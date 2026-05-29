  4. two employees dismissed in tiruchendur murugan temple
Last Modified: Friday, 29 May 2026 (12:57 IST)

திருச்செந்தூர் கோவிலில் லஞ்சம்!.. 2 காவலர்கள் டிஸ்மிஸ்!.. ஐயருக்கு பூஜை செய்ய தடை!...

ramesh
Publish: Fri, 29 May 2026 (12:57 IST) Updated: Fri, 29 May 2026 (13:02 IST)
திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணியன் கோவிலில் சிறப்பு தரிசனம் செய்ய அர்ச்சகர்கள் முதல் அறநிலையத்துறை அதிகாரிகள் வரை லஞ்சம் பெறுவதாக தொடர் புகார்கள் வந்ததையடுத்து அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் இன்று காலை அங்கு சென்றார்.

தனது உதவியாளரை அனுப்பி சிறப்பு தரிசனம் செய்ய என்ன செய்ய வேண்டும் என விசாரித்த போது அங்கிருந்த அர்ச்சகர் ஒருவர்  4 பேருக்கு நான்காயிரம் லஞ்சம் கேட்டிருக்கிறார். உடனே கூகுள் பே மூலம் அந்த நான்காயிரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதன்பின் இது தொடர்பாக அறநிலைத்துறை அதிகாரிகளிடம் அமைச்சர் ரமேஷ் விசாரணை நடத்தினார்..

இந்நிலையில், இந்த விவகாரம் தொடர்பாக பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்த இரண்டு ஊழியர்கள் டிஸ்மிஸ் செய்யப்பட்டுள்ளனர். மேலும் அர்ச்சகர் ஐயப்பனுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. மறு உத்தரவு வரும்வரை திருச்செந்தூர் முருகன் கோவில் அவர் பூஜை செய்ய தடை விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது..

