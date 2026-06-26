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Last Modified: Friday, 26 June 2026 (14:19 IST)

தேர்தலில் தோல்வி!.. 15 வருடங்களுக்கு பின் வீட்டை காலி செய்த பழனிச்சாமி!..

palanisamy
Publish: Fri, 26 Jun 2026 (14:19 IST) Updated: Fri, 26 Jun 2026 (14:21 IST)
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2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக, அதிமுக இரண்டு கட்சிகளையும் பின்னுக்கு தள்ளிவிட்டு விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியைப் பிடித்திருக்கிறது. 74 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்ற திமுக எதிர்க்கட்சியாக அமர்ந்திருக்கும் நிலையில் 47 எம்.எல்.ஏக்களை மட்டுமே வைத்திருக்கும் அதிமுக மூன்றாம் இடத்திற்கு சென்றுவிட்டது.

இந்நிலையில்தான், அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி 12 ஆண்டுகளாக தன் வசித்து வந்த சென்னை பசுமை வழிச்சாலையில் உள்ள அரசு பங்களா ‘செவ்வந்தி இல்லம்’ வீட்டை இன்று காலி செய்திருக்கிறார்..

2011ம் வருடம் அவர் அமைச்சரானது முதல் முதலமைச்சராக இருந்த காலத்திலும் அதே இல்லத்தில்தான் வசித்து வந்தார். 2021 தேர்தலுக்குப் பிறகு எதிர்க்கட்சித் தலைவர் என்கிற அடிப்படையில் அந்த வீட்டில் வசித்து வந்தார். ஆனால் 2026 தேர்தலுக்கு பிறகு அவர் அந்த எதிர்கட்சி தலைவர் அந்தஸ்தையும் இழந்து விட்டதால் தற்போது அந்த வீட்டை காலி செய்திருக்கிறார். மேலும் ராயப்பேட்டையில் உள்ள ஒரு புதிய இல்லத்தில் இன்று அவர் குடியேறினார். அவருக்கு அதிமுகவினர் நேரில் சென்று வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

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