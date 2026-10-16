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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Friday, 16 October 2026 (18:46 IST)

தொடர் விடுமுறை!.. ஆம்னி பேருந்தில் 8 மடங்கு கட்டணம்!.. பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி...

omni bus
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Fri, 16 Oct 2026 (18:48 IST)
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பொதுவாக தீபாவளி, ஆயுத பூஜை, பொங்கல் போன்ற விடுமுறைகள் வரும் பொழுது சென்னையிலிருந்து பலரும் தங்களது சொந்த ஊருக்கு செல்வார்கள். அப்படி செல்லும்போது குறிப்பிட்ட சதவீதம் பேர் ஆம்னி பேருந்தை தேர்ந்தெடுப்பார்கள். ஆனால் அதை பயன்படுத்தி ஆம்னி பேருந்துகள் பயண கட்டணத்தை பல மடங்கு உயர்த்தி கொள்ளையடித்து வருகின்றன. இது தொடர்பாக பொதுமக்கள் பல வருடங்களாகவே புகார் அளித்தும் பெரிதாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவதில்லை. சம்பிரதயாத்துக்காக சில ஆம்னி பேருந்துகளுக்கு மட்டும் அபராதம் விதிப்பார்கள்.

வருகிற, திங்கள், செவ்வாய் ஆயுத பூஜை விடுமுறை வருகிறது.. அதோடு சனி, ஞாயிறு சேர்ந்து மொத்தம் 4 நாட்கள் தொடர் விடுமுறை வருவதால் சென்னையிலிருந்து பலரும் தங்களின் சொந்த ஊருக்கு திரும்புகிறார்கள். இதையடுத்து அரசு அதிக அளவில் அரசு பேருந்துகளையும் இயக்கி வருகிறது.

ஆனாலும் சிலர் ஆம்னி பேருந்துகலை தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள் இந்நிலையில் ஆம்னி பேருந்தில் வளர்த்ததை விட 8 மடங்கு அதிகமான கட்டணம் வசூலிக்கப்படுவதாக சொல்லப்படுகிறது. இது பயணிகளுக்கு அதிர்ச்சியை கொடுத்திருக்கிறது.

இந்நிலையில், இது தொடர்பாக கருத்து தெரிவித்துள்ள திமுக முன்னாள் அமைச்சர் கே.என்.நேரு ‘ஆம்னி பேருந்தில் 8 மடங்கு கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது. அரசு பேருந்து கட்டணத்தோடு ஒப்பிட்டால் 12 மடங்கு அதிகம்.. மக்களின் பண்டிகை மகிழ்ச்சியை விலை பேசுபவருக்கு விஜய் அரசு துணை போகிறதா? ஸ்டிக்கர் ஒட்டத்தெரிந்த அரசுக்கு கட்டண கொள்ளையை தடுக்க தெரியாதா?’ என கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறார்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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