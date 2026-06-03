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2016 தேர்தலில் இன்பதுரை வெற்றி செல்லாது: காலம் கடந்து வந்த தீர்ப்பால் என்ன பலன்?
கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற தமிழ்நாடு சட்டசபை தேர்தலில், ராதாபுரம் தொகுதியில் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பில் போட்டியிட்ட இன்பதுரை வெற்றி பெற்றது செல்லாது என்று சென்னை உயர் நீதிமன்றம் இன்று அதிரடி தீர்ப்பை வழங்கியுள்ளது. அந்த தேர்தலில் இன்பதுரையை எதிர்த்து திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பில் போட்டியிட்ட முன்னாள் சபாநாயகர் அப்பாவு, தேர்தல் முடிவை எதிர்த்து சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார்.
வாக்கு எண்ணிக்கையின் போது, தலைமை ஆசிரியரின் கையெழுத்து விவகாரத்தை காரணம் காட்டி தபால் வாக்குகள் முறையற்று நிராகரிக்கப்பட்டதாக அப்பாவு தரப்பில் வாதிடப்பட்டது. இந்த வழக்கை விசாரித்த உயர் நீதிமன்றம், தபால் வாக்குகளை மீண்டும் எண்ண உத்தரவிட்டது. இதற்கு எதிராக இன்பதுரை உச்ச நீதிமன்றம் சென்றபோதிலும், உயர் நீதிமன்றமே இறுதி முடிவை எடுக்க உச்ச நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியது.
இதன் தொடர்ச்சியாக இன்று தீர்ப்பு வழங்கிய நீதிபதி ஜெயச்சந்திரன், 104 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் இன்பதுரை வென்றதாக தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்தது தவறானது என்றும், உண்மையில் 104 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் அப்பாவு தான் வெற்றி பெற்றுள்ளார் என்பதும் நிரூபணமாகியுள்ளதாக குறிப்பிட்டார்.
தற்போதைய நிலையில் இத்தீர்ப்பால் இன்பதுரை தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட மாட்டார் என்றாலும், கடந்த அந்த ஐந்து ஆண்டுகாலத்திற்கான எம்எல்ஏ ஓய்வூதியத்தை அவர் கோர முடியாது என்றும் நீதிமன்றம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. இந்த தீர்ப்பு குறித்து பேசிய அப்பாவு, "தாமதமாக வந்தாலும் நீதி வென்றுள்ளது, எனது நீண்ட கால வலிக்கு நீதிமன்றம் நல்லதொரு நிவாரணத்தை வழங்கியுள்ளது" என்று நெகிழ்ச்சியுடன் குறிப்பிட்டார்.
Edited by Siva
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