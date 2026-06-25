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Last Modified: Thursday, 25 June 2026 (19:40 IST)

பதவி பறிக்கப்பட்ட முன்னாள் அமைச்சர்களுக்கு மீண்டும் பதவி!.. பழனிச்சாமி அறிவிப்பு..

sp velumani
Publish: Thu, 25 Jun 2026 (19:40 IST) Updated: Thu, 25 Jun 2026 (19:44 IST)
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2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் தவெக ஆட்சியைப் பிடித்தது. திமுகவோ எதிர்க்கட்சி கட்சியாக மாறியது. அதிமுகவோ மூன்றாவது இடத்திற்கு சென்று விட்டது. எடப்பாடி பழனிச்சாமி தலைமையில் அதிமுக தொடர் தோல்விகளை சந்தித்து வருவதால் அதிருப்தியடைந்த எஸ்.பி வேலுமணி, சிவி சண்முகம் தலைமையிலான 24 எம்.எல்.ஏக்கள் தவெகவை ஆதரிப்பதாக அறிவித்தனர்.

அதோடு அவர்கள் அனைவரும் முதல்வர் விஜய் தமிழக சட்டசபையில் கொண்டு வந்த நம்பிக்கை தீர்மானத்திற்கு ஆதரவாகவும் வாக்களித்தனர். இதில் கோபமடைந்த எடப்பாடி பழனிச்சாமி அந்த 24 பேரிடமும் இருந்த முக்கிய பதிவுகளை பறித்தார். அவர்களில் பெரும்பாலானவர்கள் அதிமுகவில் முன்னாள் அமைச்சர்களாக இருந்தவர்கள்..

ஒருபக்கம் எடப்பாடி பழனிச்சாமி பற்றிய பல அதிர்ச்சியான தகவல்களை சி.,வி சண்முகம் செய்தியாளர்களிடம் கூறினார். இது பழனிச்சாமிக்கு மேலும் கோபத்தை ஏற்படுத்தியது. ஒரு கட்டத்தில் சிவி சண்முகத்தை தவிர மற்ற எம்.எல்.ஏக்கள் எடப்பாடி பழனிச்சாமி பக்கமே வந்துவிட்டனர். அவர்களில் நான்கு பேர் மட்டும் எம்.எல்.ஏ. பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு தவெகவில் இணைந்துவிட்டனர்.

அதிமுகவின் இணைந்த எஸ்.பி வேலுமணி உள்ளிட்ட முன்னாள் அமைச்சர்கள் தங்களுக்கு மீண்டும் பதவிகளை கொடுக்க வேண்டும் என பழனிச்சாமியிடம் கேட்டு வந்தனர். இந்நிலையில் அதிமுகவில் பதவி பறிக்கப்பட்ட முன்னாள் அமைச்சர்கள் மற்றும் போர்க்கொடி தூக்கிய எம்.எல்.ஏக்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் பொறுப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதில் எஸ்.பி வேலுமணி மற்றும் நத்தம் விஸ்வநாதன் ஆகியோர் அதிமுக துணை பொதுச் செயலாளராக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

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