இந்திய பவுலர்களுக்கு விக்கெட் விழவே இல்லை.. போராடி டிரா செய்த நியூசிலாந்து..
வெலிங்டனில் நடைபெற்ற இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டி போராட்டத்திற்கு பிறகு டிராவில் முடிந்தது.
முதலில் பேட்டிங் செய்த நியூசிலாந்து முதல் இன்னிங்ஸில் 368 ரன்கள் எடுத்தது. ஹென்றி நிக்கோல்ஸ் 175 ரன்களும், கிளென் பிலிப்ஸ் 118 ரன்களும் விளாசினர். பின்னர் விளையாடிய இந்திய அணி கே.எல். ராகுல் (136), ரிஷப் பந்த் (128) சதங்களாலும், ஷுப்மன் கில் (98), ஜெய்ஸ்வால் (85), தேவ்தத் படிக்கல் (80) ஆகியோரின் சிறப்பான ஆட்டத்தாலும் 9 விக்கெட் இழப்பிற்கு 720 ரன்கள் குவித்து டிக்ளர் செய்தது.
352 ரன்கள் பின்தங்கிய நிலையில் இரண்டாவது இன்னிங்ஸை ஆடிய நியூசிலாந்து, கடைசி நாளில் தோல்வியைத் தவிர்க்கக் கடுமையாகப் போராடியது. இந்தியப் பந்துவீச்சாளர்கள் 75 ஓவர்கள் வீசியும் வெறும் 3 விக்கெட்டுகளை மட்டுமே எடுக்க முடிந்தது.
டேரில் மிட்செல் (49*) மற்றும் கிளென் பிலிப்ஸ் (26*) இணை 258 பந்துகளைச் சமாளித்து ஆட்டமிழக்காமல் நின்றது வெற்றி வாய்ப்பைத் தடுத்தது. நியூசிலாந்து 5 விக்கெட் இழப்பிற்கு 239 ரன்கள் எடுத்திருந்தபோது ஆட்டம் டிராவாக அறிவிக்கப்பட்டது. இதனால் இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடர் 0-0 எனச் சமநிலையில் நீடிக்கிறது.