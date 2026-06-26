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திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் போட்டியிட தயக்கமா? முக ஸ்டாலின் சொன்னது என்ன?
திருச்சி கிழக்கு உட்பட ஆறு தொகுதிகளில் விரைவில் இடைத்தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில், திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் அங்கு போட்டியிடுவாரா என்ற விவாதம் தமிழக அரசியலில் சூடுபிடித்துள்ளது.
சமீபத்தில் பேசிய திமுக முன்னாள் அமைச்சர் கே.என்.நேரு, மு.க.ஸ்டாலின் விரைவில் சட்டமன்றம் செல்வார் என்று குறிப்பிட்டிருந்தார். இதனை தொடர்ந்து, அவர் திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் போட்டியிட அதிக வாய்ப்புள்ளதாக அரசியல் வட்டாரங்களில் பரவலாக பேசப்பட்டது.
இந்த சூழ்நிலையில், இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்த திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினிடம், திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் நீங்கள் போட்டியிட போகிறீர்களா என்று கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு பதிலளித்த அவர், "இதுகுறித்து இன்னும் முடிவு எடுக்கவில்லை" என்று சுருக்கமாக கூறி சென்றுள்ளார்.
மு.க.ஸ்டாலினின் இந்த தயக்கத்திற்குப் பின்னால் ஒரு முக்கிய காரணம் இருப்பதாக அவருக்கு நெருக்கமான திமுக உள்கட்சி வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. ஒருவேளை திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் போட்டியிட்டு, அதில் துரதிர்ஷ்டவசமாக மீண்டும் தோல்வியை சந்திக்க நேர்ந்தால், அது அவரது அரசியல் இமேஜை மற்றும் கட்சியின் எதிர்காலத்தை கடுமையாகப் பாதிக்கும் என்று அவரது நெருங்கிய ஆலோசகர்கள் எச்சரித்துள்ளனர்.
இதன் காரணமாகவே, பாதுகாப்பான வேறு தொகுதியை தேர்வு செய்யலாமா அல்லது இந்த இடைதேர்தலில் போட்டியிடுவதை தவிர்க்கலாமா என்று மு.க.ஸ்டாலின் தீவிரமாக யோசித்து வருவதாக கூறப்படுகிறது.
Edited by Siva
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