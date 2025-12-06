சனி, 6 டிசம்பர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 6 டிசம்பர் 2025 (15:00 IST)

20 ஆட்டங்களுக்கு பின் டாஸ் வெற்றி: இந்திய அணி பந்துவீச்சு தேர்வு! இரு அணிகளிலும் மாற்றம்..!

தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரின் இறுதிப்போட்டியில், இந்திய அணி நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு டாஸ் வென்றுள்ளது. 
 
கடந்த 20 போட்டிகளாக டாஸில் வெற்றி பெறாமல் இருந்த இந்திய அணி, விசாகப்பட்டினத்தில் நடைபெறும் இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்று பந்துவீச்சை தேர்வு செய்து களமிறங்குகிறது.
 
இந்திய அணியில் முக்கிய மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. வாஷிங்டன் சுந்தருக்கு பதிலாக திலக் வர்மா அணியில் இணைக்கப்பட்டுள்ளார். அதேபோல், தென்னாப்பிரிக்க அணியிலும் காயம் காரணமாக விலகிய ஸோர்ஸி மற்றும் பர்கருக்கு பதிலாக ரிக்கல்டன் மற்றும் பார்ட்மன் ஆகியோர் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.
 
ஏற்கெனவே டெஸ்ட் தொடரை இழந்த நிலையில், இந்த ஒருநாள் தொடரைச் சமன் செய்ய இந்திய அணி கட்டாயம் இந்தப் போட்டியில் வெற்றி பெற்றாக வேண்டிய நெருக்கடியில் உள்ளது. 20 போட்டிகளுக்குப் பிறகு நாணயச் சுழற்சியில் வெற்றி பெற்றிருப்பது இந்திய அணிக்கு சாதகமாக அமையுமா என்பதைப் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்.
 
Edited by Mahendran

2026 கால்பந்து உலகக்கோப்பை அட்டவணை: தொடக்க போட்டியில் மோதும் அணிகள் எவை எவை?

2026 கால்பந்து உலகக்கோப்பை அட்டவணை: தொடக்க போட்டியில் மோதும் அணிகள் எவை எவை?ஃபிஃபா நடத்தும் 2026 கால்பந்து உலகக்கோப்பை தொடரின் முழு அட்டவணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அமெரிக்கா, கனடா, மெக்சிகோ ஆகிய மூன்று நாடுகளில் அடுத்த ஆண்டு ஜூன் 11ஆம் தேதி தொடங்கி ஜூலை 19ஆம் தேதி வரை இத்தொடர் நடைபெறுகிறது.

திருமண ஒத்திவைப்புக்கு பின் ஸ்மிருதி மந்தனாவின் முதல் இன்ஸ்டா போஸ்ட்.. மோதிரம் மிஸ்ஸிங்?

திருமண ஒத்திவைப்புக்கு பின் ஸ்மிருதி மந்தனாவின் முதல் இன்ஸ்டா போஸ்ட்.. மோதிரம் மிஸ்ஸிங்?இந்திய கிரிக்கெட் வீராங்கனை ஸ்மிருதி மந்தனாவுக்கும், இசையமைப்பாளர் பலாஷ் முச்சாலுக்கும் நடக்கவிருந்த திருமணம், இரு குடும்ப உறுப்பினர்களின் திடீர் உடல்நல குறைவால் நவம்பர் 23ஆம் தேதி தள்ளிவைக்கப்பட்டது. தற்போது இருவரும் மருத்துவமனையில் இருந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர்.

சதம் அடிக்காவிட்டால் நிர்வாணமாக நடப்பேன்: தந்தையின் சவாலுக்கு ஹைடன் மகள் கூறியது என்ன?

சதம் அடிக்காவிட்டால் நிர்வாணமாக நடப்பேன்: தந்தையின் சவாலுக்கு ஹைடன் மகள் கூறியது என்ன?இங்கிலாந்து வீரர் ஜோ ரூட், ஆஸ்திரேலிய மண்ணில் நீண்ட நாட்களாக தான் அடிக்காமல் இருந்த சதத்தை, ஆஷஸ் தொடரின் இரண்டாவது டெஸ்டில் பூர்த்தி செய்தார். இதன் மூலம், முன்னாள் ஆஸ்திரேலிய வீரரான மேத்திவ் ஹைடன் தான் விதித்த ஒரு விசித்திரமான சவாலில் இருந்து தப்பியுள்ளார்.

சச்சின் படைக்காத 3 டெஸ்ட் சாதனைகள்: ஜோ ரூட் முறியடித்தது எப்படி?

சச்சின் படைக்காத 3 டெஸ்ட் சாதனைகள்: ஜோ ரூட் முறியடித்தது எப்படி?டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் அதிக ரன்கள் குவித்த சச்சின் டெண்டுல்கரின் உலக சாதனையை ஜோ ரூட் முறியடிப்பாரா என்ற விவாதம் மீண்டும் சூடுபிடித்துள்ளது. 34 வயதான ரூட், தனது 160 டெஸ்ட் போட்டிகள் கொண்ட வாழ்க்கையில், சச்சின் டெண்டுல்கரால் எட்ட முடியாத மூன்று குறிப்பிடத்தக்க சாதனைகளை படைத்துள்ளார்.

ரோஹித் ஷர்மா, விராட் கோலியை வைத்து குழப்பம் செய்யாதீர்கள்: ரவி சாஸ்திரி கண்டனம்..!

ரோஹித் ஷர்மா, விராட் கோலியை வைத்து குழப்பம் செய்யாதீர்கள்: ரவி சாஸ்திரி கண்டனம்..!இந்திய அணியின் முன்னாள் தலைமை பயிற்சியாளர் ரவி சாஸ்திரி, விராட் கோலி மற்றும் ரோஹித் ஷர்மா ஆகியோரின் கிரிக்கெட் வாழ்க்கையை குறிவைத்து எழும் விமர்சனங்களுக்கு ஆவேசமாக பதிலளித்துள்ளார்.

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

