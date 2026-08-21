சினிமா பன்ச் வசனமெல்லாம் இங்க பேசாதீங்க!.. சட்டசபையில் கொந்தளித்த உதயநிதி!..
சட்டசபையில் 2 நாட்களுக்கு முன்பு பேசிய தமிழக முதல்வர் ஜோசப் விஜய் ‘என்னிடம் திமுக ஊழல் தொடர்பாக மூன்று ஃபைல்கள் இருக்கிறது. அவற்றை திறக்கவிட வைத்து விடாதீர்கள்.. இடைத்தேர்தலில் சிலருக்கு நல்லது நடக்க வேண்டும்’ என பேசியிருந்தார்.
இந்நிலையில் இன்று சட்டசபையில் பேசிய எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் ‘முதலமைச்சர் தனது டேபிளில் மூன்று கோப்புகள் இருப்பதாகவும் அதை திறக்க வைத்து விடாதீர்கள் என்றும் பேசியிருக்கிறார். நாங்கள் யாரையும் பார்த்து பயப்படவில்லை. உங்களுக்கு தைரியம் இருந்தால் அதை தாராளமாக திறந்து நடவடிக்கை எடுங்கள்.. ஜோசியரை கேட்டுத்தான் அதை திறப்பீர்களா?. யார் மீது தவறு இருந்தாலும் சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுங்கள்.. எங்களுக்கு யார் மீதும் எந்த பயமும் இல்லை.. நடவடிக்கை எடுப்பதை விட்டுவிட்டு சினிமாவில் பேசுவது போல இங்கே பன்ச் வசனங்களை பேசவேண்டாம்’ என பேசினார்.
மேலும் சட்டசபையில் நிகழ்வுகள் நேரலை செய்யப்பட்டு வருகிறது.. தவெக எம்.எல்.ஏக்கள் திமுக பற்றி ஆதாரம் இல்லாம பேசும் விஷயங்களை சபாநாயகர் நீக்கிவிட்டாலும் அவை வீடியோக்களாகவும், ரீல்ஸ்காவும் சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியாகி வருகிறது. தவெக எம்.எல்.ஏக்கள் அமைச்சர்கள் பேசும்போது ஆதாரம் இருந்தால் மட்டுமே குற்றச்சாட்டை வைக்க வேண்டும்’ எனவும் அவர் பேசினார்.
அதன்பின் பேசிய அமைச்சர் ராஜ்மோகன் ‘எதிர்கட்சி தலைவரின் ஆசையை முதலமைச்சர் விரைவில் நிறைவேற்றுவார்’ என பதிலடி கொடுத்தார்.
மேலும் சட்டசபையில் நிகழ்வுகள் நேரலை செய்யப்பட்டு வருகிறது.. தவெக எம்.எல்.ஏக்கள் திமுக பற்றி ஆதாரம் இல்லாம பேசும் விஷயங்களை சபாநாயகர் நீக்கிவிட்டாலும் அவை வீடியோக்களாகவும், ரீல்ஸ்காவும் சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியாகி வருகிறது. தவெக எம்.எல்.ஏக்கள் அமைச்சர்கள் பேசும்போது ஆதாரம் இருந்தால் மட்டுமே குற்றச்சாட்டை வைக்க வேண்டும்’ எனவும் அவர் பேசினார்.
அதன்பின் பேசிய அமைச்சர் ராஜ்மோகன் ‘எதிர்கட்சி தலைவரின் ஆசையை முதலமைச்சர் விரைவில் நிறைவேற்றுவார்’ என பதிலடி கொடுத்தார்.