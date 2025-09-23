செவ்வாய், 23 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Prasanth K
Last Modified: செவ்வாய், 23 செப்டம்பர் 2025 (15:34 IST)

வங்கக் கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி! கோவை, நீலகிரிக்கு காத்திருக்கும் கனமழை!

Rain

தென்னிந்திய பகுதிகளில் நிலவும் வளிமண்டல சுழற்சி காரணமாக அடுத்த 3 நாட்களுக்கு கோவை, நீலகிரி பகுதிகளில் மழை வாய்ப்பு இருப்பதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

 

இதுகுறித்து வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில்,  நேற்று காலை வடகிழக்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளில் நிலவிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் வலுகுறைக்கூடும். அதேசமயம் வருகின்றன 25ம் தேதி வாக்கில் மத்திய கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் உருவாகும் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி மேற்கு நோக்கி நகர்ந்து 26ம் தேத் வாக்கில், வடக்கு ஆந்திரா - ஒடிச்சாவை ஒட்டி காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக மாறி 27ம் தேதி கரையைக் கடக்கக் கூடும்

 

இதனால் இன்று முதல் 25ம் தேதி வரை தமிழகத்தின் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுச்சேரி, காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி, மின்னலுடன் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். கோவை, நீலகிரி மலையோர பகுதிகளில் மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது.

 

26ம் தேதியன்று நீலகிரி, தேனி, தென்காசி மற்றும் கோவையின் மலைப்பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என கூறப்பட்டுள்ளது.

 

Edit by Prasanth.K

பூடான் ராணுவ காரை வாங்கினாரா துல்கர் சல்மான்? சுங்கத்துறை அதிரடி சோதனை..!

பூடான் ராணுவ காரை வாங்கினாரா துல்கர் சல்மான்? சுங்கத்துறை அதிரடி சோதனை..!மலையாள திரையுலகின் முன்னணி நடிகர்களான துல்கர் சல்மான் மற்றும் பிருத்விராஜ் சுகுமாரன் ஆகியோரது வீடுகளில் இன்று சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் திடீர் சோதனையில் ஈடுபட்டுள்ளனர். வரி ஏய்ப்பு மற்றும் சட்டவிரோத கார் இறக்குமதி தொடர்பான புகார்கள் தொடர்பாக இந்த சோதனை நடைபெற்று வருவதாக தெரிகிறது.

நயினார் நாகேந்திரனை அடுத்து திடீரென டெல்லி செல்லும் ஆளுனர் ரவி.. அமித்ஷாவை சந்திக்கிறாரா?

நயினார் நாகேந்திரனை அடுத்து திடீரென டெல்லி செல்லும் ஆளுனர் ரவி.. அமித்ஷாவை சந்திக்கிறாரா?தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி, ஒரு நாள் பயணமாகத் டெல்லிக்கு சென்றுள்ளார். அங்கு, நாட்டின் புதிய துணை குடியரசு தலைவராகப் பதவியேற்றுள்ள சி.பி. ராதாகிருஷ்ணனை நேரில் சந்தித்து வாழ்த்து தெரிவிக்கிறார்.

ஜிஎஸ்டி குறைப்பில் மாநில அரசின் பங்கை மறைக்கிறார்கள்! - முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் விமர்சனம்!

ஜிஎஸ்டி குறைப்பில் மாநில அரசின் பங்கை மறைக்கிறார்கள்! - முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் விமர்சனம்!மத்திய அரசு சமீபத்தில் ஜிஎஸ்டி வரிவிதிப்பில் மாற்றங்கள் செய்த நிலையில் இதில் மாநில அரசுகளின் பங்கு மறைக்கப்படுவதாக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் விமர்சித்துள்ளார்.

அக்டோபரில் சட்டமன்ற கூட்டம்.. தேதியை அறிவித்த சபாநாயகர் அப்பாவு..!

அக்டோபரில் சட்டமன்ற கூட்டம்.. தேதியை அறிவித்த சபாநாயகர் அப்பாவு..!தமிழக சட்டமன்ற கூட்டத்தொடர் வரும் அக்டோபர் 14ஆம் தேதி காலை 9:30 மணிக்கு தொடங்கும் என்று சட்டப்பேரவைத் தலைவர் அப்பாவு அறிவித்துள்ளார்.

சென்னை ஒன் செயலியை பயன்படுத்துவது எப்படி? ஒரு விரிவான தகவல்..!

சென்னை ஒன் செயலியை பயன்படுத்துவது எப்படி? ஒரு விரிவான தகவல்..!ஒரே பயணச்சீட்டில் சென்னை மாநகரப்பேருந்து, மெட்ரோ ரயில் மற்றும் புறநகர் ரயில்களில் பயணம் செய்யும் வசதியை வழங்கும் 'சென்னை ஒன்' செயலி, தற்போது பயன்பாட்டிற்கு வந்துள்ளது. இந்தியாவிலேயே இது போன்றதொரு முயற்சி முதல் முறையாக மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com