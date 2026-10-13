  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. Vijay Deverakonda and Rashmika Meet Chief Minister Vijay
Written By SIVA SIVA

கணவருடன் முதல்வர் விஜய்யை சந்தித்த ராஷ்மிகா மந்தனா.. என்ன பேசினார்கள்?

விஜய் தேவரகொண்டா
Written By: SIVA
Updated: Tue, 13 Oct 2026 (08:54 IST)
google-news
திருமணத்திற்கு பிறகு நடிகர் விஜய் தேவரகொண்டாவும் ராஷிமிகாவும் தம்பதியாக சென்னை பனையூரில் உள்ள இல்லத்தில் தமிழக முதல்வர் விஜய்யை நேரில் சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றுள்ளனர். இந்த சந்திப்பின் போது, தங்களது திருமணம் குறித்தும், அக்டோபர் 16 அன்று நாடு முழுவதும் வெளியாகவுள்ள தங்களது 'ரணபாலி' திரைப்படம் குறித்தும் அவர்கள் பேசியுள்ளனர்.
 
இந்த சந்திப்பு குறித்துத் தனது எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ள விஜய் தேவரகொண்டா, தளபதி விஜய்யுடன் நேரத்தை செலவிட்டது மிகவும் அழகாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் இருந்ததாக தெரிவித்துள்ளார். 
 
நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு சந்தித்தாலும், மிகுந்த அன்புடன் தன்னை வரவேற்ற அவர், வாழ்க்கை, பணி மற்றும் உலக நடப்புகள் குறித்த தனது தனிப்பட்ட கருத்துகளை தன்னிடம் பகிர்ந்துகொண்டதாக குறிப்பிட்டுள்ளார்.
 
ஒரே சந்திப்பிலேயே அவர் தனக்கு மிகவும் பிடித்தமானவராக மாறிவிட்டதாகவும் விஜய் தேவரகொண்டா அதில் நெகிழ்ச்சியுடன் பதிவிட்டுள்ளார். வாரிசு படத்தில் விஜய்க்கு ஜோடியாக ரஷ்மிகா நடித்திருந்த நிலையில், தற்போது கணவருடன் இணைந்துள்ள 'ரணபாலி' படம் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
அதிமுக எம்எல்ஏ-க்கள் 6 பேரின் ராஜினாமா வழக்கு.. இன்று தீர்ப்பு...

அமைச்சர், எம்.பி பதவிகள் ராஜினாமா!.. எல்.முருகன் அதிரடி முடிவு..

அமைச்சர், எம்.பி பதவிகள் ராஜினாமா!.. எல்.முருகன் அதிரடி முடிவு..கடந்த 15 வருடங்களாக பாஜகவில் செயல்பட்டு வருபவர் எல்.முருகன். 2011 சட்டமன்றத் தேர்தலில் ராசிபுரம் சட்டமன்ற தொகுதியில் பாஜக வேட்பாளராக போட்டியிட்டு தோல்வியடைந்தார்.

திடீரென உச்சத்திற்கு சென்றது பங்குச்சந்தை.. ஒரே நாளில் சென்செக்ஸ் 1000 புள்ளிகளுக்கும் மேல் உயர்வு..

திடீரென உச்சத்திற்கு சென்றது பங்குச்சந்தை.. ஒரே நாளில் சென்செக்ஸ் 1000 புள்ளிகளுக்கும் மேல் உயர்வு..இன்றைய பங்குச் சந்தை வர்த்தகம் வலுவான மீட்சியுடன் நிறைவடைந்துள்ளது. ஐடி, நிதி மற்றும் எஃப்எம்சிஜி துறைப் பங்குகள் ஏற்றம் கண்டன. இதன் காரணமாக, சென்செக்ஸ் 1,109.10 புள்ளிகள் உயர்ந்து 73,033.78 புள்ளிகளாகவும், நிஃப்டி 358.60 புள்ளிகள் உயர்ந்து 22,721.95 புள்ளிகளாகவும் நிறைவடைந்தன. கடந்த நான்கு மாதங்களில் பங்குச் சந்தையில் பதிவான மிகப்பெரிய ஒற்றை நாள் ஏற்றமாக இது அமைந்தது.

ஆந்திர முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடுவுடன் தமிழக முதல்வர் விஜய் சந்திப்பு.. முக்கிய பேச்சுவார்த்தை...

ஆந்திர முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடுவுடன் தமிழக முதல்வர் விஜய் சந்திப்பு.. முக்கிய பேச்சுவார்த்தை...தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் ஆந்திர மாநிலத்திற்கு பயணம் மேற்கொண்டுள்ள நிலையில், அம்மாநில முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடுவை அமராவதியில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் இன்று நேரில் சந்தித்து பேசினார்.

மத்திய அமைச்சர் எல் முருகன் ராஜினாமா? தமிழக அரசியலை கவனிக்க போவதாக அறிவிப்பு...!

மத்திய அமைச்சர் எல் முருகன் ராஜினாமா? தமிழக அரசியலை கவனிக்க போவதாக அறிவிப்பு...!மத்திய தகவல் மற்றும் ஒளிபரப்புத் துறை மற்றும் நாடாளுமன்ற விவகாரங்கள் துறை இணையமைச்சராக இருந்த எல். முருகன், தனது மத்திய அமைச்சர் பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளார். மேலும், மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பதவியில் இருந்தும் விடுவிக்குமாறு பிரதமர் நரேந்திர மோடியிடம் அவர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

அடுத்த 48 மணி நேரத்தில்!.. வடகிழக்கு பருவமழை அப்டேட் கொடுத்த வானிலை மையம்!...

அடுத்த 48 மணி நேரத்தில்!.. வடகிழக்கு பருவமழை அப்டேட் கொடுத்த வானிலை மையம்!...வடகிழக்கு பருவமழை அக்டோபர் 15 முதல் 21ம் தேதிக்குள் தொடங்க வாய்ப்பிருப்பதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் ஏற்கனவே தெரிவித்திருந்தது. மேலும் தென்மேற்கு பருவமழை இரண்டு அல்லது மூன்று நாட்களில் முடிவடையும் எனவும் கூறப்பட்டிருந்தது..