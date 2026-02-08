ஞாயிறு, 8 பிப்ரவரி 2026
Last Modified: ஞாயிறு, 8 பிப்ரவரி 2026 (13:18 IST)

இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிடுகிறாரா விஜய்?!.. கசிந்த தகவல்!...

தமிழக அரசியல் களம் இதுவரை அதிமுக, திமுக என்கிற இரண்டு கட்சிகளுக்கு இடையிலான போட்டியாகவே பார்க்கப்பட்டது. தற்போது விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தமிழக அரசியலில் கவனிக்கப்படும் ஒரு அரசியல் கட்சியாக மாறியிருக்கிறது.

அதற்கு முக்கிய காரணம் விஜய் ஒரு நட்சத்திர நடிகர். அவருக்கு லட்சக்கணக்கான ரசிகர்கள் இருக்கிறார்கள். ஒரு சினிமா நடிகராக அவர் தமிழகத்தில் உள்ள எல்லோருக்கும் அறிமுகமானவர். அவருக்கு நிறைய இளைஞர்களும், இளைஞிகளும் ரசிகர்களாக இருக்கிறார்கள்.. வயதான பலரும் கூட விஜயை ஆதரிக்கிறார்கள்.

2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் எப்படியாவது திமுகவை தோற்க வேண்டும் என்ற விஜய் நினைக்கிறார். ஆனால், இதுவரை எந்த கட்சியுடனும் அவர் கூட்டணி அமைக்கவில்லை. தேர்தலில் தனக்கு 20 சதவீத வாக்குகள் வரை கிடைக்கும் என்றும் அவர் நம்புகிறார். இந்நிலையில், வருகிற சட்டமன்றத் தேர்தலில் விஜய் இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிடுவார் எனத் தவெகவினர் சொல்கிறார்கள்.

அதில் ஒன்று திருச்சி கிழக்கு, மற்றொன்று சென்னையில் உள்ள விருகம்பாக்கம் அல்லது வேளச்சேரி என ஏதேனும் ஒரு தொகுதியில்  விஜய் போட்டியிடுவார் என்கிறார்கள்..

விஜயகாந்தை போல முதல் தேர்தலில் வெற்றி பெறுவாரா விஜய்?.. ஒரு அலசல்!...

விஜயகாந்தை போல முதல் தேர்தலில் வெற்றி பெறுவாரா விஜய்?.. ஒரு அலசல்!...தமிழ் சினிமாவில் எம்.ஜி.ஆர், சிவாஜி, டி.ராஜேந்தர், சரத்குமார், கார்த்திக், விஜயகாந்த், கமல் ஆகியோருக்கு பின் அரசியலுக்கு வந்திருக்கிறார் விஜய்.

அதிமுக - பாஜக கூட்டணிக்கு செல்கிறதா மதிமுக? துரை வைகோவுக்கு மத்திய அமைச்சர் பதவியா?

அதிமுக - பாஜக கூட்டணிக்கு செல்கிறதா மதிமுக? துரை வைகோவுக்கு மத்திய அமைச்சர் பதவியா?தமிழக அரசியல் களத்தில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு கூட்டணி கணக்குகள் நாளுக்கு நாள் மாறி வருகின்றன. அந்த வகையில், திமுக கூட்டணியில் இருந்து வரும் மதிமுக, தொகுதி பங்கீட்டில் அதிருப்தி அடைந்து அதிமுக - பாஜக கூட்டணிக்கு மாற வாய்ப்புள்ளதாக தகவல்கள் கசிந்துள்ளன.

கூட்டணிக்கு காங்கிரஸ் வருமா? வராதா?.. தனித்துவிடப்பட்டதா தவெக?...

கூட்டணிக்கு காங்கிரஸ் வருமா? வராதா?.. தனித்துவிடப்பட்டதா தவெக?...2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் நெருங்கி வருகிறது. அனேகமாக பிப்ரவரி கடைசி அல்லது மார்ச் மாதத்தில் தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டு விடும்

திமுகவுக்கு 35%, தவெகவுக்கு 32%.. அதிமுகவுக்கு 30%.. லேட்டஸ்ட் கருத்துக்கணிப்பில் தகவல்.. தொங்கு சட்டசபையா?

திமுகவுக்கு 35%, தவெகவுக்கு 32%.. அதிமுகவுக்கு 30%.. லேட்டஸ்ட் கருத்துக்கணிப்பில் தகவல்.. தொங்கு சட்டசபையா?2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கி வரும் வேளையில், தற்போதைய அரசியல் சூழல் குறித்த புதிய கருத்துக்கணிப்பு முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளன. இதன்படி, தமிழக அரசியல் களம் இதுவரை இல்லாத வகையில் ஒரு மும்முனை போட்டியை நோக்கி நகர்வது உறுதியாகியுள்ளது.

5 சீட் தான்.. ராஜ்ய சபா கிடையாது: தேமுதிகவிடம் கறாராக சொல்லிவிட்டதா திமுக?

5 சீட் தான்.. ராஜ்ய சபா கிடையாது: தேமுதிகவிடம் கறாராக சொல்லிவிட்டதா திமுக?தமிழக அரசியல் களம் தேர்தல் கூட்டணிகளால் சூடுபிடித்துள்ள நிலையில், திமுக மற்றும் தேமுதிக இடையிலான பேச்சுவார்த்தையில் புதிய திருப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது. நீண்ட நாட்களாக இழுபறியில் இருந்த இந்த கூட்டணியில், திமுக தரப்பு தேமுதிகவிற்கு மிகவும் கறாரான நிபந்தனைகளை விதித்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

