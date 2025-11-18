செவ்வாய், 18 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 18 நவம்பர் 2025 (12:55 IST)

நாளை பிரதமர் மோடி - எடப்பாடி பழனிச்சாமி சந்திப்பு.. முக்கிய பேச்சுவார்த்தையா?

EPS PM Modi meet
அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி நாளை  கோவையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை சந்திக்க நேரம் கோரியுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
 
பிரதமர் மோடி, நாளை முதல் மூன்று நாட்களுக்கு கோவை கொடிசியா வளாகத்தில் நடைபெறவுள்ள தென்னிந்திய இயற்கை வேளாண்மை மாநாடு-2025-ஐ தொடங்கி வைக்க கோவை வருகிறார்.
 
இந்த கோவை பயணத்தின்போது, பிரதமர் மோடியை தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் முக்கியத் தலைவர்கள் சந்தித்து பேச வாய்ப்புள்ளது.
 
இதன் ஒரு பகுதியாக, அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் கூட்டணி தலைவரான ஜி.கே. வாசன் ஆகிய இருவரும் பிரதமரை சந்திக்க அனுமதி கேட்டுள்ளனர்.
 
வரவிருக்கும் நாட்களில் பாஜக மற்றும் அதிமுக இடையே உள்ள உறவு குறித்து பேசப்பட வாய்ப்பு உள்ளதால், நாளை நடைபெறவுள்ள இந்த சந்திப்பு அரசியல் வட்டாரங்களில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது.
 
 
Edited by Mahendran  

ஹமாஸ் பாணியில் ட்ரோன்கள் மூலம் டெல்லியை தாக்க திட்டமா? NIA விசாரணையில் அதிர்ச்சி..!

ஹமாஸ் பாணியில் ட்ரோன்கள் மூலம் டெல்லியை தாக்க திட்டமா? NIA விசாரணையில் அதிர்ச்சி..!டெல்லி செங்கோட்டை அருகே சமீபத்தில் நடந்த கார் வெடிப்பு சம்பவத்திற்கு முன்னதாக, பயங்கரவாதிகள் ஹமாஸ் குழு பாணியில் ட்ரோன்கள் மற்றும் ஏவுகணைகள் மூலம் தாக்குதல் நடத்தத் திட்டமிட்டதாக NIA விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. இந்த திட்டம் தோல்வியடைந்ததாலேயே கார் குண்டு வெடிப்பை செயல்படுத்த முடிவு செய்துள்ளனர்.

ஷேக் ஹசீனாவுக்கு வழங்கப்பட்ட மரண தண்டனை தீர்ப்புக்கு எதிர்ப்பு.. கலவரத்தில் 2 பேர் பலி..!

ஷேக் ஹசீனாவுக்கு வழங்கப்பட்ட மரண தண்டனை தீர்ப்புக்கு எதிர்ப்பு.. கலவரத்தில் 2 பேர் பலி..!வங்கதேச முன்னாள் பிரதமர் ஷேக் ஹசீனாவுக்கு வழங்கப்பட்ட மரண தண்டனை தீர்ப்புக்கு எதிராக தலைநகர் டாக்காவில் வெடித்த வன்முறை போராட்டங்களில் இருவர் உயிரிழந்தனர்.

போதைபொருட்களுடன் வந்த பாகிஸ்தான் 255 ட்ரோன்கள் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டது: BSF தகவல்..!

போதைபொருட்களுடன் வந்த பாகிஸ்தான் 255 ட்ரோன்கள் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டது: BSF தகவல்..!பாகிஸ்தானில் இருந்து இந்திய எல்லைக்குள், குறிப்பாக பஞ்சாப் பகுதிகளில், போதைப்பொருட்கள் மற்றும் ஆயுதங்களை கடத்தும் முயற்சிகளை முறியடிக்கும் விதமாக, நடப்பாண்டில் 255 பாகிஸ்தான் ட்ரோன்கள் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டுள்ளதாக எல்லைப் பாதுகாப்புப் படை தெரிவித்துள்ளது.

கனமழை எச்சரிக்கை எதிரொலி: ஒத்தி வைக்கப்பட்ட தேர்வுகள் குறித்த தகவல்..!

கனமழை எச்சரிக்கை எதிரொலி: ஒத்தி வைக்கப்பட்ட தேர்வுகள் குறித்த தகவல்..!புதுச்சேரி மத்திய பல்கலைக்கழகத்தில் இன்று நடைபெறவிருந்த தேர்வுகள், கனமழையின் காரணமாக ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளன.

வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணி.. சென்னையில் ஒரு வாரம் சிறப்பு முகாம்..!

வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணி.. சென்னையில் ஒரு வாரம் சிறப்பு முகாம்..!சென்னை மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட 16 சட்டமன்ற தொகுதிகளிலும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணிகளுக்காக நவம்பர் 18 முதல் 25 வரை சிறப்பு முகாம்கள் நடைபெறுகின்றன.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com