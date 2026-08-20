கடைசி நேரத்தில் ரோட் ஷோ ரத்து!.. டெல்லி புறப்படும் அமித்ஷா!...
ஆகஸ்டு 20ம் தேதியான இன்று மாமல்லபுரம் அருகேயுள்ள கோவளத்தில் உள்ள நட்சத்திர ஹோட்டலில் தென் மண்டல கவுன்சில் கூட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த மநாட்டில் தமிழகம், கேரளா, கர்நாடகா, ஆந்திரப்பிரதேசம், தெலுங்கானா ஆகிய மாநிலங்களின் முதலமைச்சர்கள் பங்கேற்றனர். மேலும், மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷாவும் இதில் கலந்துகொண்டார்.
நேற்று இரவு அமித்ஷா அந்த ஹோட்டலுக்கு வந்துவிட்டார். எனவே, முதலமைச்சர் விஜய் நேரில் சென்று அவரை சந்த்த்து பேசினார். அப்போது முதல்வர் விஜய் அமித்ஷாவுக்கு ஒரு அன்பளிப்பையும் வழங்கினார். இன்று காலை மாநாடு துவங்கியது. மாநிலங்களின் நல்லுறவு பற்றி ஆலோசிக்கப்பட்டது.
இந்த மாநாடுக்கு பின் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா மாமல்லபுரத்தில் புரதான சின்னங்களை பார்வையிடவும், கோவளம் மாமல்லபுரம் இடையே ரோட் ஷோ நடத்தவும் திட்டமிட்டிருந்தார். ஆனால், இந்த நிகழ்ச்சி ரத்து செய்யப்பட்டநிலையில் கோவளத்திலிருந்து சென்னை விமான நிலையம் சென்று அங்கிருந்து டெல்லி புறப்படுவார் என சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதேநேரம், அமித்ஷாவின் ரோட் ஷோ என்ன காரணத்திற்காக ரத்து செய்யப்பட்டது என்பது தெரியவில்லை.
இந்த மாநாடுக்கு பின் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா மாமல்லபுரத்தில் புரதான சின்னங்களை பார்வையிடவும், கோவளம் மாமல்லபுரம் இடையே ரோட் ஷோ நடத்தவும் திட்டமிட்டிருந்தார். ஆனால், இந்த நிகழ்ச்சி ரத்து செய்யப்பட்டநிலையில் கோவளத்திலிருந்து சென்னை விமான நிலையம் சென்று அங்கிருந்து டெல்லி புறப்படுவார் என சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதேநேரம், அமித்ஷாவின் ரோட் ஷோ என்ன காரணத்திற்காக ரத்து செய்யப்பட்டது என்பது தெரியவில்லை.