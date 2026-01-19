திங்கள், 19 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : திங்கள், 19 ஜனவரி 2026 (16:57 IST)

விஜய்யின் சிபிஐ விசாரணை குறித்து பரவும் வதந்தி.. அரசியல்ன்னா இப்படித்தான் இருக்கும்..!

விஜய்யின் சிபிஐ விசாரணை குறித்து பரவும் வதந்தி.. அரசியல்ன்னா இப்படித்தான் இருக்கும்..!
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், கரூரில் நடந்த கூட்ட நெரிசல் விபத்து தொடர்பாக இன்று டெல்லியில் இரண்டாவது முறையாக சிபிஐ விசாரணைக்கு ஆஜரானார். இந்த சூழலில், திமுக ஆதரவு ஊடகங்கள் திட்டமிட்டு விஜய் குறித்து தவறான செய்திகளை பரப்புவதாக தவெக ஆதரவாளர்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர். 
 
கரூரில் நடந்த பேரணியில் ஏற்பட்ட நெரிசலில் 41 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் குறித்து உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவின் பேரில் சிபிஐ விசாரணை நடத்தி வருகிறது. இதில் விஜய்யின் வருகை தாமதமானது விபத்திற்கு காரணமா என்பது குறித்து விசாரணை தீவிரமடைந்துள்ளது.
 
விஜய்யின் அரசியல் ஆலோசகர் ஜான் ஆரோக்கியசாமி கைது செய்யப்பட்டதாக பரப்பப்படும் செய்திகள் முற்றிலும் வதந்தி என தவெக தரப்பு மறுத்துள்ளது. மேலும், குற்றப்பத்திரிகையில் விஜய் மீது கொலை குற்றம் சுமத்தப்பட உள்ளதாக வெளியாகும் தகவல்கள் அரசியல் உள்நோக்கம் கொண்டவை என்றும், 2026 தேர்தலுக்கு முன்பாக விஜய்யின் நற்பெயரை குலைக்க சிலர் இத்தகைய பொய் பிரச்சாரங்களை மேற்கொள்வதாகவும் அவர்கள் சாடியுள்ளனர்.
 
சமூக வலைதளங்களில் பரவும் ஆதாரமற்ற தகவல்களை நம்ப வேண்டாம் என்றும், அதிகாரப்பூர்வ செய்திகளை மட்டும் கவனிக்குமாறும் தவெக தலைமை தொண்டர்களை கேட்டுக்கொண்டுள்ளது. விஜய்யின் அரசியல் எழுச்சியை தடுக்கவே விசாரணை என்ற பெயரில் நெருக்கடிகள் கொடுக்கப்படுவதாக அவரது ஆதரவாளர்கள் கொந்தளித்துள்ளனர்.
 
Edited by Siva

அமெரிக்கா நிறைய பண்ணிடுச்சி!. இனிமே நீங்க பண்ணுங்க!. NATO-வை எதிர்க்கும் டிரம்ப்!...

அமெரிக்கா நிறைய பண்ணிடுச்சி!. இனிமே நீங்க பண்ணுங்க!. NATO-வை எதிர்க்கும் டிரம்ப்!...அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் மீண்டும் பதவி பொறுப்புக்கு வந்தபின் பல அதிரடி அறிவிப்புகளை வெளியிட்டு வருகிறார்.

கரூர் சிபிஐ விசாரணை!.. தேர்தலுக்குள் குற்றப்பத்திரிக்கை தாக்கல்.. விஜய்க்கு செக்கா?!...

கரூர் சிபிஐ விசாரணை!.. தேர்தலுக்குள் குற்றப்பத்திரிக்கை தாக்கல்.. விஜய்க்கு செக்கா?!...அரசியலுக்கு வந்து விட்டாலே பல சிக்கல்களை சந்திக்க வேண்டியிருக்கும். நான்கு புறம் இருந்தும் விமர்சனங்களை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கும்..

தண்ணீர் ஜில்லுன்னு இருக்குது.. இறங்க முடியாது.. குழியில் விழுந்த இளைஞர் மீட்கப்படாததால் பரிதாப பலி..!

தண்ணீர் ஜில்லுன்னு இருக்குது.. இறங்க முடியாது.. குழியில் விழுந்த இளைஞர் மீட்கப்படாததால் பரிதாப பலி..!உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில், 27 வயதான மென்பொருள் பொறியாளர் யுவராஜ் மேத்தா ஓட்டி சென்ற கார், கட்டுமான பணிக்காக தோண்டப்பட்ட தண்ணீர் நிரம்பிய குழியில் விழுந்து விபத்துக்குள்ளானது. இந்த விபத்தில் சிக்கிய யுவராஜ் சுமார் இரண்டு மணி நேரம் உயிருக்கு போராடிய நிலையில், மீட்பு குழுவினரின் மெத்தன போக்கால் அவர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.

பாமக தனக்கே சொந்தம்!.. நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்த டாக்டர் ராமதாஸ்!...

பாமக தனக்கே சொந்தம்!.. நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்த டாக்டர் ராமதாஸ்!...பல வருடங்களாகவே ஒன்றாக செயல்பட்டு வந்த மருத்துவர் ராமதாஸ் மற்றும் அவர்களின் அன்புமணி ஆகிய இருவருக்கும் இடையேயான உறவு தற்போது சரியாக இல்லை

விஜயுடன் விசாரணை மேலும் நீடிக்க வாய்ப்பு!.. விட மாட்டாங்க போல!...

விஜயுடன் விசாரணை மேலும் நீடிக்க வாய்ப்பு!.. விட மாட்டாங்க போல!...நடிகர் விஜய் எப்போது அரசியல் கட்சியை துவங்கி தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவராக மாறினாரோ அப்போது முதலே பல விமர்சனங்களையும் பல சிக்கல்களையும் அவர் சந்தித்து வருகிறார் .

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com