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தேர்தலில் தோல்வி!.. 15 வருடங்களுக்கு பின் வீட்டை காலி செய்த பழனிச்சாமி!..
2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக, அதிமுக இரண்டு கட்சிகளையும் பின்னுக்கு தள்ளிவிட்டு விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியைப் பிடித்திருக்கிறது. 74 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்ற திமுக எதிர்க்கட்சியாக அமர்ந்திருக்கும் நிலையில் 47 எம்.எல்.ஏக்களை மட்டுமே வைத்திருக்கும் அதிமுக மூன்றாம் இடத்திற்கு சென்றுவிட்டது.
இந்நிலையில்தான், அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி 12 ஆண்டுகளாக தன் வசித்து வந்த சென்னை பசுமை வழிச்சாலையில் உள்ள அரசு பங்களா ‘செவ்வந்தி இல்லம்’ வீட்டை இன்று காலி செய்திருக்கிறார்..
2011ம் வருடம் அவர் அமைச்சரானது முதல் முதலமைச்சராக இருந்த காலத்திலும் அதே இல்லத்தில்தான் வசித்து வந்தார். 2021 தேர்தலுக்குப் பிறகு எதிர்க்கட்சித் தலைவர் என்கிற அடிப்படையில் அந்த வீட்டில் வசித்து வந்தார். ஆனால் 2026 தேர்தலுக்கு பிறகு அவர் அந்த எதிர்கட்சி தலைவர் அந்தஸ்தையும் இழந்து விட்டதால் தற்போது அந்த வீட்டை காலி செய்திருக்கிறார். மேலும் ராயப்பேட்டையில் உள்ள ஒரு புதிய இல்லத்தில் இன்று அவர் குடியேறினார். அவருக்கு அதிமுகவினர் நேரில் சென்று வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில்தான், அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி 12 ஆண்டுகளாக தன் வசித்து வந்த சென்னை பசுமை வழிச்சாலையில் உள்ள அரசு பங்களா ‘செவ்வந்தி இல்லம்’ வீட்டை இன்று காலி செய்திருக்கிறார்..
2011ம் வருடம் அவர் அமைச்சரானது முதல் முதலமைச்சராக இருந்த காலத்திலும் அதே இல்லத்தில்தான் வசித்து வந்தார். 2021 தேர்தலுக்குப் பிறகு எதிர்க்கட்சித் தலைவர் என்கிற அடிப்படையில் அந்த வீட்டில் வசித்து வந்தார். ஆனால் 2026 தேர்தலுக்கு பிறகு அவர் அந்த எதிர்கட்சி தலைவர் அந்தஸ்தையும் இழந்து விட்டதால் தற்போது அந்த வீட்டை காலி செய்திருக்கிறார். மேலும் ராயப்பேட்டையில் உள்ள ஒரு புதிய இல்லத்தில் இன்று அவர் குடியேறினார். அவருக்கு அதிமுகவினர் நேரில் சென்று வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து வருகின்றனர்.
Samsung Galaxy M47 5G.. இந்தியாவில் அறிமுகமாகும் தேதி அறிவிப்பு...!
ஸ்மார்ட்போன் சந்தையில் தனக்கென தனி முத்திரை பதித்துள்ள சாம்சங் நிறுவனம், தனது அடுத்த அதிரடி தயாரிப்பான Samsung Galaxy M47 5G மொபைலை இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்ய தயாராகிவிட்டது. Next Level Monster என்ற மிரட்டலான அடைமொழியுடன் வரவிருக்கும் இந்த ஸ்மார்ட்போன், ஜூன் 29 ஆம் தேதி அதிகாரப்பூர்வமாக அறிமுகம் செய்யப்பட உள்ளது.
முதல்வர் விஜய் எழுதிய கடிதத்தில் ஒன்றிய அரசு இல்லை.. அதற்கு பதிலாக இந்திய அரசு... இணக்கமாக செல்கிறாரா?
தமிழ்நாட்டின் புதிய முதலமைச்சர் திரு. ச. ஜோசப் விஜய் அவர்கள், தன் அரசு சார்பில் வெளியிடும் அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கைகளில் மத்திய அரசை குறிக்க "ஒன்றிய அரசு" என்ற வார்த்தைக்கு பதிலாக "இந்திய அரசு" என்ற சொல்லை பயன்படுத்த தொடங்கியுள்ளார். முந்தைய திமுக ஆட்சிக் காலத்தில் டெல்லி அரசை "ஒன்றிய அரசு" என்றே தொடர்ந்து அழைத்து வந்த நிலையில், புதிய முதலமைச்சரின் இந்த அதிரடி மாற்றம் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரிய விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது.