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Last Updated : Friday, 26 June 2026 (10:49 IST)

பரந்தூர் விமான நிலைய திட்டம் கைவிடப்படுகிறதா? புதிய இடத்தை தேடும் தமிழக அரசு!

பரந்தூர் விமான நிலையம்
Publish: Fri, 26 Jun 2026 (10:46 IST) Updated: Fri, 26 Jun 2026 (10:49 IST)
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சென்னையின் இரண்டாவது விமான நிலையமாக அமைக்க திட்டமிடப்பட்டிருந்த ரூ.27,400 கோடி மதிப்பிலான பரந்தூர் பசுமை வழி விமான நிலையத் திட்டம் அதிகாரப்பூர்வமாக கைவிடப்படும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. 
 
விவசாய நிலங்கள், நீர்நிலைகள் மற்றும் உள்ளூர் மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாக்கும் நோக்கில், இந்த மெகா உள்கட்டமைப்பு திட்டத்தை பரந்தூரில் செயல்படுத்த போவதில்லை என தமிழக அரசு கொள்கை ரீதியான முடிவை எடுத்துள்ளது. இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகவுள்ள நிலையில், மாற்று இடங்களை தேடும் பணிகளை அரசு ஏற்கனவே முடுக்கிவிட்டுள்ளது.
 
கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு முந்தைய ஆட்சியில் அறிவிக்கப்பட்ட இத்திட்டம், காஞ்சிபுரம் மாவட்ட விவசாயிகளின் தொடர் போராட்டங்களினாலும், சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்களின் எதிர்ப்பினாலும் பெரும் விவாத பொருளாக நீடித்து வந்தது. தற்போதைய தமிழக வெற்றி கழக அரசு, "வளர்ச்சி தேவைதான், ஆனால் அது விவசாய நிலங்களையும், ஏரிகளையும் அழித்து வரக்கூடாது" என்ற தனது முந்தைய நிலைப்பாட்டின்படி இத்திட்டத்தை மாற்று இடத்திற்கு மாற்ற தீர்மானித்துள்ளது.
 
இருப்பினும், ஏற்கனவே சுமார் 1,700 ஏக்கர் நிலங்கள் கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலையில், இத்திட்டத்தை திடீரென மாற்றுவது சென்னையின் நீண்ட கால விமான போக்குவரத்து வளர்ச்சி மற்றும் தொழில்துறை முதலீடுகளை மேலும் சில ஆண்டுகள் தாமதப்படுத்தும் என பொருளாதார நிபுணர்கள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர். அதே நேரத்தில், ஏற்கனவே கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலங்களை மாற்றுத் தொழில் வளர்ச்சித் திட்டங்களுக்குப் பயன்படுத்தவும் அரசு ஆலோசித்து வருகிறது.
 
 
Edited by Siva
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Webdunia

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