வியாழன், 25 செப்டம்பர் 2025
Last Updated : வியாழன், 25 செப்டம்பர் 2025 (09:52 IST)

தமிழ்நாட்டில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு: அடுத்த மூன்று நாட்களுக்கு மஞ்சள் எச்சரிக்கை

தமிழ்நாட்டில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு: அடுத்த மூன்று நாட்களுக்கு மஞ்சள் எச்சரிக்கை
தமிழ்நாட்டில் இன்று முதல் அடுத்த மூன்று நாட்களுக்கு ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. இதன் காரணமாக, செப்டம்பர் 25, 26 மற்றும் 27 ஆகிய தேதிகளுக்கு மஞ்சள் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
 
வானிலை ஆய்வு மையத்தின் அறிக்கையின்படி, குறிப்பிட்ட சில இடங்களில் 7 முதல் 11 சென்டிமீட்டர் வரை கனமழை பெய்யக்கூடும். மேலும், அடுத்த ஏழு நாட்களுக்கும் தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
 
மஞ்சள் எச்சரிக்கை என்பது பொதுமக்கள் விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும் என்பதைக் குறிக்கிறது. கனமழை காரணமாகப் போக்குவரத்து பாதிக்கப்படலாம், சாலைகளில் நீர் தேங்கலாம், மேலும் சில தாழ்வான பகுதிகளில் வெள்ளம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே, பொதுமக்கள் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
 
மழைக்காலம் தொடங்குவதால், தேவையான பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை எடுத்து, வானிலை அறிக்கைகளை தொடர்ந்து கவனமாக பின்பற்றுமாறு பொதுமக்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
 
