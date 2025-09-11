வெள்ளி, 12 செப்டம்பர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: வியாழன், 11 செப்டம்பர் 2025 (12:12 IST)

களையை நீக்கிவிட்டோம், இனி பாமகவில் பிரச்சனை இருக்காது: ராமதாஸ் அதிரடி விளக்கம்
பாமக நிறுவனர் டாக்டர் ராமதாஸ், தனது மகன் அன்புமணி ராமதாஸ் கட்சியில் இருந்து நீக்கப்பட்டதற்கான காரணங்களை வெளிப்படையாக விளக்கினார். இந்த முடிவு பாமகவுக்கு ஒரு பின்னடைவு அல்ல என்றும், மாறாக அது கட்சியின் எதிர்கால வளர்ச்சிக்கு மிகவும் அவசியம் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
 
அன்புமணி ராமதாஸ் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர், பாமகவுக்குள்ளேயே ஒரு தனி கட்சி போல செயல்பட்டதாக ராமதாஸ் குற்றம்சாட்டினார். பாமகவில் இருந்துகொண்டே தனி அணியாக செயல்படுவது போன்ற ஒரு தோற்றத்தை அன்புமணி ஏற்படுத்தியதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
 
அன்புமணியை பல தரப்பினர் சந்தித்து, கட்சியின் நலனுக்காக அறிவுரைகள் கூறியுள்ளனர். ஆனால், அவர் அதை ஏற்றுக்கொள்ளும் மனநிலையில் இல்லை. அவரது இந்த செயல்பாடு, பாமகவின் வளர்ச்சியை தடுத்து நிறுத்துவதாக ராமதாஸ் உணர்ந்துள்ளார்.
 
அன்புமணி நீக்கப்பட்டது பாமகவுக்கு பின்னடைவு கிடையாது. களையை நீக்கிவிட்டோம்," என்று டாக்டர் ராமதாஸ் தனது முடிவை நியாயப்படுத்தினார். பாமகவின் எதிர்கால வளர்ச்சி மட்டுமே தனக்கு முக்கியம் என்பதை கருத்தில் கொண்டே இந்த கடுமையான முடிவு எடுக்கப்பட்டதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
 
 
Edited by Mahendran
 

விஜய் வேட்டையாட வரும் சிங்கம் அல்ல, வேடிக்கை காட்ட வரும் சிங்கம்: சீமான் கேலி

விஜய் வேட்டையாட வரும் சிங்கம் அல்ல, வேடிக்கை காட்ட வரும் சிங்கம்: சீமான் கேலிராமநாதபுரம் மாவட்டம், பரமக்குடியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், நடிகர் விஜய் தனது பரப்புரையில் சிங்கம் என பேசியது குறித்து கருத்தை கேலியாக குறிப்பிட்டது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதுகுறித்து அவர் மேலும் கூறியதாவது:

டெட் தேர்வு விவகாரம்: உச்சநீதிமன்றத்தில் சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்யப்படும்: அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ்

டெட் தேர்வு விவகாரம்: உச்சநீதிமன்றத்தில் சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்யப்படும்: அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ்டெட் எனப்படும் ஆசிரியர் தகுதித்தேர்வு கட்டாயம் என்ற உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை எதிர்த்து, தமிழக அரசு சார்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது. இந்த தகவலை பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் தெரிவித்துள்ளார்.

வாக்காளர் அட்டை விவகாரம்: சோனியா காந்திக்கு எதிரான மனு தள்ளுபடி..!

வாக்காளர் அட்டை விவகாரம்: சோனியா காந்திக்கு எதிரான மனு தள்ளுபடி..!இந்திய குடியுரிமை பெறுவதற்கு முன்பு வாக்காளர் அடையாள அட்டை பெற்றதாக, காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் சோனியா காந்திக்கு எதிராக டெல்லி நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனு அதிரடியாகத் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த விவகாரம், சமீப காலமாக அரசியல் வட்டாரங்களில் பெரும் விவாதப் பொருளாக இருந்தது.

இன்றிரவு 17 மாவட்டங்களில் இடியுடன் கூடிய மழை.. வானிலை எச்சரிக்கை

இன்றிரவு 17 மாவட்டங்களில் இடியுடன் கூடிய மழை.. வானிலை எச்சரிக்கைஇந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் சற்றுமுன் வெளியிட்ட அறிக்கையில் இன்று இரவு 7 மணி வரை, 17 மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மழை பெய்யும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது

பொறுப்பு டி.ஜி.பி. நியமனம்: உயர் நீதிமன்றம் பிறப்பித்த அதிரடி உத்தரவு..!

பொறுப்பு டி.ஜி.பி. நியமனம்: உயர் நீதிமன்றம் பிறப்பித்த அதிரடி உத்தரவு..!தமிழ்நாடு காவல்துறைக்கு பொறுப்பு டி.ஜி.பி.யை நியமித்ததை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட மனுவை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் இன்று தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டது.

