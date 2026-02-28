சனி, 28 பிப்ரவரி 2026
Written By BALA
Last Modified: சனி, 28 பிப்ரவரி 2026 (12:43 IST)

சங்கீதா மீது சேறை பூசும் ரசிக குஞ்சிகள்!.. ரொம்ப ஓவரா போறீங்கடா!....

நடிகர் விஜயின் மனைவி சங்கீதா தனது கணவரிடமிருந்து விவாகரத்து கேட்டு நீதிமன்றத்தை அணுகியிருப்பது சினிமா வட்டாரத்திலும், அரசியல் வட்டாரத்திலும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. சினிமா பிரபலங்களிடம் விவாகரத்து என்பது சகஜமான ஒன்றாக மாடிவிட்டாலும் விஜய்க்கு நடிகையுடன் தொடர்பு இருக்கிறது என சங்கீதா சொல்லியிருக்கும் புகார்தான் இப்போது பேச பொருளாக மாறியிருக்கிறது.

2021ம் வருடம் விஜய் ஒரு நடிகையுடன் தொடர்பில் இருப்பது எனக்கு தெரியவந்தது. இதுபற்றி கேட்டபோது கள்ள உறவை விட்டுவிடுவதாக விஜய் சொன்னார். ஆனால், மனசாட்சி இல்லாமால் அந்த உறவை தொடர்ந்தார். இது தொடர்பாக நான் கேட்டதற்கு சைக்கோ போல நடந்து கொண்டார்.. என்னை கொடுமைப்படுத்தினார்.. பொருளாதார ரீதியாக முடக்க பார்த்தார் என அடுக்கடுக்கான புகார்களை அள்ளி வீசியிருக்கிறார் சங்கீதா..

சங்கீதாவை பொறுத்தவரை தனது குழந்தைகளின் எதிர்காலத்திற்காக பார்த்து பொறுமையாக இருந்துஒரு கட்டத்தில் பொங்கி எழுந்துதான் இந்த முடிவை எடுத்திருக்கிறார் என சங்கீதா தரப்பு சொல்கிறார்கள். ஆனால் விஜயின் தீவிர ரசிகர்களும், தவெக ஆதரவாளர்களும் இதை நம்ப மறுக்கிறார்கள். அதாவது இதற்கு பின்னால் அரசியல் சதி இருக்கிறது.. விஜயை முடக்க வேண்டும் என்பதற்காக இப்படி செய்திருக்கிறார்கள்.. ஏற்கனவே கரூர் சம்பவத்தில் அவரை காலி செய்ய பார்த்தார்கள்.. அதேபோல சிபிஐ விசாரணைக்கு இரண்டு நாள் டெல்லிக்கு வரவழைத்தார்கள்.. ஜனநாயகன் படத்தை ரிலீஸ் செய்ய விடாமல் தடுத்தார்கள்..

இப்போது அவரின் மனைவி மூலம் விஜய்க்கு நெருக்கடி கொடுக்க பார்க்கிறார்கள்.. தேர்தலுக்கு முன்பு இப்படி செய்தால் அவருக்கு வாக்குகள் குறையும் என கணக்கு போடுகிறார்கள்.. இது திமுகவின் திட்டமிட்ட சதி.. அவர்கள் என்ன செய்தாலும் நாங்கள் விஜய்க்குதான் ஆதரவாக நிற்போம் என்கிற ரீதியில் சமூக வலைத்தளங்களில் பதிவிட்டு வருகிறார்கள்..

இன்னும் சில தீவிர தவெக தொண்டர்களும், விஜயின் தீவிர ரசிகர்களும் சங்கீதாவை மிகவும் கடுமையாகவும், ஆபாசமாகவும், ஒருமையிலும் திட்ட துவங்கி விட்டார்கள்.. முரசொலி செல்வம் மறைவின் போது அஞ்சலி செலுத்த சங்கீதா வந்த புகைப்படத்தை பகிர்ந்து சங்கீதா திமுகவை சேர்ந்தவர் என்றெல்லாம் பதிவிட்டு வருகிறார்கள்..

