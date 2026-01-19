திங்கள், 19 ஜனவரி 2026
விஜயுடன் விசாரணை மேலும் நீடிக்க வாய்ப்பு!.. விட மாட்டாங்க போல!...

நடிகர் விஜய் எப்போது அரசியல் கட்சியை துவங்கி தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவராக மாறினாரோ அப்போது முதலே பல விமர்சனங்களையும் பல சிக்கல்களையும் அவர் சந்தித்து வருகிறார். ஒரு பக்கம் அவரின் ஜனநாயகன் திரைப்படம் வெளியாகவில்லை. ஒருபக்கம் கரூர் சம்பவம் தொடர்பான சிபிஐ விசாரணையில் தொடர்ந்து ஆஜராகி வருகிறார் தவெக தலைவர் விஜய்.

ஏற்கனவே கடந்த 13ஆம் தேதி டெல்லி சென்று சிபிஐ அலுவலகத்தில் நேரில் ஆஜரானார் விஜய். அதன்பின் அடுத்த நாளும் விசாரணை தொடரவிருந்த நிலையில் பொங்கல் நிகழ்ச்சிகள் இருப்பதால் அதை முடித்துவிட்டு இன்னொரு நாள் வருகிறேன் என விஜய் கோரிக்கை வைக்க, அதை ஏற்று சிபிஐ அதிகாரிகளும் அவரை விடுவித்தார்கள். இந்நிலையில் இன்று காலை டெல்லியில் உள்ள சிபிஐ அலுவலகத்தில் ஆஜரானார் விஜய் .

அப்போது அவரிடம் கரூர் சம்பவம் தொடர்பான பல முக்கிய கேள்விகளை சிபிஐ அதிகாரிகள் எழுப்பியதாக தெரிகிறது. குறிப்பாக அவ்வளவு கூட்ட நெரிசல் இருந்தும் ஏன் உங்கள் வாகனத்தை உள்ளே கொண்டு சென்றீர்கள்?.. மக்கள் மயக்கம் அடைந்தபோது அதை நீங்கள் கவனித்தீர்களா?.. அதை தடுக்கவோ அவர்களை காப்பாற்றவோ என்ன முயற்சி செய்தீர்கள்?... அங்கே இருந்த சூழ்நிலையை நீங்கள் உணர்ந்தீர்களா?.. என்பது போன்ற பல கேள்விகளை அவரிடம் கேட்டதாக தெரிகிறது.

இதற்கெல்லாம் ‘நான் முழுக்க முழுக்க தமிழக காவல் துறை அதிகாரிகளை நம்பினேன். அவர்கள்தான் மக்களுக்கு சரியான பாதுகாப்பை கொடுத்திருக்க வேண்டும்’ என விஜய் சொன்னதாக தெரிகிறது. ஒருபக்கம் இன்றோடு விஜயுடனான விசாரணை முடிந்துவிடும் என எதிர்பார்த்த நிலையில் அது மேலும் நீடிக்க வாய்ப்பிருப்பதாக தற்போது செய்திகள் கசிந்திருக்கிறது. இது விஜய் ரசிகர்களையும் தவெக தொண்டர்களையும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியிருக்கிறது.

