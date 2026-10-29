  1. விளையாட்டு
  2. விளையாட்டு
  3. செய்திகள்
  4. After mini auction wpl players list
Written By SIVA SIVA

மகளிர் பிரீமியர் லீக் 2027.. மினி ஏலத்திற்கு பின் 5 அணி வீராங்கனைகளின் முழு விவரங்கள்...

மகளிர் பிரீமியர் லீக் 2027
Written By: SIVA
Updated: Thu, 29 Oct 2026 (09:14 IST)
google-news
மகளிர் பிரீமியர் லீக் 2027 மினி ஏலம் நிறைவடைந்துள்ளது. வரவிருக்கும் WPL தொடரை முன்னிட்டு ஐந்து அணிகளும் பல திறமையான வீராங்கனைகளை தங்களது அணியில் எடுத்துள்ளன. இந்த ஏலத்தில் UP வாரியர்ஸ் அணி மிகவும் தீவிரமாக செயல்பட்டு, பல நட்சத்திர வீராங்கனைகளை கைப்பற்றி ஒரு பலமான அணியை உருவாக்கியுள்ளது.
 
WPL 2027 ஏலத்திற்குப் பிறகு ஐந்து அணிகளின் முழு விவரம்:
 
மும்பை இந்தியன்ஸ்:
அமன்ஜோத் கவுர், அமெலியா கெர்*, ஹர்மன்பிரீத் கவுர், ஹேலி மேத்யூஸ்*, நாட் சிவர் பிரண்ட்*, நிக்கோலா கேரி*, ரகிலா ஃபிர்தவ்ஸ், சஜீவன் சஜனா, சமஸ்கிருதி குப்தா, ஷப்னிம் இஸ்மாயில்*, வைஷ்ணவி சர்மா, சனிகா சால்கே, ஸ்வேதா செப்ராவத், அக்சிதா பகத்.
 
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு:
அருந்ததி ரெட்டி, எலிஸ் பெர்ரி*, ஜார்ஜியா வோல்*, லாரன் பெல்*, நடின் டி கிளர்க்*, பூஜா வஸ்த்ரகர், பிரத்யூஷா குமார், பிரேமா ராவத், ராதா யாதவ், ரிச்சா கோஷ், சாயலி சத்கரே, ஸ்ரேயங்கா பாட்டீல், ஸ்மிருதி மந்தனா, ஜெஸ் ஜோனாசென், தேஜல் ஹசப்னிஸ், விருந்தா தினேஷ், சோலி டிரையான்*.
 
UP வாரியர்ஸ்:
தீப்தி சர்மா, ஹர்லீன் தியோல், கிராந்தி கௌட், மெக் லானிங்*, போப் லிட்ச்ஃபீல்ட்*, பிரதிகா ராவல், ஷிகா பாண்டே, ஷிப்ரா கிரி, சிம்ரன் ஷேக், சோஃபி எக்லெஸ்டோன்*, தாரா நோரிஸ்*, சோஃபி மோலினக்ஸ்*, சினே ராணா, கிரேஸ் ஹாரிஸ்*, சுஷ்மா வர்மா, கேத்ரின் பிரைஸ்*, மனாலி தக்ஷிணி, சஹானா பவார், ஆஷா சோபனா.
 
டெல்லி கேபிடல்ஸ்:
அன்னாபெல் சுதர்லேண்ட்*, சினேல் ஹென்றி*, தீயா யாதவ், ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ், லாரா வோல்வார்ட்*, லூசி ஹாமில்டன்*, மமதா மடிவாலா, மரிசான் கப்*, மின்னு மணி, என் ஸ்ரீ சரணி, நந்தினி சர்மா, நிக்கி பிரசாத், ஷஃபாலி வர்மா, கிரண் நவ்கிரே, கிர்ஸ்டி கார்டன்*, உமா காஷ்வி, நஸ்மா கான்.
 
குஜராத் ஜெயன்ட்ஸ்:
அனுஷ்கா சர்மா, ஆஷ்லே கார்ட்னர்*, பெத் மூனி*, பாரதி ஃபுல்மாலி, ஜார்ஜியா வேர்ஹாம்*, ஹேப்பி குமாரி, ஜின்டிமணி கலிதா, கனிகா அஹுஜா, காஷ்வி கௌதம், கிம் கார்த்*, ராஜேஸ்வரி காயக்வாட், ரேணுகா சிங், சோஃபி தேவினை*, தனுஜா கன்வர், யாஸ்திகா பாட்டியா, ஜி கமலினி, ஆர்லா ப்ரெண்டர்காஸ்ட்*, அமைரா ராகவ்.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
3 முறை தங்கப்பதக்கம் வென்ற தடகள வீரர் தற்கொலை.. விஷம் அருந்தியதால் பெரும் அதிர்ச்சி...

