சனி, 11 அக்டோபர் 2025 (14:09 IST)

நூறாவது படத்தில் மீண்டும் இணைகிறதா நாகார்ஜுனா- தபு ஜோடி..!

தெலுங்கு சினிமாவின் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவர் நாகார்ஜுனா. கிட்டத்தட்ட 40 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பல சூப்பர் ஹிட் படங்களில் நடித்து தன்னுடைய 64 ஆவது வயதில் இப்போதும் ஹீரோவாகக் கலக்கி வருகிறார். சமீபத்தில் கூலி படத்தில் வில்லன் வேடத்தில் நடித்து கேலிகளுக்கு உள்ளானார்.

நாகார்ஜுனா ரட்சகன் படத்தின் மூலம் நேரடி தமிழ் படத்தில் அறிமுகமானார் . அந்த படம் வணிக்க ரீதியாக வெற்றி பெறவில்லை என்றாலும் தற்போது கொண்டாடப்படும் ஒன்றாக உள்ளது. இந்நிலையில் சமீபத்தில் நாகார்ஜுனா தன்னுடைய 100 ஆவது படத்தைத் தொடங்கினார்.

இந்த படத்தை தமிழ் இயக்குனர்  ரா கார்த்திக் இயக்குகிறார். இந்த படத்தில் நாகார்ஜுனாவோடு தபு ஜோடி சேர்ந்து நடிக்கவுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. 90 களில் நாகார்ஜுனா தபு ஜோடி ரசிகர்களால் கொண்டாடப்பட்ட ஜோடியாக இருந்தனர். அவர்களுக்குள் காதல் என்றெல்லாம் கிசுகிசுக்கள் பரவின என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

8 மணிநேர வேலை நேரம் குறித்த சர்ச்சைக்கு காட்டமாக பதிலளித்த தீபிகா படுகோன்!

8 மணிநேர வேலை நேரம் குறித்த சர்ச்சைக்கு காட்டமாக பதிலளித்த தீபிகா படுகோன்!ஷாருக் கான் நடித்த ‘ஓம் சாந்தி ஓம்’ படத்தின் மூலம் கதாநாயகியாக அறிமுகமானவர் தீபிகா படுகோன். அந்த படத்தின் இமாலய வெற்றியை அடுத்து பாலிவுட்டின் முன்னணி நடிகையானார். தொடர்ந்து சூப்பர் ஹிட் படங்களில் நடித்த அவர் கதாநாயகிக்கு முக்கியத்துவம் உள்ள படங்களில் நடிக்கத் தொடங்கினார்.

என் தேனிலவையும் நீங்களே திட்டமிடுங்கள்… வதந்திக்கு த்ரிஷா ‘கூல்’ பதில்!

என் தேனிலவையும் நீங்களே திட்டமிடுங்கள்… வதந்திக்கு த்ரிஷா ‘கூல்’ பதில்!தமிழ் சினிமாவில் நாயகிகளின் பிரகாச காலம் என்று பார்த்தால் 5 முதல் 10 ஆண்டுகள்தான். அதன் பிறகு அக்கா, அம்மா வேடத்தைக் கொடுத்துவிடுவார்கள். ஆனால் ஒரு சிலர்தான் இதற்கு விதிவிலக்காக இருப்பார்கள். அப்படிப்பட்ட நடிகைதான் திரிஷா.

50 கோடி ரூபாய் வசூலைக் கூட தொடாத ‘இட்லி கடை’… காந்தாரா புயலால் சேதாரம்!

50 கோடி ரூபாய் வசூலைக் கூட தொடாத ‘இட்லி கடை’… காந்தாரா புயலால் சேதாரம்!தனுஷ் இயக்கத்தில் உருவான நான்காவது படமாக ‘இட்லி கடை’ கடந்த ஒன்றாம் தேதி ஆயுதபூஜை அன்று ரிலீஸானது. தனுஷுடன் நித்யா மேனன், ஷாலினி பாண்டே, சத்யராஜ், அருண் விஜய் மற்றும் பார்த்திபன் உள்ளிட்ட பல முன்னணி நடிகர்கள் நடிக்க படத்தை டான் பிக்சர் தயாரிக்க, ஜி வி பிரகாஷ் இசையமைத்துள்ளார். ஒளிப்பதிவாளராக கிரண் கௌஷிக் பணியாற்றினார்.

சிம்பு மேல் தீராத கோபத்தில் ஐசரி கணேஷ்… அரசன் படத்துக்கு சிக்கல் வருமா?

சிம்பு மேல் தீராத கோபத்தில் ஐசரி கணேஷ்… அரசன் படத்துக்கு சிக்கல் வருமா?சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் சிம்பு நடிப்பில் இரண்டு படங்கள் தயாரிக்க ஒப்பந்தம் ஆனார் ஐசரி கணேஷ். அதற்கான சம்பளத்தையும் கொடுத்தார். ஆனால் சிம்பு வெந்து தணிந்தது காடு படத்தில் மட்டும் நடித்துக் கொடுத்தார். மற்றொரு படத்துக்குத் தேதிகள் கொடுக்காமல் இழுத்தடித்தார். இது சம்மந்தமாக ஐசரி கணேஷ் நடிகர் சங்கத்தில் புகார் மற்றும் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு என இறங்கினார்.

AI மூலம் உருவாக்கப்பட்ட கவர்ச்சிப் புகைப்படங்கள்… பிரியங்கா மோகன் வேதனை!

AI மூலம் உருவாக்கப்பட்ட கவர்ச்சிப் புகைப்படங்கள்… பிரியங்கா மோகன் வேதனை!சிவகார்த்திகேயன் நடித்த டாக்டர் படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகம் ஆனார் பிரியங்கா மோகன். அந்த படத்தின் வெற்றிக்கு அவரின் துறுதுறுப்பான நடிப்பும் ஒரு முக்கியக் காரணமாக அமைந்தது. அந்த படத்தில் அவரின் நடிப்பால் கவரப்பட்ட சிவகார்த்திகேயன் தன்னுடைய அடுத்த படமான டான் படத்திலும் வாய்ப்புக் கொடுத்தார்.

