திமுக கூட்டணியில் இன்னொரு அரசியல் கட்சி.. அதிகாரப்பூர்வமாக இணைந்தது.. விரைவில் பேச்சுவார்த்தை..!
2026 தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு, ஆளும் திமுக தனது தேர்தல் கூட்டணியை வலுப்படுத்தும் பணிகளில் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளது. இதன் ஒரு பகுதியாக, SDPI கட்சி இன்று அதிகாரப்பூர்வமாக திமுக கூட்டணியில் இணைந்துள்ளது. இக்கூட்டணி ஒப்பந்தத்தை தொடர்ந்து, சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான தொகுதிப் பங்கீடு குறித்த பேச்சுவார்த்தைகளிலும் SDPI கட்சி பங்கேற்க உள்ளது.
கடந்த 2024 மக்களவை தேர்தலின் போது, SDPI கட்சி அதிமுக கூட்டணியில் இணைந்து போட்டியிட்டது குறிப்பிடத்தக்கது. தற்போது நிலவும் அரசியல் சூழலில், சிறுபான்மையின வாக்குகளை ஒருங்கிணைக்கும் நோக்கில் திமுக இந்த முக்கிய முடிவை எடுத்துள்ளது.
முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் முன்னிலையில் நடந்த இந்த சந்திப்பு, திமுக கூட்டணியின் பலத்தை மேலும் அதிகரித்துள்ளதாக அரசியல் விமர்சகர்கள் கருதுகின்றனர். தொகுதிப் பங்கீடு குறித்த முறையான அறிவிப்புகள் விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