மகளிர் பிரீமியர் லீக் 2027.. மினி ஏலத்திற்கு பின் 5 அணி வீராங்கனைகளின் முழு விவரங்கள்...

மகளிர் பிரீமியர் லீக் 2027.. மினி ஏலத்திற்கு பின் 5 அணி வீராங்கனைகளின் முழு விவரங்கள்...மகளிர் பிரீமியர் லீக் 2027 மினி ஏலம் நிறைவடைந்துள்ளது. வரவிருக்கும் WPL தொடரை முன்னிட்டு ஐந்து அணிகளும் பல திறமையான வீராங்கனைகளை தங்களது அணியில் எடுத்துள்ளன. இந்த ஏலத்தில் UP வாரியர்ஸ் அணி மிகவும் தீவிரமாக செயல்பட்டு, பல நட்சத்திர வீராங்கனைகளை கைப்பற்றி ஒரு பலமான அணியை உருவாக்கியுள்ளது.

3 முறை தங்கப்பதக்கம் வென்ற தடகள வீரர் தற்கொலை.. விஷம் அருந்தியதால் பெரும் அதிர்ச்சி...

3 முறை தங்கப்பதக்கம் வென்ற தடகள வீரர் தற்கொலை.. விஷம் அருந்தியதால் பெரும் அதிர்ச்சி...மூன்று முறை ஆசிய பாரா விளையாட்டுப் போட்டிகளில் தங்கம் வென்ற இந்திய தடகள வீரர் நீரஜ் யாதவ் டெல்லியில் உள்ள தனது இல்லத்தில் விஷம் அருந்தி தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அவரது உடல் பிரேதப் பரிசோதனைக்காக டெல்லி மருத்துவமனையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தியா vs நியூசிலாந்து 3-வது டி20: 199 ரன்கள் இலக்கை நோக்கி இந்தியா அதிரடி சேஸிங்..

இந்தியா vs நியூசிலாந்து 3-வது டி20: 199 ரன்கள் இலக்கை நோக்கி இந்தியா அதிரடி சேஸிங்..இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரின் 3-வது போட்டி வெலிங்டனில் உள்ள ஹென்றி மைதானத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. தொடரின் முதல் இரு போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்று 2-0 என முன்னிலையில் உள்ள ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையிலான இந்திய அணி, இப்போட்டியில் வெற்றி பெற்று தொடரைக் கைப்பற்றும் முனைப்பில் உள்ளது.

2027 ஐபிஎல் தொடருக்கான மினி ஏலம் எப்போது? போட்டி அட்டவணை எப்போது ரிலீஸ்?

2027 ஐபிஎல் தொடருக்கான மினி ஏலம் எப்போது? போட்டி அட்டவணை எப்போது ரிலீஸ்?ஐபிஎல் 2027 தொடருக்கான மினி ஏலம் வரும் டிசம்பர் 16-ஆம் தேதி கோவாவில் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நவம்பர் 15-ஆம் தேதிக்குள் தக்கவைக்கப்படும் வீரர்களின் பட்டியலை அணிகள் இறுதி செய்ய வேண்டும். மேலும், இந்த ஏலம் நடைபெறும்போது இந்தியா - இலங்கை இடையேயான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியும் பெங்களூருவில் நடைபெறவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஜோபர்க் சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்காக தான் விளையாட முடியாது.. பொல்லார்ட் கூறியதை உறுதி செய்த சிஎஸ்கே சி.இ.ஓ

ஜோபர்க் சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்காக தான் விளையாட முடியாது.. பொல்லார்ட் கூறியதை உறுதி செய்த சிஎஸ்கே சி.இ.ஓதென்னாப்பிரிக்காவில் நடைபெறவுள்ள வரவிருக்கும் SA20 லீக் தொடரில், ஜோபர்க் சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்காக தான் விளையாட முடியாது என்று மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணியின் அதிரடி ஆல்-ரவுண்டர் கீரன் பொல்லார்ட் அணி நிர்வாகத்திடம் தெரிவித்துள்ளார்.