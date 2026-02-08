ஞாயிறு, 8 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: ஞாயிறு, 8 பிப்ரவரி 2026 (11:07 IST)

அதே டெய்லர்.. அதே வாடகை!.. விஜயை காப்பிகேட் பண்ணுகிறதா திமுக?!.. வச்சு செய்யும் தவெகவினர்!..

vijay stalin
2026 சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில் தமிழக அரசியல் கட்சிகள் கூட்டணி அமைப்பது, தொகுதி பங்கீடு பேசுவது,  மாநாடு நடத்துவது, பொதுக்கூட்டம் நடத்துவது என பல வேலைகளை செய்து வருகிறார்கள். அந்த வகையில் திமுக இளைஞரணி தென் மண்டல மாநாடு நேற்று விருதுநகரில் நடைபெற்றது..

இந்த விழாவில் முதலமைச்சர் முக ஸ்டாலின், துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் மற்றும் பல அமைச்சர்களும் கலந்து கொண்டார்கள். மேலும் ஆயிரக்கணக்கான திமுகவினரும் இந்த மாநாட்டில் கலந்துகொண்டனர். இந்த மாநாடு விஜயின் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் முதல் மாநாடு விக்கிரவாண்டியில் நடந்தது போலவே நடந்தது.

அதாவது இரண்டு பக்கமும் கூட்டம் அமர்ந்திருக்க நடுவில் மேடை அமைத்து அதில் முக ஸ்டாலின் ராம்ப் வாக் செய்தார். அப்போது பலரும் துண்டுகளை தூக்கி வீச அதை கழுத்தில் இருந்து அணிந்து கொண்டார்.. இதை ஏற்கனவே விஜய் செய்திருந்தார். அதேபோல் கூட்டம் முடிந்த போது விஜய் எப்படி மாநாட்டில் செல்பி எடுத்தாரோ அதேபோல தொண்டர்களை வைத்து உதயநிதி ஸ்டாலின் செல்பி எடுத்தார்..
vijay stalin

இதை கையிலெடுத்த தவெகவினர் எங்கள் தலைவரை திமுக காப்பி அடித்திருக்கிறது. அவர் என்னென்ன செய்தாரோ அதையெல்லாம் முதல்வர் ஸ்டாலினும், உதயநிதியும் செய்திருக்கிறார்கள்.. விஜய் என்ன கலரில் பேண்ட் அணிந்தாரோ அதே கலர் பேண்டை முதல்வர் ஸ்டாலினும் அணிந்திருக்கிறார் என்று சொல்லி இது தொடர்பான வீடியோக்களை வெளியிட்டு ட்ரோல் செய்திருக்கிறார்கள்.

தேர்வு மையங்களில் குளறுபடி: டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2, 2ஏ முதன்மைத் தேர்வுகள் அதிரடியாக ஒத்திவைப்பு!

தேர்வு மையங்களில் குளறுபடி: டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2, 2ஏ முதன்மைத் தேர்வுகள் அதிரடியாக ஒத்திவைப்பு!தமிழகம் முழுவதும் இன்று நடைபெறவிருந்த டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2 மற்றும் 2ஏ முதன்மைத் தேர்வுகள், பல்வேறு மையங்களில் ஏற்பட்ட நிர்வாக குளறுபடிகள் காரணமாக ஒத்திவைக்கப்படுவதாக தேர்வாணையம் அறிவித்துள்ளது. குறிப்பாக, சென்னை திருவல்லிக்கேணி மாநில கல்லூரியில் 821 தேர்வர்கள் தேர்வு எழுத வேண்டிய நிலையில், காலையில் மிக குறைந்த எண்ணிக்கையிலான தேர்வர்களே வந்திருந்தது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

எந்த கூட்டணியும் செட் ஆகவில்லை: நட்டாற்றில் விடப்பட்டார்களா ஓபிஎஸ், பிரேமலதா மற்றும் ராமதாஸ்?

எந்த கூட்டணியும் செட் ஆகவில்லை: நட்டாற்றில் விடப்பட்டார்களா ஓபிஎஸ், பிரேமலதா மற்றும் ராமதாஸ்?தமிழக அரசியல் களம் தேர்தல் ஜுரத்தில் தகித்து வரும் வேளையில், முக்கிய அரசியல் தலைவர்களான ஓ. பன்னீர்செல்வம், தேமுதிக பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் மற்றும் பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் ஆகியோரின் அடுத்தகட்ட நகர்வுகள் கேள்விக்குறியாகி உள்ளன. பெரிய கட்சிகளுடன் கூட்டணி அமைப்பதில் இழுபறி நீடிப்பதால், இவர்கள் அரசியல் ரீதியாக தனிமைப்படுத்தப்படுகிறார்களா என்ற விவாதம் எழுந்துள்ளது.

காங்கிரஸ் நம்மை வைத்து வியாபாரம் செய்கிறது: கூட்டணி கதவை அதிரடியாக மூடிய விஜய்!

காங்கிரஸ் நம்மை வைத்து வியாபாரம் செய்கிறது: கூட்டணி கதவை அதிரடியாக மூடிய விஜய்!தமிழக அரசியல் களத்தில் தனது 'தமிழக வெற்றி கழகம்' மூலம் தடம் பதித்துள்ள நடிகர் விஜய், காங்கிரஸ் கட்சியுடன் கூட்டணி அமைக்கும் பேச்சுவார்த்தைகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. காங்கிரஸ் கட்சி தங்களை ஒரு வாக்கு வங்கியாகவும், வியாபார நோக்கோடும் மட்டுமே அணுகுவதாக விஜய் அதிருப்தி தெரிவித்துள்ளார்.

கமலஹாசன் தன்னுடைய தவறை திருத்திக் கொள்வார் என்று நினைக்கிறேன்.. அண்ணாமலை பேட்டி

கமலஹாசன் தன்னுடைய தவறை திருத்திக் கொள்வார் என்று நினைக்கிறேன்.. அண்ணாமலை பேட்டிமத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனின் பேச்சு குறித்து நடிகர் கமல்ஹாசன் முன்வைத்த விமர்சனங்களுக்கு, முன்னாள் பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

தவெக அலுவலகத்தில் குவியும் விருப்ப மனுக்கள்: ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க பொதுச்செயலாளர் வேண்டுகோள்!

தவெக அலுவலகத்தில் குவியும் விருப்ப மனுக்கள்: ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க பொதுச்செயலாளர் வேண்டுகோள்!தமிழக வெற்றி கழகத்தின் சார்பில் வரும் தேர்தலில் போட்டியிட விருப்பம் உள்ளவர்களிடமிருந்து விருப்ப மனுக்கள் பெறும் பணி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com