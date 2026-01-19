திங்கள், 19 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 19 ஜனவரி 2026 (17:25 IST)

சிபிஐ விசாரணை 2வது நாள்!.. விஜயிடம் கேட்கப்பட்ட முக்கிய கேள்விகள்!....

vijay
கரூர் சம்பவம் தொடர்பான சிபிஐ விசாரணைக்கு ஏற்கனவே தவெக தலைவர் விஜய் கடந்த 13ம் தேதி டெல்லியில் உள்ள சிபிஐ அலுவலகத்தில் நேரில் ஆஜராகி வாக்குமூலம் அளித்தார். அப்போதும் அவரிடம் பல கேள்விகள் கேட்கப்பட்டது. அதன் பின்னர் இரண்டாவது நாளாக இன்றும் அவர் டெல்லியில் உள்ள சிபிஐ அலுவலகத்தில் நடந்த விசாரணையில் கலந்து கொண்டார். அப்போது சிபிஐ அதிகாரிகள் பல முக்கிய கேள்விகளை அவற்றும் எழுப்புகிறார்கள்.  

கரூர் பிரச்சாரக் கூட்டத்திற்கு சொன்னதை விட ஏழு மணி நேரம் தாமதமாக வர என்ன காரணம்?.. கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்ட போதும் பிரச்சாரத்தை தொடர்ந்தது ஏன்?.. கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டதை உணர்ந்தீர்களா? இல்லையா?..

உணர்ந்தீர்கள் என்றால் எப்போது உணர்ந்தீர்கள்? எப்போது பேச்சை முடித்தீர்கள்? எப்போது சம்பவ இடத்திலிருந்து கிளம்பி சென்றீர்கள்?..

பிரச்சார வேனின் மீது நின்று பார்த்திருந்தால் கூட்ட நெரிசலை கவனித்திருக்க முடியுமே!. கட்டுக்கடங்காத அளவிற்கு கூட்டம் வந்தது நீங்களும் கவனிக்கவில்லையா?.. ஒரு பிரபலமான நடிகருக்கு எவ்வளவு கூட்டம் வரும் என உங்களுக்கு தெரியாதா?..

என பல கேள்விகளை சிபிஐ அதிகாரிகள் விஜயிடம் எழுப்பியிருக்கிறார்கள். இதற்கெல்லாம் விஜய் சொன்ன பதிலை அவர்கள் பதிவு செய்திருக்கிறார்கள். அதோடு, தேவைப்பட்டால் மற்றொரு நாளும் விஜயை நேரில் வரவழைத்து அவர்கள் விசாரணை செய்வார்கள் என தெரிகிறது.வருகிற பிப்ரவரி மாதம் முதல் அல்லது இரண்டாம் வாரத்தில் நீதிமன்றத்தில் இது தொடர்பான அறிக்கையை சிபிஐ அதிகாரிகள் தாக்கல் செய்யவிருக்கிறார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

அமெரிக்கா நிறைய பண்ணிடுச்சி!. இனிமே நீங்க பண்ணுங்க!. NATO-வை எதிர்க்கும் டிரம்ப்!...

அமெரிக்கா நிறைய பண்ணிடுச்சி!. இனிமே நீங்க பண்ணுங்க!. NATO-வை எதிர்க்கும் டிரம்ப்!...அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் மீண்டும் பதவி பொறுப்புக்கு வந்தபின் பல அதிரடி அறிவிப்புகளை வெளியிட்டு வருகிறார்.

கரூர் சிபிஐ விசாரணை!.. தேர்தலுக்குள் குற்றப்பத்திரிக்கை தாக்கல்.. விஜய்க்கு செக்கா?!...

கரூர் சிபிஐ விசாரணை!.. தேர்தலுக்குள் குற்றப்பத்திரிக்கை தாக்கல்.. விஜய்க்கு செக்கா?!...அரசியலுக்கு வந்து விட்டாலே பல சிக்கல்களை சந்திக்க வேண்டியிருக்கும். நான்கு புறம் இருந்தும் விமர்சனங்களை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கும்..

தண்ணீர் ஜில்லுன்னு இருக்குது.. இறங்க முடியாது.. குழியில் விழுந்த இளைஞர் மீட்கப்படாததால் பரிதாப பலி..!

தண்ணீர் ஜில்லுன்னு இருக்குது.. இறங்க முடியாது.. குழியில் விழுந்த இளைஞர் மீட்கப்படாததால் பரிதாப பலி..!உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில், 27 வயதான மென்பொருள் பொறியாளர் யுவராஜ் மேத்தா ஓட்டி சென்ற கார், கட்டுமான பணிக்காக தோண்டப்பட்ட தண்ணீர் நிரம்பிய குழியில் விழுந்து விபத்துக்குள்ளானது. இந்த விபத்தில் சிக்கிய யுவராஜ் சுமார் இரண்டு மணி நேரம் உயிருக்கு போராடிய நிலையில், மீட்பு குழுவினரின் மெத்தன போக்கால் அவர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.

பாமக தனக்கே சொந்தம்!.. நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்த டாக்டர் ராமதாஸ்!...

பாமக தனக்கே சொந்தம்!.. நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்த டாக்டர் ராமதாஸ்!...பல வருடங்களாகவே ஒன்றாக செயல்பட்டு வந்த மருத்துவர் ராமதாஸ் மற்றும் அவர்களின் அன்புமணி ஆகிய இருவருக்கும் இடையேயான உறவு தற்போது சரியாக இல்லை

விஜயுடன் விசாரணை மேலும் நீடிக்க வாய்ப்பு!.. விட மாட்டாங்க போல!...

விஜயுடன் விசாரணை மேலும் நீடிக்க வாய்ப்பு!.. விட மாட்டாங்க போல!...நடிகர் விஜய் எப்போது அரசியல் கட்சியை துவங்கி தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவராக மாறினாரோ அப்போது முதலே பல விமர்சனங்களையும் பல சிக்கல்களையும் அவர் சந்தித்து வருகிறார் .

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com