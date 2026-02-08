ஞாயிறு, 8 பிப்ரவரி 2026
Written By Siva
Last Updated : ஞாயிறு, 8 பிப்ரவரி 2026 (11:39 IST)

திமுகவுக்கு 35%, தவெகவுக்கு 32%.. அதிமுகவுக்கு 30%.. லேட்டஸ்ட் கருத்துக்கணிப்பில் தகவல்.. தொங்கு சட்டசபையா?

vijay stalin
2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கி வரும் வேளையில், தற்போதைய அரசியல் சூழல் குறித்த புதிய கருத்துக்கணிப்பு முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளன. இதன்படி, தமிழக அரசியல் களம் இதுவரை இல்லாத வகையில் ஒரு மும்முனை போட்டியை நோக்கி நகர்வது உறுதியாகியுள்ளது. 
 
இந்த கருத்துக்கணிப்பில் ஆளுங்கட்சியான திமுக 35% வாக்கு ஆதரவுடன் முதலிடத்தில் நீடிக்கிறது. அதே நேரத்தில், நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றி கழகம் 32% வாக்குகளை பெற்று இரண்டாம் இடத்திற்கு முன்னேறி, பெரிய கட்சிகளுக்குப் பெரும் சவாலாக உருவெடுத்துள்ளது.
 
பிரதான எதிர்க்கட்சியான அதிமுக 30% வாக்கு ஆதரவுடன் மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளது. இந்த நெருக்கமான வாக்கு சதவீதங்கள் தமிழகத்தில் ஒரு 'தொங்கு சட்டசபை' அமைய வாய்ப்புள்ளதா என்ற விவாதத்தை அரசியல் வட்டாரங்களில் ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
எந்தவொரு கட்சிக்கும் தனிப்பெரும்பான்மை கிடைக்காத பட்சத்தில், கூட்டணி ஆட்சிக்கான சூழல் உருவாகலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. குறிப்பாக இளைஞர்கள் மற்றும் முதல்முறை வாக்காளர்களின் ஆதரவு தவெக பக்கம் சாய்ந்திருப்பதே இந்த அதிரடி மாற்றத்திற்குக் காரணம் என்று கூறப்படுகிறது.

Edited by Siva

தேர்வு மையங்களில் குளறுபடி: டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2, 2ஏ முதன்மைத் தேர்வுகள் அதிரடியாக ஒத்திவைப்பு!

தேர்வு மையங்களில் குளறுபடி: டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2, 2ஏ முதன்மைத் தேர்வுகள் அதிரடியாக ஒத்திவைப்பு!தமிழகம் முழுவதும் இன்று நடைபெறவிருந்த டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2 மற்றும் 2ஏ முதன்மைத் தேர்வுகள், பல்வேறு மையங்களில் ஏற்பட்ட நிர்வாக குளறுபடிகள் காரணமாக ஒத்திவைக்கப்படுவதாக தேர்வாணையம் அறிவித்துள்ளது. குறிப்பாக, சென்னை திருவல்லிக்கேணி மாநில கல்லூரியில் 821 தேர்வர்கள் தேர்வு எழுத வேண்டிய நிலையில், காலையில் மிக குறைந்த எண்ணிக்கையிலான தேர்வர்களே வந்திருந்தது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

எந்த கூட்டணியும் செட் ஆகவில்லை: நட்டாற்றில் விடப்பட்டார்களா ஓபிஎஸ், பிரேமலதா மற்றும் ராமதாஸ்?

எந்த கூட்டணியும் செட் ஆகவில்லை: நட்டாற்றில் விடப்பட்டார்களா ஓபிஎஸ், பிரேமலதா மற்றும் ராமதாஸ்?தமிழக அரசியல் களம் தேர்தல் ஜுரத்தில் தகித்து வரும் வேளையில், முக்கிய அரசியல் தலைவர்களான ஓ. பன்னீர்செல்வம், தேமுதிக பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் மற்றும் பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் ஆகியோரின் அடுத்தகட்ட நகர்வுகள் கேள்விக்குறியாகி உள்ளன. பெரிய கட்சிகளுடன் கூட்டணி அமைப்பதில் இழுபறி நீடிப்பதால், இவர்கள் அரசியல் ரீதியாக தனிமைப்படுத்தப்படுகிறார்களா என்ற விவாதம் எழுந்துள்ளது.

காங்கிரஸ் நம்மை வைத்து வியாபாரம் செய்கிறது: கூட்டணி கதவை அதிரடியாக மூடிய விஜய்!

காங்கிரஸ் நம்மை வைத்து வியாபாரம் செய்கிறது: கூட்டணி கதவை அதிரடியாக மூடிய விஜய்!தமிழக அரசியல் களத்தில் தனது 'தமிழக வெற்றி கழகம்' மூலம் தடம் பதித்துள்ள நடிகர் விஜய், காங்கிரஸ் கட்சியுடன் கூட்டணி அமைக்கும் பேச்சுவார்த்தைகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. காங்கிரஸ் கட்சி தங்களை ஒரு வாக்கு வங்கியாகவும், வியாபார நோக்கோடும் மட்டுமே அணுகுவதாக விஜய் அதிருப்தி தெரிவித்துள்ளார்.

கமலஹாசன் தன்னுடைய தவறை திருத்திக் கொள்வார் என்று நினைக்கிறேன்.. அண்ணாமலை பேட்டி

கமலஹாசன் தன்னுடைய தவறை திருத்திக் கொள்வார் என்று நினைக்கிறேன்.. அண்ணாமலை பேட்டிமத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனின் பேச்சு குறித்து நடிகர் கமல்ஹாசன் முன்வைத்த விமர்சனங்களுக்கு, முன்னாள் பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

தவெக அலுவலகத்தில் குவியும் விருப்ப மனுக்கள்: ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க பொதுச்செயலாளர் வேண்டுகோள்!

தவெக அலுவலகத்தில் குவியும் விருப்ப மனுக்கள்: ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க பொதுச்செயலாளர் வேண்டுகோள்!தமிழக வெற்றி கழகத்தின் சார்பில் வரும் தேர்தலில் போட்டியிட விருப்பம் உள்ளவர்களிடமிருந்து விருப்ப மனுக்கள் பெறும் பணி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.