இது பலருக்கும் கோபத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.. விஜயை ஆதரிக்க வேண்டும் என்பதற்காக கண்முடித்தனமாக சங்கீதாவை எப்படி இவர்கள் விமர்சிக்கலாம்?.. இவர்கள் திமுகவை விட ஆபத்தானவர்கள் என்று பொதுவான மனநிலையில் இருக்கும் பலரும் சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டு வருகிறார்கள்..

இததானடா நயினார் நாகேந்திரன் சொன்னாரு!.. போட்டு அந்த அடி அடிச்சீங்க!...

இததானடா நயினார் நாகேந்திரன் சொன்னாரு!.. போட்டு அந்த அடி அடிச்சீங்க!...நடிகர் விஜயின் மனைவி சங்கீதா தனது கணவரிடமிருந்து விவாகரத்து கேட்டு நீதிமன்றத்தை அணுகியிருப்பது விவாதத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

ஆப்கானிஸ்தான் - பாகிஸ்தான் போர்: பாகிஸ்தானுக்கு அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் ஆதரவு!

ஆப்கானிஸ்தான் - பாகிஸ்தான் போர்: பாகிஸ்தானுக்கு அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் ஆதரவு!ஆப்கானிஸ்தான் மற்றும் பாகிஸ்தான் இடையே "நேரடிப் போர்" மூண்டுள்ள நிலையில், அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் பாகிஸ்தானுக்கு தனது ஆதரவை தெரிவித்துள்ளார். பாகிஸ்தான் தலைமையுடன் தமக்கு மிகச்சிறந்த உறவு இருப்பதாகவும், அந்நாட்டின் பிரதமர் மற்றும் ராணுவ தளபதி மீது தமக்கு மிகுந்த மரியாதை உள்ளதாகவும் அவர் புகழாரம் சூட்டியுள்ளார்.

மன்னிப்பெல்லாம் கேக்க வச்சீங்களே..எரிகிற தீயில் எண்ணெய் ஊற்றிய ப்ளுசட்டை மாறன்

மன்னிப்பெல்லாம் கேக்க வச்சீங்களே..எரிகிற தீயில் எண்ணெய் ஊற்றிய ப்ளுசட்டை மாறன்தமிழகமே பரபரப்பானது நேற்றைய சம்பவம். விஜய் மனைவி சங்கீதா விவாகரத்து கேடு நீதிமன்றத்தை நாடிய அந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. தொலைக்காட்சி, சோசியல் மீடியா என எங்கும் அதே பேச்சுதான்.

காங்கிரஸுக்கு எவ்வளவு தொகுதி?!.. இன்று முடிவு செய்யும் திமுக...

காங்கிரஸுக்கு எவ்வளவு தொகுதி?!.. இன்று முடிவு செய்யும் திமுக...தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில் திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி இதுவரை உறுதி செய்யப்படவில்லை.

சாதி மறுப்பு திருமணம் செய்த பெண் தாசில்தார் ! வீட்டுக்குள் புகுந்து கணவரை ஆணவக்கொலை செய்த கும்பல்..!

சாதி மறுப்பு திருமணம் செய்த பெண் தாசில்தார் ! வீட்டுக்குள் புகுந்து கணவரை ஆணவக்கொலை செய்த கும்பல்..!ஆந்திர மாநிலம், கோதாவரி மாவட்டத்தில் சாதி வெறியின் உச்சமாக ஒரு கொடூரமான ஆணவக்கொலை அரங்கேறியுள்ளது. அங்கு துணை வட்டாட்சியராக பணிபுரியும் சந்தியாவை சாதி மறுப்பு திருமணம் செய்துகொண்ட சூரிய பிரகாஷ் ராவ் என்பவர் அடித்து கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார்.

