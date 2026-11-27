இந்தியா - நியூசிலாந்து 2வது டெஸ்ட்.. ரச்சின் ரவீந்திரா டக் அவுட்.. இந்திய பொளலர்கள் அபாரம்...
கிறிஸ்ட்சர்ச்சில் உள்ள ஹேக்லி ஓவல் மைதானத்தில் நியூசிலாந்து மற்றும் இந்தியா அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டி இன்று தொடங்கியது. டாஸ் வென்ற இந்திய அணியின் கேப்டன் சுப்மன் கில் முதலில் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தார். இந்த போட்டியில் இந்திய அணிக்காக வேகப்பந்து வீச்சாளர் குர்னூர் பிரார் டெஸ்ட் போட்டிகளில் அறிமுகமானார்.
முதலில் பேட்டிங் செய்த நியூசிலாந்து அணிக்கு தொடக்க ஆட்டக்காரர்கள் டாம் லாதம் மற்றும் டெவோன் கான்வே நிதானமான தொடக்கத்தை கொடுத்தனர். முதல் விக்கெட்டுக்கு 77 ரன்கள் சேர்த்த நிலையில், கான்வே 31 ரன்களில் குர்னூர் பிரார் பந்துவீச்சில் ஆட்டமிழந்தார்.
சிறப்பாக விளையாடிய கேப்டன் டாம் லாதம் அரைசதம் கடந்து 59 ரன்கள் எடுத்திருந்தபோது ஆகாஷ் தீப் பந்துவீச்சில் ஆட்டமிழந்தார். தொடர்ந்து ஹென்றி நிக்கோல்ஸ் (16) மற்றும் ரச்சின் ரவீந்திரா (0) ஆகியோர் அடுத்தடுத்து ஆட்டமிழந்ததால், நியூசிலாந்து அணி 110 ரன்களுக்கு 4 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது.
பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த டேரில் மிட்செல் மற்றும் டாம் பிளண்டெல் பொறுப்புடன் விளையாடி அணியை சரிவிலிருந்து மீட்டனர். 31 ரன்கள் எடுத்திருந்த மிட்செலை வாஷிங்டன் சுந்தர் ஆட்டமிழக்க செய்தார். முதல் நாள் ஆட்டத்தின் மூன்றாவது அமர்வில் நியூசிலாந்து அணி 78.3 ஓவர்களில் 5 விக்கெட் இழப்பிற்கு 230 ரன்கள் எடுத்துள்ளது. டாம் பிளண்டெல் 45 ரன்களுடனும், கிளென் பிலிப்ஸ் 28 ரன்களுடனும் களத்தில் உள்ளனர். இந்தியத் தரப்பில் ஆகாஷ் தீப் 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுள்ளார்.