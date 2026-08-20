  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. amit shah road show is canelled in chennai
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Thursday, 20 August 2026 (16:33 IST)

கடைசி நேரத்தில் ரோட் ஷோ ரத்து!.. டெல்லி புறப்படும் அமித்ஷா!...

amit shah
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Thu, 20 Aug 2026 (16:34 IST)
google-news
ஆகஸ்டு 20ம் தேதியான இன்று மாமல்லபுரம் அருகேயுள்ள கோவளத்தில் உள்ள நட்சத்திர ஹோட்டலில் தென் மண்டல கவுன்சில் கூட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த மநாட்டில் தமிழகம், கேரளா, கர்நாடகா, ஆந்திரப்பிரதேசம், தெலுங்கானா ஆகிய மாநிலங்களின் முதலமைச்சர்கள் பங்கேற்றனர். மேலும், மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷாவும் இதில் கலந்துகொண்டார்.

நேற்று இரவு அமித்ஷா அந்த ஹோட்டலுக்கு வந்துவிட்டார். எனவே, முதலமைச்சர் விஜய் நேரில் சென்று அவரை சந்த்த்து பேசினார். அப்போது முதல்வர் விஜய் அமித்ஷாவுக்கு ஒரு அன்பளிப்பையும் வழங்கினார். இன்று காலை மாநாடு துவங்கியது. மாநிலங்களின் நல்லுறவு பற்றி ஆலோசிக்கப்பட்டது.  

இந்த மாநாடுக்கு பின் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா மாமல்லபுரத்தில் புரதான சின்னங்களை பார்வையிடவும், கோவளம் மாமல்லபுரம் இடையே ரோட் ஷோ நடத்தவும் திட்டமிட்டிருந்தார். ஆனால், இந்த நிகழ்ச்சி ரத்து செய்யப்பட்டநிலையில் கோவளத்திலிருந்து சென்னை விமான நிலையம் சென்று அங்கிருந்து டெல்லி புறப்படுவார் என சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதேநேரம், அமித்ஷாவின் ரோட் ஷோ என்ன காரணத்திற்காக ரத்து செய்யப்பட்டது என்பது தெரியவில்லை.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
கடன் வாங்கி எம்.எல்.ஏக்களுக்கு எதுக்கு கார்?.. சீமான் எதிர்ப்பு!...

மராத்தி தெரியலனா லைசன்ஸ் கட்!.. ஆட்டோ, டாக்ஸி ஓட்டுனர்களுக்கு செக்!...

மராத்தி தெரியலனா லைசன்ஸ் கட்!.. ஆட்டோ, டாக்ஸி ஓட்டுனர்களுக்கு செக்!...மகாராஷ்டிராவின் மாநில மொழி மராத்தி என்றாலும் அந்த மாநிலத்தில் ஹிந்தி பேசுபவர்கள் பலரும் வசிக்கிறார்கள்.

விஜய் வருங்கால பிரதமரா?!.. டி.கே.சிவக்குமார் கொடுத்த ரியாக்‌ஷன்...

விஜய் வருங்கால பிரதமரா?!.. டி.கே.சிவக்குமார் கொடுத்த ரியாக்‌ஷன்...நடிகராக இருந்து தற்போது தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக மாறியிருப்பவர் விஜய்.

40 டிரில்லியன் டாலரை தாண்டிய அமெரிக்க கடன்!.. எல்லாம் டிரம்ப் செஞ்ச வேலை!..

40 டிரில்லியன் டாலரை தாண்டிய அமெரிக்க கடன்!.. எல்லாம் டிரம்ப் செஞ்ச வேலை!..உலகில் அமெரிக்கா பணக்கார நாடுகளில் முதலிடத்தில் இருக்கிறது.

இனிமே ரேஷன் கார்டே தேவையில்ல!.. மொபைலை காட்டியே பொருள் வாங்கலாம்!..

இனிமே ரேஷன் கார்டே தேவையில்ல!.. மொபைலை காட்டியே பொருள் வாங்கலாம்!..நியாய விலைக்கடைகளில் பொருட்கள் வாங்கும் மக்கள் ரேஷன் கார்ட்டை காட்டுவதோடு, கை ரேகை வைத்துதான் பொருட்களை வாங்குகிறார்கள்.

8 மணி நேரத்தில் 4 ஆயிரம் கலெக்‌ஷன்!.. பிச்சையெடுத்து சம்பாதித்த யுடியூபர்!....

8 மணி நேரத்தில் 4 ஆயிரம் கலெக்‌ஷன்!.. பிச்சையெடுத்து சம்பாதித்த யுடியூபர்!....ஹரித்துவாரை சேர்ந்த யுடியூபர் புருஷோத்தம் வசிஷ்ட். இவருக்கு சமீபத்தில் ஒரு யோசனை வந்தது.