செவ்வாய், 27 ஜனவரி 2026
Written By Siva
Last Updated : செவ்வாய், 27 ஜனவரி 2026 (13:46 IST)

மகளிர் ஐபிஎல் போட்டியில் முதல் சதம்.. உலக சாதனை செய்த வீராங்கனை..!

மகளிர் ஐபிஎல் கிரிக்கெட் தொடர் தற்போது உச்சகட்ட விறுவிறுப்புடன் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த தொடரில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் நட்சத்திர வீராங்கனை நாட் ஷிவர் ப்ரண்ட் அபாரமாக விளையாடி மகளிர் ஐபிஎல் வரலாற்றின் முதல் சதத்தை பதிவு செய்து புதிய சாதனை படைத்துள்ளார்.
 
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் அணிக்கு எதிரான இந்த போட்டியில், ஆரம்பம் முதலே அதிரடி காட்டிய அவர், பெங்களூர் அணியின் பந்துவீச்சை நாலாபுறமும் சிதறடித்தார். வெறும் 57 பந்துகளில் ஒரு சிக்சர் மற்றும் 16 பவுண்டரிகளின் உதவியுடன் அவர் தனது வரலாற்று சிறப்புமிக்க சதத்தைப் பூர்த்தி செய்தார். ஆட்டமிழக்காமல் 100 ரன்கள் குவித்து களத்தில் இருந்த அவரது அதிரடியால், மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஓவர்களில் 199 ரன்கள் என்ற இமாலய இலக்கை எட்டியது.
 
200 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற கடினமான இலக்கை நோக்கி பதிலடி கொடுத்த பெங்களூர் அணி, இறுதிவரை போராடியது. இருப்பினும், அந்த அணியால் 184 ரன்கள் மட்டுமே எடுக்க முடிந்தது. இறுதியில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி 15 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் த்ரில் வெற்றி பெற்றது. சதம் விளாசி அணியின் வெற்றிக்கு வித்திட்ட வீராங்கனை நாட் ஷிவர் ப்ரண்ட்க்கு சமூக வலைதளங்களில் பாராட்டுகள் குவிந்து வருகின்றன.
 
