெற்றி கிடைக்க வாய்ப்பு இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.
 
இந்தப் போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி, 5 விக்கெட் இழப்பிற்கு 518 ரன்கள் எடுத்திருந்தபோது டிக்ளேர் செய்தது. ஜெய்ஸ்வால் (175) மற்றும் கேப்டன் கே.எல். ராகுல் (129*) ஆகிய இருவரும் அபாரமாக விளையாடி சதம் அடித்தனர்.
 
இதனை தொடர்ந்து, தனது முதல் இன்னிங்ஸை தொடங்கிய மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணி, சீரான இடைவெளியில் விக்கெட்டுகளை இழந்து கொண்டே வந்தது. இன்றைய ஆட்ட நேரம் முடிவில், அந்த அணி 43 ஓவர்களில் 4 விக்கெட்டுகளை இழந்து வெறும் 140 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்துள்ளது.
 
இந்திய அணியின் சார்பில் ஜடேஜா அபாரமாக பந்துவீசி 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். குல்தீப் யாதவ் ஒரு விக்கெட்டை வீழ்த்தினார். மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணி இன்னும் 378 ரன்கள் பின்தங்கி உள்ள நிலையில், ஃபாலோ-ஆன் செய்வதை தவிர்க்கவே போராடி வருகிறது. இந்திய அணி இந்த ஆட்டத்தில் இன்னிங்ஸ் வெற்றி பெறுமா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
 
Edited by Mahendran
 

