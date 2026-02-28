சனி, 28 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By BALA
Last Modified: சனி, 28 பிப்ரவரி 2026 (11:08 IST)

இததானடா நயினார் நாகேந்திரன் சொன்னாரு!.. போட்டு அந்த அடி அடிச்சீங்க!...

bluesatta
நடிகர் விஜயின் மனைவி சங்கீதா தனது கணவரிடமிருந்து விவாகரத்து கேட்டு நீதிமன்றத்தை அணுகியிருப்பது விவாதத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. சினிமா பிரபலங்களிடம் விவாகரத்து என்பது சகஜமான ஒன்றுதான் என்றாலும் விஜய்க்கு நடிகையுடன் தொடர்பு இருக்கிறது என சங்கீதா சொல்லியிருக்கும் காரணம்தான் இப்போது பேச பொருளாக மாறியிருக்கிறது.

கடந்த 5 வருடங்களுக்கு மேல் தனது கணவர் விஜய் ஒரு நடிகையுடன் தொடர்பில் இருக்கிறார்.  இதுபற்றி பலமுறை பேசியும் விஜய் கேட்கவில்லை.. அதோடு சைக்கோ போல நடந்து கொண்டார்.. தன்னை வீட்டில் வைத்து கொடுமைப்படுத்தினார்.. பொருளாதார ரீதியாக முடக்க பார்த்தார் என அடுக்கடுக்கான புகார்களை அள்ளி வீசியிருக்கிறார் சங்கீதா..

சில நாட்களுக்கு முன்பு தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் ‘முதலில் விஜயை திரிஷாவை விட்டு வெளியே வர சொல்லுங்க’ என்று பேசியதற்கு பலரும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தார்கள்.. இதன் காரணமாக அவர் வருத்தமும் தெரிவித்தார்.. ஆனால் தற்போது விஜயின் மனைவி சங்கீதாவே இப்படி ஒரு புகாரை கூறியிருக்கிறார்..

இந்நிலையில், சினிமா விமர்சகர் புளூசட்டமாறன் ‘இதைத்தானே நயினார் நாகேந்திரன் சொன்னாரு.. அவர் போட்டு அடிச்சி மன்னிப்பு கேட்க வச்சிங்க’ என்று வடிவேல் மீம்ஸ் போட்டு கலாய்த்திருக்கிறார்.

காங்கிரஸுக்கு எவ்வளவு தொகுதி?!.. இன்று முடிவு செய்யும் திமுக...

காங்கிரஸுக்கு எவ்வளவு தொகுதி?!.. இன்று முடிவு செய்யும் திமுக...தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில் திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி இதுவரை உறுதி செய்யப்படவில்லை.

சாதி மறுப்பு திருமணம் செய்த பெண் தாசில்தார் ! வீட்டுக்குள் புகுந்து கணவரை ஆணவக்கொலை செய்த கும்பல்..!

சாதி மறுப்பு திருமணம் செய்த பெண் தாசில்தார் ! வீட்டுக்குள் புகுந்து கணவரை ஆணவக்கொலை செய்த கும்பல்..!ஆந்திர மாநிலம், கோதாவரி மாவட்டத்தில் சாதி வெறியின் உச்சமாக ஒரு கொடூரமான ஆணவக்கொலை அரங்கேறியுள்ளது. அங்கு துணை வட்டாட்சியராக பணிபுரியும் சந்தியாவை சாதி மறுப்பு திருமணம் செய்துகொண்ட சூரிய பிரகாஷ் ராவ் என்பவர் அடித்து கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார்.

ஜெயலலிதாவின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை தோண்டியவர்கள் இப்போது விஜய்யை குறி வைக்கின்றார்களா?

ஜெயலலிதாவின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை தோண்டியவர்கள் இப்போது விஜய்யை குறி வைக்கின்றார்களா?தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய் மற்றும் அவரது மனைவி சங்கீதா இடையேயான விவாகரத்து விவகாரம், அரசியல் அரங்கில் தேவையற்ற விவாதங்களை கிளப்பியுள்ளது. உண்மையில், இது விஜய், சங்கீதா மற்றும் நீதிமன்றம் ஆகிய மூன்று தரப்புகளுக்கு மட்டுமே உட்பட்ட ஒரு தனிப்பட்ட விஷயம். இதற்கும் நாட்டின் பொது அரசியலுக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை.

விஜய்யை சமாளிக்கவே முடியவில்லை.. சங்கீதா விவகாரத்தை கடைசி ஆயுதமாக கையில் எடுத்த அரசியல் எதிரிகள்..!

விஜய்யை சமாளிக்கவே முடியவில்லை.. சங்கீதா விவகாரத்தை கடைசி ஆயுதமாக கையில் எடுத்த அரசியல் எதிரிகள்..!தமிழக அரசியல் களம் 2026-ஐ நோக்கி சூடுபிடித்துள்ள நிலையில், தவெக தலைவர் விஜய் மீதான தனிப்பட்ட தாக்குதல்கள் அதிகரித்துள்ளன. அரசியல் ரீதியாக அவரை எதிர்கொள்ள முடியாதவர்கள், அவரது மனைவி சங்கீதாவுடனான விவாகரத்து விவகாரத்தை கையில் எடுத்து அவரது நற்பெயருக்கு களங்கம் விளைவிக்க முயல்வதாக விமர்சனங்கள் எழுகின்றன.

விவகாரத்து வழக்கு!.. சங்கீதா விஜய் வைக்கும் டிமாண்ட் என்ன?..

விவகாரத்து வழக்கு!.. சங்கீதா விஜய் வைக்கும் டிமாண்ட் என்ன?..நடிகரும் தவெக தலைவருமான விஜய் மீது அவரின் மனைவி பரபரப்பு புகார்களை கூறி அதிர வைத்திருக்கிறார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com