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தவெக அரசின் வெள்ளை அறிக்கை வெறும் ரீல்ஸ்: முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி சாடல்!
தமிழக வெற்றி கழக அரசு சமீபத்தில் வெளியிட்ட மின்சார வாரிய வெள்ளை அறிக்கை மற்றும் பணி ஆணைகள் வழங்கிய விவகாரம் தொடர்பாக, திமுக முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்துள்ளார்.
நேற்று முதலமைச்சர் விஜய் அவர்களால் பணி ஆணை வழங்கப்பட்ட பணியாளர்கள் அனைவரும், கடந்த திமுக ஆட்சியிலேயே முறைப்படி தேர்வு செய்யப்பட்டவர்கள் என்று அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். ஏதோ இந்த 40 நாட்களில் புதிய அறிவிப்பு வெளியிட்டு, தேர்வு நடத்தி, முடிவுகளை அறிவித்தது போல ஒரு மாயையை உருவாக்கி, 'வெளிப்படையான தேர்வு' என தவெக அரசு ரீல்ஸ் வெளியிட்டு வருவதாக அவர் சாடியுள்ளார்.
மேலும், மின்சார வாரியத்தின் நிதி நிலைமை குறித்துப் பேசிய அவர், கடந்த அதிமுக ஆட்சி காலத்தில் மட்டும் மூன்று முறை மின்சார கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டதை நினைவூட்டினார். கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு திமுக ஆட்சிப் பொறுப்பேற்ற போதே மின்சார வாரியம் ரூ.1.59 லட்சம் கோடி கடனில் தத்தளித்து கொண்டிருந்தது என்று குறிப்பிட்டார்.
திமுக ஆட்சியில் பொதுமக்களுக்கு எவ்வித தடையுமின்றி மின்சாரம் வழங்கப்பட்டது மட்டுமின்றி, வாரியத்தின் வருவாய் பற்றாக்குறையையும் தாங்கள் கணிசமாக குறைத்திருந்ததாக அவர் விளக்கமளித்தார்.
மின் வாரியத்தில் மின்சாரக் கொள்முதல் உள்ளிட்ட தவிர்க்க முடியாத செலவினங்கள் அதிகரித்துள்ள உண்மையை, தங்களுக்கு வசதியாக தவெக அரசு தங்களது வெள்ளை அறிக்கையில் திட்டமிட்டு மறைத்துள்ளது என்றும் செந்தில் பாலாஜி குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
Edited by Siva