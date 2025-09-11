வியாழன், 11 செப்டம்பர் 2025
பாமகவில் இருந்து அன்புமணி நீக்கம்.. டாக்டர் ராமதாஸ் அதிரடி..!

பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் நிறுவனர் டாக்டர் ராமதாஸ், தனது மகன் அன்புமணி ராமதாஸை கட்சியில் இருந்து நீக்குவதாக அறிவித்துள்ளார். கட்சியின் அடிப்படை உறுப்பினர் பதவியிலிருந்து அன்புமணி நீக்கப்பட்டுள்ளார். இந்த அறிவிப்பு, பாமக தொண்டர்கள் மற்றும் அரசியல் பார்வையாளர்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
"பாமகவில் உள்ள யாரும் அன்புமணி ராமதாஸுடன் எந்தவிதமான தொடர்புகளையும் வைத்துக்கொள்ளக்கூடாது. மீறினால், அவர்கள் மீதும் கட்சி ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என்று அவர் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார்.
 
அன்புமணி நீக்கத்திற்கான உண்மையான காரணம் இதுவரை வெளிப்படையாக அறிவிக்கப்படவில்லை. இருப்பினும், கடந்த சில மாதங்களாக கட்சிக்குள் நிலவி வந்த உட்கட்சி பூசல்கள் மற்றும் தலைமைப்பொறுப்பு குறித்த கருத்து வேறுபாடுகளே இந்த முடிவுக்குக் காரணம் என்று அரசியல் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. 
 
அன்புமணியின் நீக்கம், பாமகவின் எதிர்கால அரசியல் பாதையை எவ்வாறு பாதிக்கும் என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
 
நான் நினைச்சிருந்தா குடியரசு தலைவரே ஆயிருப்பேன்! ஆனா சத்திய பண்ணிருக்கேன்! - மனம் திறந்த ராமதாஸ்!

நான் நினைச்சிருந்தா குடியரசு தலைவரே ஆயிருப்பேன்! ஆனா சத்திய பண்ணிருக்கேன்! - மனம் திறந்த ராமதாஸ்!’மீண்டும் கிராமங்களை நோக்கி மருத்துவர் அய்யா’ பிரச்சாரத்தை தொடங்கியுள்ளார் பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ்.

துணை ஜனாதிபதி தேர்தல்.. இந்தியா கூட்டணியில் 14 எம்பிக்கள் மாற்றி ஓட்டு போட்டார்களா?

துணை ஜனாதிபதி தேர்தல்.. இந்தியா கூட்டணியில் 14 எம்பிக்கள் மாற்றி ஓட்டு போட்டார்களா?சமீபத்தில் நடைபெற்ற துணை ஜனாதிபதி தேர்தலில், தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் வேட்பாளர் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் வெற்றி பெற்றார். இந்த வெற்றி இந்தியா கூட்டணியில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. காரணம், இந்தியா கூட்டணியின் வேட்பாளராக ஓய்வுபெற்ற உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி சுதர்சன ரெட்டி போட்டியிட்ட நிலையில், இந்தியா கூட்டணியை சேர்ந்த 14 எம்பிக்கள் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணனுக்கு வாக்களித்ததாகக்கூறப்படுவதுதான்.

மகளிர் உரிமைத்தொகை ரூ.2000ஆக உயர்த்தப்படுகிறதா? ஆய்வு செய்ய முதல்வர் ஸ்டாலின் உத்தரவு..!

மகளிர் உரிமைத்தொகை ரூ.2000ஆக உயர்த்தப்படுகிறதா? ஆய்வு செய்ய முதல்வர் ஸ்டாலின் உத்தரவு..!தமிழகத்தில் தகுதியுடைய பெண்களுக்கு மாதந்தோறும் ₹1,000 உரிமைத்தொகை வழங்கப்பட்டு வரும் நிலையில், அதனை ₹2,000 ஆக உயர்த்துவது குறித்து தமிழக அரசு பரிசீலித்து வருவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் மற்றும் நிதி ஆதாரங்களை ஆய்வு செய்ய, நிதித்துறைக்கு தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.

திடீரென இன்று டெல்லி செல்லும் நயினார் நாகேந்திரன்.. செங்கோட்டையன் விவகாரம் குறித்து பேசுவாரா?

திடீரென இன்று டெல்லி செல்லும் நயினார் நாகேந்திரன்.. செங்கோட்டையன் விவகாரம் குறித்து பேசுவாரா?தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் இன்று திடீரென டெல்லி செல்ல இருப்பதாக கூறப்படுவது அரசியல் வட்டாரங்களில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

என்ன ஆச்சு தங்கம் விலை நிலவரம்? முதலீடு செய்ய சரியான நேரமா?

என்ன ஆச்சு தங்கம் விலை நிலவரம்? முதலீடு செய்ய சரியான நேரமா?கடந்த சில நாட்களாக ஏற்ற, இறக்கத்துடன் இருந்து வந்த தங்கத்தின் விலை, சமீப காலமாக மிக வேகமாக உயர்ந்து வருகிறது. ஒரு கிராம் தங்கம் ₹10,000-க்கும் அதிகமாக விற்பனையாகி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

