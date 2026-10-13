கணவருடன் முதல்வர் விஜய்யை சந்தித்த ராஷ்மிகா மந்தனா.. என்ன பேசினார்கள்?
திருமணத்திற்கு பிறகு நடிகர் விஜய் தேவரகொண்டாவும் ராஷிமிகாவும் தம்பதியாக சென்னை பனையூரில் உள்ள இல்லத்தில் தமிழக முதல்வர் விஜய்யை நேரில் சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றுள்ளனர். இந்த சந்திப்பின் போது, தங்களது திருமணம் குறித்தும், அக்டோபர் 16 அன்று நாடு முழுவதும் வெளியாகவுள்ள தங்களது 'ரணபாலி' திரைப்படம் குறித்தும் அவர்கள் பேசியுள்ளனர்.
இந்த சந்திப்பு குறித்துத் தனது எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ள விஜய் தேவரகொண்டா, தளபதி விஜய்யுடன் நேரத்தை செலவிட்டது மிகவும் அழகாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் இருந்ததாக தெரிவித்துள்ளார்.
நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு சந்தித்தாலும், மிகுந்த அன்புடன் தன்னை வரவேற்ற அவர், வாழ்க்கை, பணி மற்றும் உலக நடப்புகள் குறித்த தனது தனிப்பட்ட கருத்துகளை தன்னிடம் பகிர்ந்துகொண்டதாக குறிப்பிட்டுள்ளார்.
ஒரே சந்திப்பிலேயே அவர் தனக்கு மிகவும் பிடித்தமானவராக மாறிவிட்டதாகவும் விஜய் தேவரகொண்டா அதில் நெகிழ்ச்சியுடன் பதிவிட்டுள்ளார். வாரிசு படத்தில் விஜய்க்கு ஜோடியாக ரஷ்மிகா நடித்திருந்த நிலையில், தற்போது கணவருடன் இணைந்துள்ள 'ரணபாலி' படம் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.