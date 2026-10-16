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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Friday, 16 October 2026 (19:43 IST)

முதல்வர் விஜயின் கேரள பயணம் ரத்து!.. பின்னணி என்ன?..

vijay
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Fri, 16 Oct 2026 (19:46 IST)
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கோவை காந்திபுரத்தில் 300 கோடி மதிப்பில் கட்டப்பட்ட பெரியார் அறிவுலகம் என்கிற பெயரில் செயல்படவுள்ள நூலகத்தை இன்று தமிழக முதல்வர் விஜய் கோவை சென்று திறந்து வைத்தார். தனி விமானம் மூலம் இன்று காலை 11 மணிக்கு அவர் சென்னை விமான நிலையத்திற்கு சென்றார்.

அதன்பின் அவினாசி ரோடு வழியாக காந்திபுரம் வரை 10 கிலோ மீட்டர் ரோட் ஷோ செய்தார்.
அந்த நிகழ்ச்சியை முடித்துவிட்டு மதியம் 2 மணி அளவில் அவர் கேரளா செல்ல திட்டமிட்டிருந்தார். ஹெலிகாப்டர் மூலம் திருச்சூர் சென்று திருச்சியில் நடைபெறும் நவராத்திரி கொழு நிகழ்ச்சியில் அவர் கலந்து கொள்ள திட்டமிட்டிருந்தார்.

ஆனால் கோவையில் திடீரென மழை பெய்தது. அதனால் ஹெலிகாப்டர் புறப்படுவதில் தாமதம் ஏற்பட்டது. அதேநேரம், கேரளா திருச்சூரில் பரவலாக மழை பெய்ததாலும் பலத்த காற்று வீசியதாலும் முதலமைச்சர் விஜயின் கேரளப் பயணம் ரத்து செய்யப்பட்டது. இதையடுத்து கோவை விமான நிலையத்திலிருந்து தனி விமானம் மூலம் விஜய் சென்னை திரும்பினார்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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